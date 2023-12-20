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去年清倉中國持股　英資基金︰投資亞洲依然不等於投資中國

個人增值 08:00 2023/12/20

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木星資產管理指出，他們在2022年夏天沽清中國市場後，至今於中國沒有任何持倉，並重申在亞洲有很多中國以外的投資機會。

許多投資者認為中國市場已到谷底，或許正處於轉捩點，但木星資產管理（Jupiter Asset Management）卻堅持，亞洲仍有許多中國以外的投資機會。這家英國資產管理公司重申，他們在2022年夏天沽清中國市場後，至今於中國沒有任何持倉。

木星資產管理的兩位亞洲股票收益投資經理 Jason Pidcock 及 Sam Konrad撰文，指「投資亞洲依然不等於投資中國」，他們採「自上而下選股」的方式，即考慮宏觀經濟環境，政治體系及地緣政治局勢，以識別出在亞太區（日本除外）營運的「致勝」公司。

重倉澳洲　看好新加坡及印度

他們指出，在2022年夏季售出餘下持倉後，已經對中國已沒有任何持倉。無論在中國國內的層面上，抑或在中國與其他國家的關係的層面上，他們均仍然關注中國的政治性質。

由於國家干預以及人口結構，中國在未來很可能是低增長的指令經濟。

相反，他們繼續看好澳洲；在國家層面上，澳洲在他們的亞洲股票收益策略中佔最大權重。長遠而言，他們預計澳洲的表現將領先於多個已發展市場。澳洲是個功能完備的民主國家，其勞動人口的生產力高，並匯聚了多間擁有龐大市場份額及堅固進入壁壘的成功公司，國有企業的數量亦極少。

他們亦非常看好新加坡，當地匯聚了多間吸引的企業，其收入遍佈整個東南亞。除了亞洲較發達地區以外，他們亦顯著投資於印度，該國多個側重國內市場的行業以及與日俱增的出口商提供大量增長機會。

利率上升的滯後效應開始顯現

展望2024年，他們預計市場將由兩股力量互相牽引。全球各地放寬貨幣政策的前景或會導致市盈率擴張及股價上升；與此同時，如果美國等主要市場的經濟增長疲弱及失業率上升，多間企業或難以避免盈利下降。隨著通脹壓力緩和，此週期的下個階段可能是增長放緩，因為，利率上升的滯後效應開始顯現。

儘管如此，他們仍預計所持有的數間公司的盈利及股息增長，包括他們投資的科技企業，這些企業在2023年陷入困境，但盈利有望在2024年回升。利率停止上升應減輕基建、房地產及電訊股的壓力，尤其是債券收益率有可能同時回落。

他們亦關注各地的大選。2024年將因世界各地舉行多場大選而備受關注，亞洲的選舉包括台灣、印度、印尼及其他地方的選舉。亞太區以外的重要國際選舉將包括美國大選以及英國很可能舉行的大選。假如現任領袖下台，並由新的政黨執政，他們認為，必須注意其有可能產生的政策變化。

責任編輯︰廖毅然

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