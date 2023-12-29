睇戲折扣大比併！一文看清香港10大院線會員比較 　零會費9折睇戯

▲ 全港10大院線會員比較 最平0會費享9折睇戯

現在愈來愈多人在串流平台看電影，但也仍有不少人會去戲院追求更沉浸的觀影體驗。如果有經常入戲院睇戲的習慣，成爲會員以折扣買飛更划算。本文將為大家介紹本港10個主要院線的會員計劃，比較其年費價格和優惠權益。

最平0年費享9折買戲票

百老匯、英皇、MCL、嘉禾、Cinema City等10個院線有可享戲票折扣的會員計劃，均為會籍一年的年費制。會員權益一般有戲票、小食優惠，折扣在8折~9折之間。生日、迎新獎賞大多為戲票贈券、餐飲贈券、額外積分，多間戲院可用積分兌換戲票和禮品。

年費價格大多為100~180元，最平的有MCL（免費）、嘉禾（1元），戲票折扣也有9折，不過其他獎賞優惠力度相應較小。高先、CineClub有較貴的高級會員計劃，定價分別達1000元、1萬元，享有特別招待權益，例如CineClub贊助會員可以免費觀看電影節發燒友、夏日國際電影節、香港電影節的所有電影。

香港10大戲院/院線會員計劃優惠比較

院線 會員計劃 年費 戲票折扣 餐飲折扣 生日獎賞 迎新獎賞 積分獎賞 百老匯 bcinephile會員 120元（續會年費100元） 8折 8折 百老匯院線贈券1張，獲贈額外100積分 入會/續會贈百老匯院線贈券1張，於會籍到期前續會可獲50積分獎賞 票價5%之消費積分回贈，累積積分可用於戲票買一送一優惠，或用於換領禮物 MOViE MOViE 會員 180元 英皇 VIP會員 150元 85折 9折 電影贈券1張及餐飲贈券1張 贈80代幣(享戲票買一送一優惠1次)、免費細爆谷1個及價值$300戲票及小食現金券 買1張戲票賺取5個代幣，於餐飲部消費每10元賺取1個代幣，每成功推薦1位VIP會員可額外獲贈15個代幣 憑40個代幣兌換25元餐飲折扣或60個代幣兌換戲票買一送一優惠 MCL MCL MAX會員 免費 9 折 / / 入會贈300 MCL Tokens積分 消費1元=1積分，可於手機程式用積分換領禮品 嘉禾 GH Moviegoer會員 1元 9折 85折 生日月消費雙倍積分+獲贈額外300積分 / 消費1元=1積分，積分可換領電影禮券或禮品(800分兌換1張電影禮券，650分兌換1份嘉禾餐，550分兌換細爆谷1份） GH Moviegoer Plus會員 GH Moviegoer連續續會3年後免費升級 8折 Cinema City VIP會員 120元（續會年費：100元或2000積分） 9折 9折 生日月獲贈1000積分 入會贈1500會員積分,、單人爆谷套餐換領券1張；續會贈1000積分、單人爆谷套餐換領券1張 戲票/小食每消費1元=1積分，累積積分可換領戲票或電影周邊 至尊VIP會員 連續3年成爲VIP會員後，第4年續費100元升級 2D/3D/全景聲正價戲票85折,4DX正價戲票9折 高先 WHITE會員 100元（憑1000分可續會一年WHITE會籍） 9折 9折 生日月戲票贈券1張 入會戲票贈券1張，HK$25小食現金券2張 消費1元=1積分 BLACK會員 1000元（憑9000分可續會一年BLACK會籍） 85折 85折 生日月戲票贈券1張 入會戲票贈券2張、1年内有效之電影戲票10張，HK$25小食現金券20張，贈送2000會員積分 CGV CGV Club Trendy Red 會員 100元(續會年費85元) 9折 85折 生日月換領VIP電影贈券1張、爆谷套餐換領券1張 入會/續會贈2D電影贈券、CGV爆谷套餐換領券1張 消費1元=1積分，於每星期二消費可獲雙倍積分，累積積分可兌換戲票、禮品 影藝戲院 VIP 會員 138元（續會年費100元） 8折 8折 生日月換領VIP電影贈券、爆谷1人餐換領券各1張張 入會/續會贈2D電影贈券、爆谷1人餐換領券各1張，續會額外獲200積分獎賞 消費1元=1積分；累積指定分數即可換領不同電影戲票 ACX ACX會員 100元 9折 9折 / 2張正價戲票 / CineClub 普通會員 120元 電影節發燒友、夏日國際電影節各場正價門票8折，香港國際電影節各場正價門票9折扣 / 生日換票證1張 節目換票證2張、限量紀念禮品 / 贊助會員 10,000元 免費觀看電影節發燒友、夏日國際電影節所有場次電影，獲贈HKIFF48 VIP Pass（一般可免費看香港國際電影節所有場次電影，特殊場次除外）

一些院線的會員還有其他權益：

百老匯bcinephile會員：免費外借影碟服務、Kubrick餐飲/購物優惠、優先參加電影中心主辦之活動

百老匯MOViE MOViE會員：免費外借影碟服務、Kubrick餐飲/購物優惠、優先參加MOVIE MOVIE主辦之活動、太古城中心及太古廣場商戶之時尚、生活和餐饗優惠

高先BLACK會員：每年2次電影特別招待場邀請

CineClub普通會員、贊助會員：指定樂團、舞蹈團、劇團演出門票9折優惠

英皇會員網上訂票免手續費

英皇會員豁免網上訂票手續費，每次交易最多可購買8張戲票。會員透過英皇戲院網頁或手機App登入電子會籍訂票，即可豁免網上訂票手續費。不過，該優惠不適用於包場或大量訂票。

Insight Pass 2500元全年任睇

百老匯除了上述適用全線戲院的兩個會員計劃外，還有一種只適用於百老匯電影中心的「Insight Pass」，憑該通行證可按條件領取電影中心大多數場次的戲票（特備節目、3D電影等除外），每個持證人可以領取每場電影戲票1張，開始取票時間為該場電影放映日前兩天。

Insight Pass會籍一年，一般在每年4月左右限量發售，只供bcinephile會員申請。以2023/2024年度爲例，入會年費為2500元，續費年費為2300元。

嘉禾會員限時優惠：小童價買成人戲票

嘉禾院線最近推出「大小同慶」優惠，會員凡購買該院線2023年12月11日至2024年2月29日放映場次戲票（公眾假期及公眾假期前夕除外），可享小童價購買成人戲票，適用於戲院票房、自助購票機、網上或手機售票。

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MCL會員新年買飛贈優惠券禮包

MCL會員於2023年12月21日至2024年1月1日到MCL旗下17間戲院購票，可獲得「Jetso Combo」優惠券禮包，内含：

45元購票券 1張

貴賓影院買一送一券 1張

小食部套餐10元現金券 1張

Nacho套餐半價優惠券 1張

魚蛋或燒賣買一送一券 1張

以上優惠券於2024年1月4日起陸續自動載入MCL會員錢包，有效期為2024年1月4日至1月31日。

撰文：葉雨

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