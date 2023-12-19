▲ 逾7600萬元匯款被凍 新加坡禁非銀渠道向中國匯款

由於頻繁發生匯款到中國後戶口被凍結的情況，新加坡金管局近日規定，從明年1月1日起至3月31日，當地所有跨國匯款公司不得用第三方代理匯款到中國，只能透過銀行或銀行卡等為客戶匯款。

逾670起報案 7600萬元遭凍結

新加坡警方與金管局12月18日發表通告指，去年至今年12月15日，警方共接獲超過670宗匯款到中國後銀行戶頭被凍結的報案，其中430宗與山立匯款公司有關，涉款共達1,300萬坡元（約7609.27萬港元）。

明年首季禁用第三方代理匯款至中國

有鑒於此，新加坡金管局宣布，從2024年1月1日至3月31日，新加坡持牌跨境匯款公司為客戶匯款到中國時。只可以透過銀行、銀行卡或持牌的金融機構，不得透過海外第三方代理匯款。這項規定為期三個月，之後會視情況延長或暫停。

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匯款被指涉「洗黑錢」

《聯合早報》報道，數月前起就有許多在新加坡工作的中國人反映，他們通過匯款公司將打工收入匯回國，但卻接到中國公安通知指匯款是非法所得的「黑錢」，因此凍結其在中國接收款項的銀行戶口，要匯款公司出具證明款項合法的文件才能解凍。

受害者多次往大使館求助未果

據《8視界新聞網》，11月曾有上百名戶口被凍的受害者到中國駐新加坡大使館求助，但時隔一個多月，戶口凍結問題仍未得到解決。12月18日早上，再有上百人到中國大使館討說法。使館工作人員試圖安撫，讓受害者填寫表格，但受害者均不買賬、情緒激動。有3名婦女下跪請求使館幫忙，稱快過年了，中國的家人等著用錢。

新加坡：實施新規為避免更多人被凍

《聯合早報》指，透過第三方代理的匯款方式在新加坡並不違法，但中國執法機構最近對這類匯款方式採取行動，反映這類匯款方式風險更大，新加坡警方和金管局因此實施新規，以保護匯款人、避免更多人的中國戶口被凍結。

新加坡當局表示，雖然新加坡對於中國的執法行動沒有管轄權，但正與中國政府保持密切聯繫，協助中國執法機構取得所需資料，以決定是否解凍受影響的戶口。

中國大使館：非銀渠道匯款有風險 切勿選擇

中國駐新大使館11月29日發出通知指，已連續發布提醒，建議在新中國公民透過銀行匯款，切勿選擇匯款公司或個人等其他管道，惟仍有人選擇非銀渠道匯款、遭受重大損失，因此再次提示風險。該通知稱：「使館已指導受害人向新加坡警方、金融管理局等主管機關反映問題線索，積極推動有關案件進度」。

撰文：葉雨

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