▲ 晨星：2024年8大市場風險 押注黑天鵝？這才是你要面對的市場現實

回望2023，今年應該是市場無比艱難的一年，2024會好嗎？不少投資者閲讀各類預測與報告，又害怕市場再次出現意料外的災難。然而，晨星表示，「獵殺黑天鵝是傻瓜的游戲」——罕見的災難往往不可預測，投資者能做到的是︰直面市場現實，並做好準備。

晨星總結了2024年的8大市場風險，並在文末就如何規避風險、尋找機遇作出了建議。

一、中東衝突擴大

哈馬斯於10月7日襲擊以色列後，許多旁觀者擔心中東其他國家的衝突會升級，由此波及到能源市場，導致油價震蕩，進而使得當下脆弱的經濟進一步衰退。雖然大多數評論家對以色列本國市場處於金融危機中心的風險持相對中立的態度，但以色列的局勢依然還要看第二大城特拉維夫在任何地面或空中衝突中扮演的角色。

二、俄烏衝突持續

俄羅斯與烏克蘭之間的衝突仍可能影響能源和食物市場，進而增加歐洲國家的衰退風險。歐元區的經濟活動在2023年大範圍陷入停滯。9月，歐洲中央銀行下調了GDP增長預期，尤其是今明兩年，歐央行稱「原因是融資條件收緊以及國際貿易環境疲軟帶來了更大的收縮效益」。歐洲央行現在預計，歐洲經濟將在2023年增長0.7%，2024年增長1.0%，2025年增長1.5%。

三、通脹回升

歐洲和美國的通脹率已經從2022年的峰值明顯回落，但是通脹回升的風險依然存在。晨星歐洲市場策略師Michael Field表示：「很明顯，（歐元區11月份的）能源價格下跌是總體通脹率下降到2.4%的主要驅動因素。」

「然而，能源價格可能會再次波動。因此未來幾個月通脹率可能會再次上漲，雖然市場預期明年某個節點會減息，但通脹一旦回升，央行將被迫再次加息，這也會影響企業盈利，加劇經濟衰退的風險。」

四、已開發市場的主權債務危機

隨著債務水平上升，投資者要求增加期限溢價，或補償在已開發市場持有債券的風險——換句話說，投資者在尋找更高的長期收益率。而另一方面，作為量化緊縮政策的一部分，各國央行不再將到期債券的收益進行再投資，而投資者將要努力去消化新發行的債券。在這種情況下，已開發市場債券的長期收益率預計將重新走高。

五、隨時引爆的選舉大年

還記得2016年英國脫歐公投及美國總統大選嗎？當年這兩件大事令金融市場震盪不已，2024年，這兩個大國又各自迎來重要的選舉。大選逼在眉睫，晨星建議，投資者的兩個主要關注點在，財政職責相關以及潛在的政策變化，這些問題的風向可能決定市場的走向。原定於10月進行的英國民意調查必須在2025年1月前進行，但具體時間依然會隨著事態的發展而變化。美國總統選舉將定於2024年11月5日，而歐洲議會將在6月6日～9日舉行選舉。

以往經驗表明，此類「事件風險」的重大變化會導致市場抛售風險資產，即股票和公司債券。與此同時，由於政府本身的長期財政穩定性並不一定會受到影響，因此政府債券往往會起到價值儲存的作用。不過，這一規則也會出現例外，投資者應時刻警惕。

六、商業地產崩潰

與大多數投資者一樣，晨星專家們也察覺了商業地產可能會出現大量債務減記的跡象，很大一部分原因在於疫情後，人們工作偏好的變化。晨星表示：「我們試圖找到宏觀經濟受商業房地產的更多波及點——我們認為公開市場的大部分痛點將集中在地方銀行，即便養老金也是潛在痛點之一。」

七、中國經濟增長的周期性崩潰

許多觀察人士預測，疫情後，中國的重新開放將促進2023年的經濟增長，但事實並非如此。房地產危機是主要原因，在中國，房地產佔GDP的15%～30%，具體取決於如何定義這一行業。中國的經濟疲軟帶來的風險仍可能持續到2024年。如果中國經濟停滯或崩潰，貿易夥伴的衰退風險也會增加。

八、中美衝突

11月15日，中國國家主席習近平和美國總統拜登在舊金山舉行了一年來的首次面對面會談，試圖穩定日益緊張的中美關系。但是，中美衝突依然存在，甚至造成了全球經濟的不確定性和企業的快速「重新布局」——這些企業受到輿論以及武力戰的影響。

如何在 2024 年規避風險，尋找機會？

晨星稱，2024年的風險歸納起來可以用以下兩個視角看待︰

首先，我們認為這些風險中大部分會導致波動，但不一定會改變未來的回報預期，這意味著在許多情況下，這些事件導致的價格失調可能是一個廣泛的買入機會。

其次，我們傾向於透過高質量的政府債券來對沖地緣政治風險，這是一個相對安全的主張。地緣政治事件不會一直導致股市拋售，但當它們發生時，我們發現政府債券——尤其是長期債券，偶爾是短期債券——往往能起到風險對沖的作用。

撰文：涂宇佳

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