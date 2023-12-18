中銀人壽推保費支付券　可年慳保費5,000元　3步驟領取教學

▲ 中銀人壽保費支付券！可年慳保費5,000元、涵蓋17項保險！

每年慳保費5,000元？中銀人壽推出獎賞「保費支付券」，讓旗下品牌「大家減齡」會員可透過完成運動健康任務來賺取「一〇幣」換領「保費支付券」，以扣減中銀人壽指定保險計劃的保費，每年最高可節省達5,000港元。

保費支付券共4種面值 最高達5,000港元

中銀人壽表示，旗下健康生態圈品牌「大家減齡」會員，可以透過完成「大家減齡」獎賞程式中提供的健康任務，賺取「一〇幣」兌換「保費支付券」。

保費支付券現提供四種面值，包括100港元、500港元、1,000港元和5,000港元。會員可於獎賞程式兌換各面值的保費支付券，並透過中銀人壽電子服務平台，把已兌換的保費支付券存入合資格保單的保費支付券戶口「保費錢包」，以支付指定保險計劃的保費。會員每年最高可存入5,000港元保費支付券。

根據條款及細則，如合資格保單並非以港元作保單貨幣單位，保費支付券之港元面額將按存入相關保費支付券到保費支付券戶口當天的兌換率計算並轉換成該合資格保單的保單貨幣存入保費支付券戶口。

另外，合資格保單的應繳保費及徵費會先自動從保費支付券戶口扣除，如保費支付券戶口內的所有金額已用作扣除相關合資格保單的保費，未繳的應繳保費和徵費將從備用保費存款中扣除。如保費支付券戶口及／或備用保費存款的餘額不足夠用作繳付相關合資格保單的應繳保費及徵費時， 中銀人壽會向保單權益人發出保費通知，要求保單權益人繳付相關合資格保單的未繳應繳保費及徵費。

3步兌換及領取「保費支付券」：

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可與家人共享

除了自己使用外，會員更可與家人共享，即是如果保費支付券仍未存入任何保費支付券戶口，合資格會員可把保費支付券號碼分享給任何合資格保單的保單權益人。此外根據條款及細則，除非中銀人壽另有說明，保費支付券可與其他中銀人壽推廣優惠一併使用。

不過要注意的是，條款及細則列明保費支付券必須由中銀人壽指定的有效期內存入保費支付券戶口，方為有效。用家宜小心提防保費支付券過期。

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼保險業務處主管李健興表示，截至今年11月底，中銀香港整體終身壽險業務保費按年錄得雙位數增長，當中「私人財富」客戶對有危疾保障成分的終身壽險計劃需求明顯上升，新造保費按年上升接近9成，反映中銀高端客戶對自身及家人的保障愈加重視。有見及此，「大家減齡」特別推出是次支付券作禮遇。

可扣減多達17種保險計劃

「大家減齡」是次推出「保費支付券」，可扣減多達17種經中銀香港分行及網上投保的保障計劃（包括基本計劃及附加保障計劃）的保費：

基本計劃

家傳戶曉終身壽險計劃

家傳戶曉終身壽險計劃（享逸版）

守護未來終身壽險計劃

非凡守護危疾保險計劃

危疾188終身壽險計劃

守護十年網上保險計劃

網上全數保費回贈住院現金

附加於上述基本計劃的附加保障計劃（如有）

意外死亡附加利益保障

綜合個人意外附加利益保障

危疾附加利益保障（額外賠償）

癌症附加利益保障

付款人附加利益保障

豁免保費附加利益保障

住院入息附加利益保障

綜合住院及手術附加利益保障

特級住院及手術附加利益保障

定期壽險附加利益保障

中銀人壽市場及產品發展總監兼「大家減齡」項目總監魏志煒表示，數據顯示，品牌超過一半以上之活躍會員為31歲至50歲，且大多已建立自己的家庭，於今年6月聯同健康合作夥伴舉辦之活動亦吸引了逾千個家庭參與，因而以家庭為主軸，推出是次支付券。

小心留意不適用情況

條款及細則列明，保費支付券不適用於繳付方式為預繳、躉繳或一筆過繳付的任何保單。保費支付券戶口內的所有金額不適用於以下情況︰

1. 繳付合資格保單之首年首期的月繳/季繳/半年繳/年繳（視乎保費繳費方式）應繳保費及徵費；及

2. 繳付保費繳費方式變更所需的應繳保費及徵費（如有）；及

3. 繳付合資格保單復效所需的所有逾期未付之保費及利息（如有）；及

4. 償還合資格保單的保單貸款及利息（如有）；及

5. 繳付附有中銀人壽標準自願醫保附加利益保障的保單的應繳保費及徵費。如合資格保單附加中銀人壽標準自願醫保附加利益保障，將不可存入保費支付券到該保單的保費支付券戶口及該保費支付券戶口內任何已存入的金額將不能用以繳付該保單的應繳保費及徵費，直至該保單的中銀人壽標準自願醫保附加利益保障巳被取消或終止。

此外，於保費支付券戶口繳付保費時，合資格保單必須仍然生效及該保單的名義金額、投保額或計劃等級（如適用）必須維持不變，否則中銀人壽保留取消獲享保費支付券的資格及／或減少保費支付券的合資格金額之權利。

撰文︰黃正軒

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