▲ 下午3點總想睡覺點算？一天中效率最低的時段 3招教你克服倦怠

你有沒有在下午3點打過呵欠？「低迷期」，這是上班最難熬的階段︰你已經過了專注力高峰，而離下班時間又太晚——怎麼還不下班？

午餐後的這段時間最能使人效率低下，這是Slack和研究公司Qualtrics的一項最新全球調查結果。受訪的10000名白領和高管中，71%的員工認為下午的下半段是最糟糕的工作時間——下午3點~6點之間，工作效率會直線下降。

刻在人類基因裏的倦怠

也許這種倦怠是人類與生俱來的。美國國家睡眠基金會稱，下午下半段時間感到嗜睡，是人體正常生物鐘的一部分，即晝夜節律。晝夜節律在下午2點~5點之間對人的影響尤為明顯。

Slack研究與分析高級副總裁Christina Janzer說，企業文化傾向於將生產力視作綫性的。她表示：「我們很容易認為，就算你每天工作8小時，你在上午8點和下午3點的工作效率都是一樣高的，但事實並非如此。」

3招克服低迷期 提高工作效率

如果不想被老闆抓到下午打瞌睡，不妨考慮一下這3種經驗證有效的方法，不用狂灌咖啡，也能克服下午3點的低迷狀態︰

小憩片刻

Slack發現，在工作日安排休息時間，哪怕只有5分鐘，也能提高員工的工作效率和幸福感。

Janzer表示：「在下午2︰30～2︰45之間短暫休息一下，有助於喚醒你的大腦，將下午的低迷狀態轉換為更高的工作效率。」

她補充到，從工作中脫離出來，哪怕只有幾分鐘，也能讓你不會感到無聊，並從一整天的壓力中恢復過來。

放點音樂

有研究顯示，工作時聼音樂可以提高我們的注意力、狀態以及工作表現。

音樂能在你健身時激勵你，也同樣能在下午3點的冗長會議前幫你提神醒腦。這是作者Carson Tate的觀點，他曾經撰寫一本優化個人生產力的書籍︰《簡單工作：擁抱個人風格化生產力的力量》。

對於最佳的工作音樂流派，職場專家們則衆説紛紜。哈佛神經科學家Srini Pillay表示︰「熟悉的音樂，或者說是那些你最喜歡且最瞭解的音樂，能最大限度地提高注意力。」

把輕鬆的工作留到下午

Janzer表示，人們可能會忍不住拖延任務或者踩綫完成，但如果你能把工作留到一天中的其他時間，或要求延期，你可能會做得更好。

「每個人的工作效率都不同，如果在下午辦公不是你的強項，你可以在這段時間嘗試不用太多思考的工作，」Janzer表示。

她建議用午後時間來快速完成一些行政工作，例如整理郵箱，或和同事對接進度。這些任務和完成演示文稿一樣重要，但並不會那樣令人低迷。

撰文：涂宇佳

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