【網絡熱話】 三十未到欠債百萬　月入萬幾　不想破產應點做？

▲ 【網絡熱話】 三十未到欠債百萬 月入萬幾 不想破產 應點做？

加密貨幣市場大起大落，並不是每個投資者都可以承受，稍一不慎隨時賠上所有積蓄。近日便有人在討論區發帖求助，稱自己不到三十歲已欠債百萬，原因是大洗的同時，投資於加密幣又虧損了。現在月薪只有一萬多，完全供不起貸款，但又不願申請破產，向網友請教將債務「分十年八年去還」的方法。

三十未到欠債百萬 月入萬幾難還款

事主表示，自己三十未到，總共有本金連息一百多萬元的債務，其中「銀行+財務P LOAN+信用卡十二條，絕大部分都供/用咗超過兩年或以上」。事主原本月入六萬，雖然開支較大有些吃力，但都還算供得起。但後來其持有的加密貨幣成份儲蓄虧損殆盡、又遭遇公司裁員失業，現在重新找到工作但人工大降，每月只有一萬多。事主稱：「現在所有貸款已經最少疊兩期/已交收數，根本現在收入完全供唔掂。」

不願破產 求教破解方法

不過，事主不甘願申請破產，不想因而留下破產紀錄，帶來不少限制、無法做一些事。他見到有人說可與債主協商，將債務攤開來還「長命債」，比如一些銀行能「本金+比較低息分十年八年去還」，於是向網友求教做法。

網民觀點1：申請破產

許多網友勸帖主申請破產，認爲以其目前情況而言，較難獲得債主通融。

而家唔係你想唔想，係客觀事實係點。破產，係好多嘢做唔到，不過換嚟你write off成百萬，唔洗日日擔驚受怕收信收電話，捱4年時間，再用多5年洗底，只要唔同曾經交過手嘅銀行交手，其實買樓，信用卡那些重新擁有，只係時間問題。

不吃不喝都要還6~7年,仲未計息。還起黎隨時要10幾年,到時捱唔住咪又係破。明白你之前搵6萬，覺得百幾萬好少，唔想破產，但事實係而家得萬幾，點計你都係還唔起。都疊哂期又無錢，鬼同你傾，破產就係處理好佢，放低d無謂面子啦,一陣追數仲搞埋屋企人。

網民觀點2：考慮二線借貸

也有網民出招，認爲事主或可考慮向二線財務公司借錢：

「有啲專做清數嘅二線公司，你可以睇下岩唔岩用， 有D公司可以接受到爆數又計得掂，可以幫你嘗試將啲期數拉長，但如果你做重組嘅話,喺重組期間你就唔可以用任何信貸產品，就同破產之後冇咩分別。」

不過另一位網友持反對意見：

「二線點會同你清數，泵大條數就有。」

投委會：破產有後果 申請須謹慎

根據投資者及理財教育委員會，宣布破產後，債務人將受到以下限制：

被列為破產人士，為時四年（若之前曾經破產，則為時五年），期間破產管理署署長（或受託人）將處理你的財務問題。

不得購買高價商品，例如住宅或汽車。

不得再申請貸款。

公積金可能被用於償還債務。

信貸報告將載有與破產有關的公開記錄。

破產期間，不得擔任公司董事或參與業務管理，亦不得從事某些行業及職業。

破產令一經頒布，破產管理署署長將在憲報和兩份報章（中、英文各一）上登有關破產令的廣告。

投委會指出，在某些情況下，破產是解決財困的選擇之一，但它應是別無選擇的最後一著，且應先尋求法律或財務意見才申請破產。

其他選擇：「個人自願安排」

根據破產條例，除了破產以外，債務人亦可申請個人自願安排，向法庭及債權人提出還款建議。若獲批准，則對所有債權人具有法律約束力。債務人申請自願安排可免受破產的法律限制，亦可保住工作或專業資格。

撰文：葉雨

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