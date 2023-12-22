鎖定長年期4厘高息 儲蓄保險攻略 實現長期高息夢想！ 收息攻略 20:30 2023/12/22 分享： 分享： 趁着加息周期見頂，銀行瘋搶短期存款，但只有幾個月唔夠喉？想鎖定更長年期的高息，不妨考慮下儲蓄保險！今集《ET至高息》集合市場不同年期的儲蓄保，鎖定1年4.61厘回報，再提提大家買儲蓄保時要注意的兩大要點。即用2分鐘睇片︰ ET至高息 鎖定長年期4厘高息 儲蓄保險攻略 實現長期高息夢想！ 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 50萬元定期存款｜最多收息$23,000 加息見頂現減息潮 5厘選擇僅餘7個 2023/12/22 50萬元定期存款｜最多收息$23,000 加息見頂現減息潮 5厘選擇僅餘7個 【定期存款2023】滙豐中銀減息 中資行反手加至5.1厘 一文看清還有哪些5厘高息 2023/12/22 【定期存款2023】滙豐中銀減息 中資行反手加至5.1厘 一文看清還有哪些5厘高息 【定期存款】12個月4.65厘 加息見頂長息回落 美元僅剩1個5厘 2023/12/22 【定期存款】12個月4.65厘 加息見頂長息回落 美元僅剩1個5厘 【定期存款】6個月4.9厘、半年收息$24,500！現有資金4.65厘 2023/12/22 【定期存款】6個月4.9厘、半年收息$24,500！現有資金4.65厘 【定期存款】3個月5.3厘繼續有 10銀行有5厘 美元仍有5.5厘 2023/12/22 【定期存款】3個月5.3厘繼續有 10銀行有5厘 美元仍有5.5厘 長期儲蓄保險 長期存款 財富及資產管理 收息產品 保險公司 退休 定期存款 見頂 短期存款 儲蓄