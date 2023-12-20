歐美政策成對比　匯率走勢現分歧　拆解美聯儲突然轉向的原因

▲ 今次會議上美聯儲的姿態則較為偏鴿派。筆者相信，這個降息信號表明央行希望透過提前降息，以減輕經濟壓力，以保經濟增長，並達致軟著陸的效果。

美聯儲意外地發表降息預期的言論，使美國10年期債息下跌至4%以下水平，支持美股續創高位。相反，美元指數則曾跌穿102水平。受到美聯儲升降息的預期所影響，美元指數在2023年的起伏頗大。單是2023年下旬，當美聯儲在6月時發出偏鴿的信號，便令美元指數在兩個月內先下跌近5%並觸及年內低位約99.57，及後再反彈並創2023年的高位107水平。美聯儲已連續暫停加息3次，甚至在12月的議息中出乎市場預期，釋出在實現通脹2%目標前，顯著地降低政策利率的限制性的訊息，頓時加速了市場更早降息的預期，使美元指數再次跌穿102水平，以11月高位計算剛好又是下跌接近5%。

美元指數下跌 也受歐元影響

利率政策轉向的出現固然會令美元下跌，但今次造成美元指數下降的因素不只是美聯儲的政策，還因為受美元指數權重佔比較大的歐元所影響。歐央行表明保持限制性水平一段時間，正好與美聯儲的政策形成一個明顯對比。根據過往美聯儲一貫喜歡管理市場的作風，主席鮑威爾在會上表示當物價走勢不如預期時，可透過進一步加息控制是理所當然。然而，今次會議上美聯儲的姿態則較為偏鴿派。筆者相信，這個降息信號表明央行希望透過提前降息，以減輕經濟壓力，以保經濟增長，並達致軟著陸的效果。

現時美元走勢已反映了市場預期將於3月開始降息，若果1月初公佈的就業報告以及其後的通脹數據維持在現水平上落，或未能進一步強化市場對提早降息的預期，相信屆時將有機會會令美元在低位有反彈。

歐央行仍視降通脹比保經濟重要

另一邊廂，歐央行正發出與短期利率預期相反的信號，歐央行在12月的會議上表示完全沒有討論降息。歐美央行取態的對比正好刺激歐元走勢，使歐元兌美元於議息後曾觸及1.10水平。歐央行這次的議息結果雖然同樣令市場意外，但與美國整體通脹更低及經濟增長更需要刺激的情況下相比，歐央行選擇比美國更鷹派的姿態。由此可見，即使預期通脹於2024年會逐步回落並達至平均值2.7%，歐央行仍然認為減低通脹帶來的威脅比保經濟更重要。

在此背景下，除非在高利率維持下通脹真的如期回落，紓緩歐央行一直擔心的薪資壓力，明年1月會議時便可討論減息。否則，以現時歐洲經濟的情况，高利率維持越久對其經濟層面的負面影響越大。雖然歐央行的降息時點比美國遲，從而帶來利差的相對優勢，但在經濟壓力下，預期歐元於2023年底的升勢也難以在2024年延續。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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