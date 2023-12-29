2023年IPO回顧　最強新股勁升7倍一手賺近2萬　減息、中東資金及中概股回流成催化劑

▲ 2023年IPO大檢閱！最叻新股勁升7倍、一手賺近2萬！減息、中東資金及中概股回流成明年催化劑？

香港今年的首次公開募股（IPO）市場嚴重收縮。德勤數據顯示，2023全年香港市場預計有65隻新股集資約458億元，相較2022年的84隻新股集資996億港元，新股數量減少23%，集資額下降54%。市場今年僅錄得三隻大型上市新股，另外亦僅有一隻中概股以介紹形式上市。

香港IPO傳統上「頭輕尾重」 惟難逆轉22年新低事實

第一、第二及第三季的上市數目分別是18間、13間以及13間。截至12月27日為止，第四季內已上市的公司已經有24間，餘下的是28日掛牌的蘇州貝克微電子 （02149） ，以及29日掛牌的深圳市優必選科技 （09880） 。

招銀國際證券副總裁凌子敬表示，香港交易所今年於全球新股資排名第六。傳統上第四季為新股上市的旺季，大部份的公司都希望目標於今年內完成上市，然而在新股上市的數量及融資額上均有回落，也是過往22年低位。但他相信，新股上市於2024年會開始步入回暖期，數目以及總融資額有望超越2023年，美國減息、中東資金及中概股回流均是明年催化劑。

IPO 2023大檢閱：首掛日及累積回報

不包括從GEM創業板轉至主板上市、介紹形式及SPAC上市的公司，以下是截至12月27日今年香港IPO新股於掛牌首日及累積表現與帳面回報回顧。

股票 上市日期 每手股數 上市價（港元） 首日收市價（港元） 首日表現 中天湖南集團 （02433） 2023/03/30 2,000 1.18 2.67 +126.27% 華視集團控股 （01111） 2023/11/10 4,000 1.04 1.62 +55.77% 美麗田園醫療健康 （02373） 2023/01/16 500 19.32 29.65 +53.47% 喜相逢集團 （02473） 2023/11/9 2,500 1.1 1.64 +49.09% 樂華娛樂 （02306） 2023/01/19 3,000 4.08 6.03 +47.79% 資料來源：市場數據（截至2023年12月27日港股收市後）

上市首天即跑出的IPO新股，頭兩名要數內地建築股中天湖南集團 （02433） 及內地傳媒股華視集團控股 （01111） ，分別於3月及11月掛牌，各自股價升1.3倍及逾五成。只是兩股後勁不繼，掛牌以來已分別累跌逾八成及逾五成。

排第三位的內地醫美股美麗田園醫療健康 （02373） 第一日升逾半，但年初掛牌以來亦挫逾四成。「周杰倫概念股」巨星傳奇 （06683） 上市亦升逾兩成（23.76%），排第九位。

股票 上市日期 每手股數 上市價（港元） 現價（港元） 累積表現 同期恒指表現 力盟科技 （02405） 2023/03/31 4,000 0.7 5.53 +690% -18.14% 昇能集團 （02459） 2023/01/17 2,000 1.6 8.63 +439.38% -23.55% 中旭未來 （09890） 2023/09/28 200 14 41.9 +199.29% -5.6% 喜相逢集團 （02473） 2023/11/9 2,500 1.1 2.28 +107.27% -5.37% 中寶新材 （02439） 2023/03/31 2,000 1.05 2.08 +98.1% -18.14% 資料來源：市場數據（截至2023年12月27日港股收市後）

跨境電商服務力盟科技 （02405） 3月掛牌第一日已升兩成，至今表現更是勁彈近七倍稱冠，其次依序為超高功率石墨電極製造商昇能集團 （02459） 及內地網絡遊戲股中旭未來 （09890） ，股價分別累彈逾四倍及近兩倍。汽車零售商喜相逢集團 （02473） 在11月上市首日已走高五成，逾一個月以來升幅擴大至逾倍，暫居第四高。

內地生物降解塑料製造商中寶新材 （02439） 股價雖於掛牌當日跌三成半，但後來造好，自掛牌以來勁彈近一倍，為表現第五佳新股。巨星傳奇累升八成（83.53%），排名第六。

股票 上市日期 每手股數 上市價（港元） 首日收市價（港元） 首日表現 首日回報（每手港元） 樂華娛樂 （02306） 2023/01/19 3,000 4.08 6.03 +47.79% 5850 美麗田園醫療健康 （02373） 2023/01/16 500 19.32 29.65 +53.47% 5165 藥明合聯 （02268） 2023/11/17 500 20.6 28 +35.92% 3700 中天湖南集團 （02433） 2023/03/30 2,000 1.18 2.67 +126.27% 2980 華視集團控股 （01111） 2023/11/10 4,000 1.04 1.62 +55.77% 2320 資料來源：市場數據（截至2023年12月27日港股收市後）

內地藝人管理公司樂華娛樂 （02306） 首掛日股價升近五成、表現第五佳，帳面上卻是最賺錢，當日一手即贏近6,000元。首掛日表現最強的中天湖南集團一手帳面則賺近3,000元，排名第四。

股票 上市日期 每手股數 上市價（港元） 現價（港元） 累積表現 累積回報（每手港元） 力盟科技 （02405） 2023/03/31 4,000 0.7 5.53 +690% 19320 昇能集團 （02459） 2023/01/17 2,000 1.6 8.63 +439.38% 14060 藥明合聯 （02268） 2023/11/17 500 20.6 32 +55.34% 5700 中旭未來 （09890） 2023/09/28 200 14 41.9 +199.29% 5580 樂華娛樂 （02306） 2023/01/19 3,000 4.08 5.65 +38.48% 4710 資料來源：市場數據（截至2023年12月27日港股收市後）

至今累積表現頭兩甲力盟科技及昇能集團每手股數較多，亦包辦累積最佳帳面回報首兩位，力盟一手更賺近兩萬元。於首掛日帳面獲利第三多的藥明合聯 （02268） 在累積回報上穩守季軍，一手利潤增加2,000元。

首掛日帳面最賺錢的樂華娛樂，帳面累積回報回落至每手約4,700元，居第五位。

股票 上市日期 每手股數 上市價（港元） 首日收市價（港元） 首日表現 淮北綠金股份 （02450） 2023/01/20 1,500 1.91 1.06 -44.50% 東軟熙康 （09686） 2023/09/28 500 4.76 2.72 -42.86% 中寶新材 （02439） 2023/03/31 2,000 1.05 0.68 -35.24% 綠竹生物 （02480） 2023/05/08 200 32.8 22 -32.93% 宏信建發 （09930） 2023/05/25 1,000 4.52 3.21 -28.98% 資料來源：市場數據（截至2023年12月27日港股收市後）

國資背景建築股淮北綠金股份 （02450） 及內地醫院網絡雲端平台東軟熙康 （09686） 首日掛牌股價即分別挫逾四成；中寶新材上市當天跌三成半。

淮北綠金及東軟熙康愈跌愈深，截至本月27日已分別累挫逾七成；正如前述，中寶新材後勁凌厲，自掛牌以來升近倍（98.1%）。

股票 上市日期 每手股數 上市價（港元） 現價（港元） 累積表現 同期恒指表現 北森控股 （09669） 2023/04/13 200 29.7 4.02 -86.46% -18.14% 中天湖南集團 （02433） 2023/03/30 2,000 1.18 0.228 -80.68% -17.67% 東軟熙康 （09686） 2023/09/28 500 4.76 1.35 -71.64% -5.60% 淮北綠金股份 （02450） 2023/01/20 1,500 1.91 0.58 -69.63% -23.21% 新傳企劃 （01284） 2023/07/17 5,000 0.92 0.315 -65.76% -14.37% 資料來源：市場數據（截至2023年12月27日港股收市後）

內地最大雲端人力資本管理（HCM）軟件商北森控股 （09669） 上市當日瀉逾一成，至今跌幅擴至逾八成，為本年新股表現最差。正如上面曾提及，在掛牌日錄得首兩大升幅的中天湖南集團及華視集團控股有頭威欠尾陣，目前淪為頭十大跑輸IPO之列。華視集團本月21日盤內更曾急插逾五成，跌穿招股價，至今累挫54.81%。

股票 上市日期 每手股數 上市價（港元） 首日收市價（港元） 首日表現 首日回報（每手港元） 綠竹生物 （02480） 2023/05/08 200 32.8 22 -32.93% -2160 宏信建發 （09930） 2023/05/25 1,000 4.52 3.21 -28.98% -1310 淮北綠金股份 （02450） 2023/01/20 1,500 1.91 1.06 -44.5% -1275 東軟熙康 （09686） 2023/09/28 500 4.76 2.72 -42.86% -1020 潤華服務 （02455） 2023/01/17 2,000 1.7 1.26 -25.88% -880 資料來源：市場數據（截至2023年12月27日港股收市後）

業務以開發疫苗為主的生物科技股綠竹生物 （02480） 上市首日股價走低逾三成，表現第四差，但虧損最大，一手帳面蝕逾2,000元。首日表現最差的淮北綠金股份一手則蝕1,275元，虧損第三大。

股票 上市日期 每手股數 上市價（港元） 現價（港元） 累積表現 累積回報（每手港元） 北森控股 （09669） 2023/04/13 200 29.7 4.02 -86.46% -5136 美麗田園醫療健康 （02373） 2023/01/16 500 19.32 11.04 -42.86% -4140 新傳企劃 （01284） 2023/07/17 5,000 0.92 0.315 -65.76% -3025 易點雲 （02416） 2023/05/25 500 10.19 4.65 -54.37% -2770 粉筆 （02469） 2023/01/09 500 9.9 4.55 -54.04% -2675 資料來源：市場數據（截至2023年12月27日港股收市後）

掛牌以來表現最差新股北森控股也是蝕錢最多，一手帳面累積虧損逾5,000元。美麗田園醫療健康首日大賺5,165元居第二位，累積至今卻是虧損第二大新股，一手帳面蝕逾4,000元。

華視集團控股在掛牌當天大賺2,320元，如今亦登上累積虧損頭十大，累蝕2,280元排第八。淮北綠金虧損擴大至1,995元，居第九。

2023年香港全無超大型新股IPO

今年沒有任何超大型新股（10億美元以上融資額）赴港上市。德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人呂志宏表示，美國持續加息，中國經濟復甦低於市場預期，導致市場估值下降，流動性受限均是原因。

凌子敬也指出，2023年新股市場疲弱，主要由於利率上漲導致融資成本高企、全球經濟增長放緩，甚至投資者擔心全球來年經濟衰退。

展望：2024年香港料迎來80項IPO 集資額達千億

德勤資本市場服務部預計，2024年香港將會有80隻新股集資1,000億元。2024年，在美國加息週期結束後，資金將會回流，增加市場的流動性並改善估值。香港目前有超過90宗上市申請，當中包括特專科技公司、特殊目的收購公司的併購交易新上市項目，以及在2023年推遲發行計劃的大型新股，即將推行的GEM上市制度改革也將有助支持香港新股市場的復甦。

呂志宏表示，該行相信近年來所進行的多項改革，包括特殊目的收購公司和特專科技公司上市制度、推出FINI平台、與海外證券交易所簽署合作備忘錄以及GEM的改革，最終都將會取得成效。

美國減息、中東資金及中概股回流成明年催化劑

凌子敬相信，新股上市於2024年會開始步入回暖期，數目以及總融資額有望超越2023年，主要有以下因素：

1. 2023年有多間企業因為市況不景的原因推遲上市，2024年下半年經濟開始好轉的話，該些企業或會重新考慮上市。

2. 招銀國際證券相信美國息口已經見頂，息口回落將令融資成本降低。

3. FINI的推出有助資金加速回籠，投資者以融資投資新股的成本更低。

4. 中東資金為新的融資資金來源，有望部份中東資金投資港股市場。

5. 繼續有海外已上市的中概股回流香港上市。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興也指出，隨着美國加息終止，A股新股市場活躍度減低，該行對於2024年香港新股市場的表現感到樂觀。當包括來自歐洲、美國和中東資金重新部署流向亞洲，伴隨着香港交易所已推出的多個資本市場新制度、改革及市場推廣，加上港府就針對促進股票市場流動性的措施改善市場流動性，及有望協助提升市場估值，香港新股市場該會很快再次變得活躍和強勁。

撰文：黃正軒

本文最後更新日期：2023年12月29日

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