窮人更易患癌？最窮地區死亡率高70%　「癌症不平等」現象普遍

▲ 有人説「疾病面前人人平等」，但現實並非如此，貧富差距也會影響癌症死亡率。英國最新研究表明，較貧困地區人口死於癌症的風險比富裕地區高70%。

有人説「疾病面前人人平等」，但現實並非如此，貧富差距也會影響癌症死亡率。英國最新研究表明，較貧困地區人口死於癌症的風險比富裕地區高70%。

死於癌症風險 英最窮地區比最富地區高70%

倫敦帝國學院本月發表在《柳葉刀腫瘤學》（The Lancet Oncology）的研究顯示，2002年至2019年，全英男性和女性在80歲之前死於癌症的風險均有所下降。然而，依然存在極大的地區差距，一些地區的風險下降幅度比其他地區大得多。在最貧困地區，死於癌症的風險比最富裕地區高出70%以上。

該研究指，在貧困地區，人們死於癌症的風險更高。部分原因是死於肺癌的風險與貧窮密切相關，而肺癌是導致死亡的主要癌症原因。

世界普遍存在癌症不平等

德國癌症研究中心科學家Lina Jansen今年8月亦在《國際癌症期刊》（International Journal of Cancer）發表論文指出，社會經濟條件較好的地區，患癌風險的降幅比其他地區大許多。Jansen的研究團隊分析了德國4800萬居民的數據、比較了2007年至2018年的癌症診斷，結果發現：2007年，最貧困地區男性新患癌的比例，比最富裕地區高出7個百分點，這一差距在2018年增加至23%。女性患癌比例在2007年的貧富地區差異為7個百分點，2018年增加到20%。

德國之聲引述Jansen的評論指，與癌症相關的社會不平等現象在世界上普遍存在。她表示，無論是接受早期篩查的頻率，還是癌症新發病率、癌症死亡率或癌症存活率，人們的社會經濟背景都會造成影響。加拿大和美國也有類似研究發現，貧困或教育程度和收入較低群體，其癌症死亡率和發病率高於富裕的同齡人，其中肺癌、結腸癌、子宮頸癌、胃癌和肝癌的風險明顯增加。

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窮人難獲早期篩檢

倫敦帝國學院癌症流行病學教授Amanda Cross表示，較貧困的人不太可能獲得和參與癌症篩檢，這是造成差距的原因之一。需要將癌症篩檢和診斷服務覆蓋到服務不足的群體，才能預防和及早發現癌症。

Jansen表示，在德國，儘管大衆能享受到相對一致的醫療服務，但失業率、領取社會救濟比例或輟學率等個體因素，對癌症產生了更重要的影響。

不良生活方式與經濟地位相關

德國研究人員指出，吸煙、缺乏運動或嚴重肥胖等不良生活方式是癌症風險因素，而它們的發生比例通常與社會經濟地位相關。

英國研究的作者、倫敦帝國學院博士生Theo Rashid同樣表示，吸煙、酗酒和肥胖等因素對罹患癌症的風險有很大影響，但由於資金削減，自2010年以來，許多地方政府都減少了戒煙預算。「數據顯示，我們不能失去這些公共衛生項目，迫切需要重新出台並加強國家和地方政策，減少酗酒、吸煙現象。」

撰文：葉雨

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