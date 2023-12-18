電商發展新路向 金品誠企闢新商機

▲ Alibaba.com香港區域經理文成樑

疫情改變了我們的消費模式，網購已成為眾人生活的一部分，由家居生活用品、到企業用途的電子零件、專業工業用具批發等，均可以從一個網站完成採購。在疫情期間，更是體現了擁有穩定供應鏈的重要性，而這情況甚至體現在商家與商家之間。

隨著全球化和互聯網日益普及，電商產業將繼續朝國際化方向發展。企業可以透過跨國電商平台拓展海外市場，達到全球化的銷售和供應鏈管理。同時，跨境電商也為消費者帶來了更多國際品牌和產品的選擇。以全球最具規模B2B平台Alibaba.com（阿里巴巴國際站）為例，其全球活躍買家數已突破4,700萬，覆蓋超過全球200個國家與地區，成為商家之間的橋樑，承載着無數供應鏈運作。

因此，在競爭激烈的商業環境中，企業必須與時並進，更便捷的採購流程和優質供應鏈更顯重要。電商行業同樣亦步亦趨，我們看見已有領頭者率先推行更高規格的商家認證，如Alibaba.com的「Verified Supplier金品誠企」認證，能精準匹配優質供應商與專業買家，為電商企業新闢商機。

Verified Supplier金品誠企助商家流量曝光增近2倍

為了提高商家的信譽程度及促進生意成功率，「Verified Supplier金品誠企」中的金品認證標籤是經Alibaba.com 平台合作、具有權威性及驗真實力的第三方認證機構，透過線上線下結合的方式，平台對商家的企業資質、商品資質、企業能力等全方位實力進行認證驗真，從而提高買家信心，大大提高轉化率。

金品誠企會員將有更多的機會獲得優質商機，不僅有機會參與更多的行銷專場，還可享有國際站首頁的「金品專區」和「實力代工」等專屬場景流量，意味更高的曝光率和更多的潛在客戶。而該認證透過優質買家分層、金品認證、專屬服務三大特色，幫助企業可根據自身規模、流量、買賣家數量等，精準鎖定並快速搶攻外貿商機，助力出口額增長，將外貿訂單轉化成交機率大大提升。

在剛過去的9月採購節，擁有金品誠企的商家流量對比一般出口通商家相較去年同期曝光增加192%、接觸活躍買家同比多近2.2倍，詢盤商機同比增多1.7倍，預測3星及以上的佔比亦上升27個百分點，證明金品誠企有利商家突圍而出，並提升客戶的用家體驗，幫助商家與客戶建立長期信任，從而打造更強大的品牌實力。本財年至今，金品商家滲透率按年增加9個百分點，活躍買家更大升49%。

香港採購節線上交易額大增三成

至於香港商家表現同樣傑出，對比2022與2023的9月採購節整月數據同比觀察，其流量曝光大升兩成，活躍買家升17%，線上交易額大升三成，可見高競爭力商品及優質服務能力帶動買家多渠道獲取更多商機。

事實上，商家與大眾市民一樣，網購時會看重商家的評分及用家評語作參考，如今的「Verified Supplier金品誠企」就是高品質商家的認證，讓其他買家在採購時倍感安心，也更貼近實際所需，藉此增強企業面向全球市場時的展示能量，觸達高品質買家。無論人工智能、機器學習、Web 3.0等新科技、新概念的出現和發展，人們對於科技運用的原意和取態都是著重安全可靠的平台、選擇能提供優質的服務及良好的用家體驗，以及穩定的供應鏈與物流。

跨境電商達人賽助拓人脈

Alibaba.com已覆蓋超過全球200個國家與地區，擁有逾4,700萬活躍買家，深受全球超過1.5億名專業買、賣家青睞，除了不斷精進平台服務如推出金品誠企認證的硬實力外，更積極協助本地電商參與行業相關的活動和比賽，不僅可累積實力更可提升知名度。當中，Alibaba.com跨境電商達人賽2024正式啟動，歡迎各行業的參賽公司代表參賽向業界盡顯其電商轉型及發展歷程，同時又可拓展人脈關係，實是一舉兩得。比賽由目前至2024年1月15日接受報名，並於明年2月及3月進行初賽及決賽。

筆者樂見電商行業積極推動和鼓勵本土電商成長，讓商家更致力為用戶和社會提升生活品質，助攻企業脫穎而出將眼光投向全球市場。我們相信全球零售景氣正持續向好，又在金品誠企等的認證之下，從而帶動B2B的採購需求和信心。