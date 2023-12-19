▲ 香港「可疑交易比率」僅1%？環聯︰疑商戶為促銷降詐騙管控 「可疑交易」判定變寬鬆

聖誕禮物折扣季、新年折扣季⋯⋯年末總是在促銷中度過，不少朋友也正準備抓緊折扣季來網購。然而，折扣季同樣也是詐騙季——環聯最新發布的2023年節日購物旺季（包括「雙十一」及黑色星期五前夕至網購星期一）期間的數碼詐騙趨勢分析顯示，購物季的網騙率不升反降，且降幅頗大，疑商戶為了增加銷量無意間降低了對詐騙的管控，使「可疑交易」的判定變得較寬鬆。

香港網購可疑交易比率僅1%？

2023年的整體購物季詐騙比率有所下降。據環聯的數據，節日購物旺季期間，每100宗網購交易裏就有1宗是詐騙，即僅1%，而2022年是6%，2021年是6.9%。黑色星期五的數碼詐騙率也有所下降，比率為2%，按年降7.3百分點。

香港可疑網購詐騙比率 於節日旺季急降 2023年 雙十一及黑色星期五前夕至網購星期一期間 2023年全年（11月23日或之前） 2022年 雙十一及黑色星期五前夕至網購星期一期間 2022年全年 2021年 雙十一及黑色星期五前夕至網購星期一期間 2021年全年 香港 1.0% 5.4% 6.0% 6.7% 6.9% 8.8% 資料來源︰環聯

節假日騙案不升反降 商戶為促銷疏詐騙管控

節日購物旺季，理應是網購訂單激增，數碼詐騙的好時機。然而，環聯數據顯示，香港在2023年節日購物旺季的可疑網購詐騙交易比率卻大減22.5%——環聯指出，部分原因或在於購物季時，一些商戶疑為了提高銷量，下調了詐騙管控的標準，簡化用戶支付通道負擔。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示：「據說部份發卡機構會於節日購物旺季期間使用不同的交易模式，以便快速授權完成更多交易。同樣地商戶為了避免流失客戶，亦可能採取類似策略減少任何影響消費者購物體驗的因素。」



所謂「可疑數碼詐騙」，是指商戶因存在詐騙指標而拒絕之交易，或經檢視後界定為詐騙之交易。環聯旗下的身份認證和欺詐分析方案組合 TransUnion TruValidate™提供指標以協助商戶決策，再由商戶去判斷交易是否可疑。



於購物旺季時，網購網站訪問量往往激增，訂單數也相應攀升。環聯發現，部分商戶疑為了保持消費者網購的流暢體驗感，將「可疑交易」的判定標準略微下調。例如以往一項交易符合數項條件會被視為「可疑交易」而需要額外認證。而在購物季節期間，同一項交易需符合更多條件才會被視作「可疑」，使更多交易被界定為正常。這導致對「可疑交易」的判定變得較寬鬆，進一步使得節假日的可疑數碼詐騙比率不升反降。



香港數碼詐騙率超印度居世界前列 黑五最易受騙

2023 年上半年可疑數碼詐騙比率 地區 數碼詐騙比率 香港 18.3% 印度 12.7% 菲律賓 8.2% 西班牙 4.9% 多明尼加共和國 4.8% 加拿大 4.5% 美國 4.3% 英國 3.7% 全球平均 5.3% 數據來源：環聯2023 年上半年全渠道詐騙狀況報告

實際上，香港的數碼詐騙比率是位於全球前列的。環聯2023 年上半年全渠道詐騙狀況報告顯示，香港可疑數碼詐騙比率為18.3%，遠高於全球平均水平5.3%，甚至超過印度（12.7%）與菲律賓（8.2%）。

其中，保險業是香港數碼詐騙成功交易率升幅最大的行業，2019年到2023增長了2.8%。而在全球範圍內，金融科技、金融服務、保險等都是詐騙成功交易率有明顯增長的領域。語音釣魚是香港最常出現的詐騙方法。

2023上半年全球各行業數碼詐騙 行業 最普遍詐騙類型 數碼詐騙率 較2019年上半年升 零售 詐騙廣告 10.6% +183% 電子遊戲 種金 7.0% -32% 電訊 信用卡詐騙 5.3% +2% 博彩 詐騙廣告 4.7% +24% 金融服務 身份盜竊 4.3% +382% 虛擬社區 虛假資料陳述 4.1% -16% 旅遊及休閒 信用卡詐騙 2.3% +353% 保險 申請詐騙-第三方 1.6% +61% 物流 船運詐騙 0.9% +14% 數據來源：環聯2023 年上半年全渠道詐騙狀況報告

然而，分行業整體來看，零售數碼詐騙率，即存在數碼詐騙的現象依然最高，為10.6%。金融科技近年來高速發展，各類新概念新產品層出不窮，與之相伴的是詐騙率的上升——金融服務詐騙率為4.3%，比2019年多將近4倍。隨著疫情影響淡去，旅遊休閒的詐騙率也隨之上升近3.5倍，為2.3%。

環聯數據顯示，黑色星期五時段是香港，乃至全球最容易遭到數碼詐騙的日子。基本上所有地區最常發生數碼詐騙的日子都集中在11月25日前後。

四分之三的香港消費者憂慮被騙

即便整體數碼詐騙率下跌，依然有四分之三的香港人表示擔心被騙。環聯2023 年第四季消費者脈搏調查顯示，大部份香港消費者均表示極為、非常及一定程度憂慮成為節日購物旺季的網購騙案受害人，比例由 2022 年的61%大增18%至今年的72%。

消費者的憂慮不無道理。犯罪組織一向期待詐騙管製比較鬆懈的節日購物旺季，讓他們得以盜用受害人的帳戶獲利，詐騙手法包括提取客戶獎賞計劃內的積分或使用受害人的預設支付錢包購物等。一些商戶更會容許非登記帳戶直接付款購物，讓騙徒可利用從暗網購買、或在過往資料外洩事件中盜取的支付卡進行交易。

而商戶察覺損失則需要漫長的流程，因為客戶付款到最後呈現為具體銷售數字的手續衆多。殷虹認為，採用全面的預防詐騙解決方案是保障合法交易同時降低詐騙交易量的重要方法之一，因為該等方案能在交易初期及早驗證客戶的身份和真確性，當中包括帳戶註冊和登入的過程。

撰文：涂宇佳

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