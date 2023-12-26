盤點豪門遺產糾紛　換你能活到第幾集？精神控制、養子奪權、與貓爭產

▲ 盤點豪門遺產糾紛 換你能活到第幾集？：精神控制、財閥内鬥、僕人反咬

2023年似乎是一個離別的季節：告別熟悉的生活模式，亦告別了一批熟悉的面孔：芒格、周海媚、李玟⋯⋯

名人離世，遺產分配往往成為焦點，隨著法律與信託制度的完善，大多數財產都能得到善終。但不少豪門依然會因為遺產分配掀起爭端︰主僕反目、親戚介入、精神控制⋯⋯脫綫得有如電視劇，看來有錢人也不好當。

有些人寧願將財產全部給外人。上個月，單身無後的80歲愛馬仕繼承人Nicolas Puech欲收養50歲的自家園丁作兒子，繼承近900億的財產，亦引起前繼承人基金會大鳴不滿，愛馬仕家族心照不宣的家族糾紛也隨之再次浮於水面⋯⋯

本文盤點了一些豪門遺產糾紛，看看如果換你做主角，你能活到第幾集？

一、歐萊雅繼承人：「男閨蜜」與女兒爭財產 僕人曝家族醜聞

「母親屠殺了女兒，然後女兒又屠殺了母親」——辦案律師

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Liliane Bettencourt曾被福布斯評選為全世界最富有的女人，作為歐萊雅集團的女繼承人及最大股東，凈資產達到395億美元。

2007年，Liliane的女兒Françoise起訴母親身邊的「密友」、攝影師Banier乘虛而入，20年間騙走了老年癡呆的母親將近幾十億美元的財產。

Liliane與Banier相識在一次攝影任務中，相差25歲，兩人關係卻迅速升溫。Banier的才華與巧言令色讓Liliane癡迷，她在信件中寫道：「和你在一起，我就像一個母親、一個情人，所有的感覺都在我身上遊走，令我震顫。」20多年來，Liliane資助Banier數億美元財產，而她的原配丈夫只能默默承受。

2007年，Liliane丈夫去世不久，一位僕人聽到Banier遊説Liliane收養自己，並成為合法繼承人。Françoise得知後感到無比受辱，因此對Banier提起了刑事訴訟。

這場訴訟卻牽扯出一系列Bettencourt家族的醜聞。Banier被媒體稱為「男妓」，而後便是Liliane的父親與納粹合作的黑歷史被挖出。

2010年，Liliane的管家秘密錄音了她長達28小時的談話，暴露了她的逃稅計劃、瑞士銀行秘密賬戶、非法政治獻金、利益衝突以及薩科齊總統可能幹涉此案等問題。

最後，在2015年，Banier因濫用職權罪，被判處兩年半有期徒刑，並被勒令向Liliane支付1.58億歐元的賠償金；二審後該緩刑並取消賠償。Banier的上位計劃告破，但仍然能享受剩餘的財富；Françoise則如願繼承了母親的遺產。

然而，這場訴訟讓Liliane的晚年一直在老年癡呆與指控中度過，她在清醒時曾經表示：「我再也不想見到我的女兒，我也不想再見到她。」

二、迪士尼孫子︰家族信託換血 4億基金一元難取

「這完全是一宗遺產販運案件，並由掠奪性的律師管理」——北卡羅萊納州遺產管理改革中心主任Rick Black

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Walt Disney的孫子Bradford Lund則困在信託與律師制度裏。

十多年來， Lund一直在與疏遠他的家庭成員、遺囑認證機構與法院鬥爭。他被質疑有精神問題，沒有能力管理數億美元的遺產，他因此必須反復強調自己沒有唐氏綜合症。

Lund的主要對手是自己的雙胞胎妹妹Michelle Lund。兩人生於1970年，母親是迪士尼的女兒Sharon Disney Lund。因有學習障礙，這對雙胞胎從小就上了特殊學校。

Lund19歲時，母親便為這對雙胞胎設立了一個信託基金，現在價值4億美元。孫輩將在35歲、40歲、45歲時獲得屬於他們的部份份額，其餘將保留在信託中，作為他們的漸進收入。

然而隨著時間流逝，信託基金中的與Lund有家族關係的受託人逐漸離世／辭職，基金受託人至今已經換血。

35歲時，Lund要求支取部份遺產，卻遭到了受託人的投票反對，理由是他的精神狀態使他沒有能力支配這些財產。而4年後，他的妹妹，涉嫌吸毒過量禍患腦動脈瘤的Michelle卻如期拿到了自己的那份遺產。

就在那之後，Michelle開始嘗試為Lund申請監護人限制他的自由，理由是Lund精神狀態使他無法自理。

現在，Lund在為了自己的財產與自由四處奔走。他被困在遺囑認證系統中，不斷地自證自己擁有自理能力、不斷地支付高昂的代理人費用。

三、LG財閥内鬥︰養子為奪權 誤傳遺囑分配

「我曾經為自己不是兒子而感到內疚」——具本茂二女兒具延蘇

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價值100億美元的企業帝國——LG的董事長具本茂在2018年去世，沒有留下遺囑。

本來，具本茂的15億美元遺產分配很難有異議︰按照韓國財閥的「長子繼承」傳統，其中的絕大部份都會由具光謨繼承，並由他執掌LG。具本茂夫婦為了LG「後繼有人」，在親生兒子去世後收養了長侄具光謨，此外他們還有兩個女兒。

然而，會長去世後，具氏妻女對養子提起訴訟。會長的遺孀與兩位女兒希望得到全部遺產，但願意放棄對LG的控制權：她們還指控養子具光謨與其它高管欺詐、竊取她們的合法財產。

她們表示，具光謨與LG高管誤導她們遺囑的内容，以為遺囑將所有遺產分給具光謨，但事實是，具本茂沒有留下遺囑。而按照韓國法律，如果沒有遺囑，寡婦有權繼承三分之一的遺產，其餘的遺產則由兩個女兒和養子平分。

此前一直默認絕大部份遺產會留給養子的具氏妻女，是在某次使用信用卡被限制消費時才發現的異樣。那時她們意識到自己並不瞭解家庭財務現狀，三人拼湊了多年來的銀行賬單，發現養子具光謨將大筆遺產稅以及LG股份抵押貸款轉移到了她們頭上。

在與具光謨當面對峙後，他承認這是手下員工無意所為，承諾歸還私自挪用的欠款，但懇請女眷們不要質疑自己的繼承權。

「如果長輩們都根據繼承法主張各自的繼承權，那LG的經營權就不會像現在這樣傳到第四代人手上了，」他表示。

於是在一個月後，具氏妻女將其告上法庭。

四、香奈兒「老佛爺」︰四男模與一貓爭寵

「我有時候覺得它（Choupette）是我母親的轉世」——Karl Lagerfeld

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香奈兒設計總監「老佛爺」Karl Lagerfeld的遺產之爭就要有趣得多。

很多人都知道Karl生前想將16.5億美元的財產留給愛貓Choupette，遺憾的是，但按照法律，寵物實際上是主人財產的一部份，因此Choupette沒有繼承權。

Karl無後、無配偶，最後遺產的分配落到了與他關係最親密的7個人的身上——然而其中幾個為了多份財產開始「爭寵」。

這7位繼承人中，有4位都是Karl「留情」的男模。

其中的Sébastien Jondeau從20年貼身保鏢被提拔成男模，最後成Karl個人品牌創意總監，他稱Karl是自己的一切與唯一的家人，至今仍在IG執著地緬懷Karl；另一位男模Baptiste Giabiconi，也是Choupette的原主人，甚至與Karl傳出過婚訊，並表示自己深深愛慕著Karl，因此自己才應該是遺產繼承的第一順位。

而負責處理Karl遺囑工作的會計師因為高齡身體欠佳，財產清算工作一度因病擱置，因此至今尚未有結果。據悉，因愛貓Choupette沒有繼承權，照顧小貓的核心人物，Karl的管家Francoise Cacote可能會因此分到一部份財產。

撰文：涂宇佳

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