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備戰2024︰定存回報勢必下調　如何抓緊高息尾巴？

博客 12:45 2023/12/19

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備戰2024: 利率到頂 定存以外的好選擇

一年容易又聖誕。回顧2023，高息環境主導環球投資市場。美國聯儲局自去年3月以來已連續加息11次。雖然近月維持利率不變，但其利率仍維持在22年最高點。雖然再加息的機會不高，但市場普遍預料息口將在短期內繼續高位橫行，為投資氣氛構成壓力。

不過高息環境不代表無寶可尋。相信不少讀者都過去一年感受過高息定期吸引力，多間銀行年息超過5厘，偶爾更出現雙位數利率的快閃定期。再者，現時做定期亦只需手機掃幾掃就能完成，自然成為大眾爭取高回報的大熱之選。2024將至，除了繼續做定期賺高息，市場還有甚麼選擇？萬一美國來年減息，投資者應如何保持穩定的理想回報？

定存回報勢必下調　債基賺息又賺價

筆者認為，雖然定期利息回報高，但當減息周期來到，定期存款的回報勢必緊隨下調，投資市場亦會轉趨活躍。因此，當利率到頂，其實可考慮幾種風險相對低的投資工具，分散投資。

舉例說，如果想捉緊高息的尾巴，投資債券基金不但可享受高息，而且其價格一般隨著利率下跌而上升，所以有望「賺息又賺價」。如果追求靈活性，大眾亦可考慮貨幣市場基金。貨幣市場基金一般投資於優質的短期證券，收益不俗，而且可隨時贖回換馬，流動性高。市面上部分貨幣市場基金派息率年化高達5.1%，媲美高息定期，而且無需鎖定，可算是攻守兼備。

留意投資平台收費

除了考慮不同投資工具和策略以平衡風險和回報，投資者亦應留意投資平台的收費模式。傳統交易平台大多在交易時徵收認購費，按交易額收取平均2%費用，影響投資決定及回報。不過現時亦有數碼平台只收取平台費，按基金總值每月收取0.08%費用，而且不足一個月更可按日收費，令交易成本壓到最低，方便用戶抓緊每一個市場機遇，同時賺盡每一分投資回報。

試用智能投資顧問

如果讀者希望在投資市場長線獲利，但又不想時刻緊貼市況，其實不妨在新一年試用智能投資顧問服務，讓演算法根據頂尖基金經理的數據和分析，度身訂造投資組合方案。別小看科技的威力，以今年為例，即使投資市場風高浪急，智能投資顧問的表現仍能跑贏大市，穩步增長。對希望輕鬆投資的大眾而言，不失為2024年的投資新選擇。

【關於作者】李家達，虛擬銀行WeLab Bank的行政總裁。土生土長的他，科大畢業後第一份工是跨國銀行的「IT仔」。其後轉戰信貸風險管理業務，短短數年已登上管理層。後來放棄高薪厚職，投身金融科技界，先後參與建立兩間最成功的本地企業，當中包括榮獲中大企業創新指數第一位的WeLab Bank。

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【定期存款】拆解1個月12厘真相　5.3厘「利息先攞」有無陷阱？

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撰文 : 李家達 WeLab Bank行政總裁

欄名 : Fintech達人

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