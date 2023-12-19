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施羅德︰明年出現「週期反轉」　應正面看待中國市場前景　幣策迎放寬空間

個人增值 08:00 2023/12/19

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施羅德中國首席投資官安昀則撰文指，雖然信貸增長、貨幣活躍度和價格指數等經濟指標疲軟，但從週期角度來看，目前水平已大致處於以往多輪經濟週期的低位，表明本週期的整體經濟或有較大可能已見底，宏觀形勢已日漸明朗。 

進入2023年末，市場情況進一步陷入膠著狀態，港股窄暖還寒，內地A股亦不見明顯好轉，一眾大行對明年中港市場的預測亦未感樂觀。施羅德中國首席投資官安昀則撰文指，雖然信貸增長、貨幣活躍度和價格指數等經濟指標疲軟，但從週期角度來看，目前水平已大致處於以往多輪經濟週期的低位，表明本週期的整體經濟或有較大可能已見底，宏觀形勢已日漸明朗。 

展望2024年，經濟有可能出現週期反轉，而我們在資產配置上亦已對股票轉至較為正面的看法。

施羅德指出，對明年中國市場看法正面有以下3項因素︰

  • 刺激經濟政策迎來空間
  • 企業盈利有韌性
  • 未來結構性變化不容忽視

刺激政策迎來空間

文章認為，地方債及美國通脹情況改善，可為中國內地推出刺激經濟政策帶來空間。近幾年以來，地方政府的資產負債表情況較弱，一方面是前幾輪債務的累積急需化解，另一方面是房地產行業下滑後，土地出讓金及經濟調整後稅收收入都出現下滑。在債務得到明顯化解前，地方政府或難以透過增加財政收入帶動支出。

其次，中美息差或限制貨幣政策空間。美中息差近期處於歷史高位附近，對中國國內的貨幣政策形成掣肘。

然而，隨著美國經濟或通脹逐步受控，美債利率也許將步入下行軌道，從而減緩中國貨幣政策的壓力，讓中國國內貨幣政策可望於2024年迎來放寬空間。

留意企業盈利狀況的韌性

另一方面，企業盈利也許已處於轉捩點。從剛剛公佈的2023年第三季度業績來看，中國內地上市公司業績出現小幅改善，盈利能力暫時企穩。從結構上來看，週期性行業和中小市值公司的盈利改善較為顯著。非必需品消費的景氣度維持在較高水平，部分週期和電子等行業改善幅度較大。結合前述企業再庫存過程或許告一段落。

未來結構性變化不容忽視

行業板塊方面，施羅德較看好經濟的結構性變化。房地產及其相關的產業鏈依然對經濟增長有舉足輕重的影響，但不能忽視經濟在總量放緩的表現下悄然發生的結構性變化，這或許亦將會是未來的投資主線。

首先，製造業體現出明顯的韌性，特別是高技術投資。這表明技術升級已然成為共識，我們將長期看好相關板塊；其次，中國的汽車、新能源和電子等高端製造業開始穩步在全球推進，並已在一些市場取得相當份額。隨著越來越多企業在海外設置產能，獲取份額的情況預料將持續；再者，在經濟及企業盈利調整的背景下，「平替」（即平價代替品）消費的興起是2023年消費市場的一大亮點。

責任編輯︰廖毅然

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