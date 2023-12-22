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鎖定長年期4厘高息　儲蓄保險攻略　實現長期高息夢想！

收息攻略 20:30 2023/12/22

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趁着加息周期見頂，銀行瘋搶短期存款，但只有幾個月唔夠喉？想鎖定更長年期的高息，不妨考慮下儲蓄保險！今集《ET至高息》集合市場不同年期的儲蓄保，鎖定1年4.61厘回報，再提提大家買儲蓄保時要注意的兩大要點。即用2分鐘睇片︰

ET至高息
鎖定長年期4厘高息　儲蓄保險攻略　實現長期高息夢想！
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欄名 : 存款收息

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