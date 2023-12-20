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美基金透露買入2隻恒指成份股　增中資股比例︰中國大量優質企業遭過度拋售

個人增值 12:52 2023/12/20

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逆流增持中資股！新興市場股票基金3年跑贏97%同行：中國有大量優質企業、卻遭過度拋售及低估。

一家總部位於美國紐約、三年來跑贏大多數同行的新興市場股票基金，近幾個月來一直在增持中國股票，全因認為今年市場對中資股的拋售有點過頭，正瞄準相關股份的低估值。

《彭博》報導，市值15億美元的Pzena Emerging Markets Value Fund（美：PZIEX）在第三季將中國內地A股和港股在其投資組合中的權重提高至約33%，升幅約4至5個百分點，高於MSCI新興市場指數的29%權重。

基金經理：中資股遭過度拋售嚴重低估

PZIEX基金經理Allison Fisch表示，市場對中國股票的盲目拋售增加了價值機會，一直趁此良機購入相關公司股份。該基金認為，這些企業的股價相對於公司的正常盈利能力而言是異常便宜。

MSCI中國指數今年以來挫逾14%，市值較2021年高位縮水逾半。《彭博》數據又顯示，該指數目前12個月預期市盈率為10.2倍，低過13.5倍的五年平均值。

買入招行及萬洲

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，而Allison Fisch可能是後者。PZIEX在第三季將招商銀行 （03968） 和世界最大的其中一間豬肉商萬洲國際 （00288） 納入持倉。但報導提到，以上行業都面對某些逆風。投資者也因擔心壞帳而避開內銀股；中國主食肉類的價格已跌至2022年4月以來最低水平，顯露經濟疲弱跡象。

PZIEX的增持決定也和市場清倉中國持股的共識背道而馳。根據彭博資訊的一份研究報告，單計第三季，頭100名新興市場基金對中國大陸和香港的投資跌至五年來最低水平。海外投資者對內地股市的創紀錄拋售動能，可望延續至第五個月。

3年來跑贏97%同行：中國仍有大量優質企業

但PZIEX的亮眼業績卻擺在眼前。《彭博》數據顯示，Fisch與Rakesh Bordia 、Caroline Cai和Akhil Subramanian共同管理的PZIEX在過去三年中的表現優於97%同行。母公司Pzena Investment Management披露，截至9月底止，其管理全球資產規模約564億美元。

Fisch強調，PZIEX持有的很多中資股都是擁有大量海外收入的公司，包括瀟柴動力 （02338） 和海爾智家 （06690） ；此外，阿里巴巴 （09988） 和中國海外發展 （00688） 也躋身該基金十大持倉。她直言，中國仍擁有大規模的優質企業：「我們認為這些公司不應該被忽視。」

撰文︰黃正軒

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