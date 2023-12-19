▲ 鑽石礦商停售數月阻止價格暴跌，據報緩慢恢復供應，惟需求成疑。

世界上最大型的兩間鑽石礦商正在恢復銷售，據《彭博》報導，此前鑽石業幾乎斷絕供應，以阻止因庫存過多等因素而導致的價格暴跌。

早前外媒報導，在疫後經濟復常、高通脤、加息周期和人工合成鑽石參與競爭，加上中國內房危機導至當地消費者信心疲弱夾擊下，今年鑽石價格急挫，成品鑽石批發價格總體跌約20%；原石（即未經切割）鑽石的價格更急挫35%。再者，鑽石業界庫存過多，而且大部份更是「摸頂」買來，而人們對奢侈品需求下跌過急，讓礦商淪為「一手蟹貨」。

如此嚴峻跌勢，迫使該行業的上下游、供求方採取最激進的中斷供應措施來止血救市。俄羅斯鑽石礦業巨頭阿羅莎公司（Alrosa PJSC）在9月份停止了所有銷售兩個月；來自主要鑽石切割和貿易中心印度的買家亦自願限制進口。Alrosa以外另一鑽石業巨頭De Beers（戴比爾斯）允許其客戶拒絕按照供應合約所指定的配額購買毛坯鑽石（rough diamonds，即未經加工或經簡單切割的鑽石）。

詳見早前報導：鑽石價格疫後暴跌！原石價年內急挫35% 業界自斷供應激進救市

有跡象顯示鑽石市場開始回升。《彭博》援引知情人士透露，Alrosa於11月底重新銷售鑽石原石，銷售額逾1億美元。匿名消息又稱，De Beers在12月初舉行了今年最後一場拍賣會，成交額相若。

銷售尚未復甦

報導指出，救市措施目前似乎有效，毛坯鑽石價格再度走高；但人們仍憂慮礦商把大量庫存重新傾銷，可能再次拖累鑽石市場復甦。

消息稱，Alrosa最近只售賣鑽石予少數買家，當中大部份是印度買家，遠低於俄烏戰爭引發西方杯葛前每月招待約50名客戶。此外，De Beers雖已恢復銷售活動，但仍容許買家拒絕按供應合約中規定的配額購買。

印度鑽石產業本月稍早時也宣布解除自願進口禁令，因為看好需求將復甦，成品鑽石價格也將回穩。

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跨年鑽石旺季業績始見真章

鑽石礦商的銷售量很小，不及主要生產商每年這個時候的銷售量預期。消息人士稱，推動反彈的因素還包括買家缺乏鑽石並需要新供應來維持工廠營運，而不是出於對拋光寶石的強勁需求。鑽石能否有更持久的復甦，還看感恩節至農曆新年之節日旺季珠寶銷售的強度。

撰文：黃正軒

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