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高收入人士儲幾多錢？統計︰典型家庭的7倍以上　2招助增加退休儲蓄

個人增值 08:30 2023/12/19

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點先算高收入？統計：典型家庭七倍以上。2招助增加退休儲蓄。

有錢當然可享有更多的退休選擇。高收入人士資源較多、本錢較充裕，自然更有可能憑着投資獲得巨額收益，但不要忘記投資涉及風險，同時他們的損失也有機會因而放大。此外，高收入者亦往往有着與其他人不同的退休需求，你認為的夠用，在高收入者眼中卻未必足夠。以下是一些讓高額儲蓄走上正軌，保障退休後收入的觀念和方法。大家都明白到，每個打工仔都會老，退休理財規劃是「平有平玩，貴有貴玩」，即使你未必高收入，也值得參考，以助你妥善存錢，滾存出可觀的退休儲蓄。

高收入人士為退休儲蓄幾多錢？

不同各地以至各財金機構對「高收入人士」各有定義，視乎所採用的指標和基準差異，但大家也有一個廣泛共識：稱得上高收入的個人或家庭，其收入是需要高於一個國家或地區的平均收入，或中位數收入。

以美國為例，高收入家庭的年收入超過50萬美元（折合約390萬港元），有這個數額才足以躋身美國最富有家庭的前1%。相較下，2022美國家庭收入中位數為74,580美元（約58萬港元），一個家庭的收入必須是典型家庭收入的七倍以上，才堪稱高收入。

把目光放回香港，根據政府統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告 (2023年第3季)》，2023年第三季香港男性每月就業收入中位數由去年同期的21,000元升至23,000元，女性每月就業收入中位數則按年由15,200元升至16,200元；港人整體每月就業收入中位數由去年同期18,600元升至20,000元；而2023年第三季從事經濟活動的家庭住戶每月入息中位數為38,200元。高收入個人或家庭，起碼要超過以上這些中位數的收入；然而，同一報告亦指出收入50,000元或以上的香港就業人士，僅佔整體14.2%

雖然為退休儲蓄沒有一刀切的答案，但高收入人士通常會因為自己的經濟能力而儲蓄更多。具體來說，美國高收入人士到60歲中後期儲蓄了 268萬美元（約2,090萬港元）。 

要記住的是，擁有高收入並不自動等同於擁有安全的退休基金。無論收入水平如何，適當的財務規劃、預算和投資對於任何人來說都至關重要，以確保舒適的退休生活。此外，生活方式選擇、債務水平和意外開支等因素，都會影響個人或家庭可以為退休儲蓄的金額。

按年齡劃分的平均退休儲蓄金額

高收入人士一開始就擁有大量的退休儲蓄，並在接下來的幾十年中累積更多。根據美國聯邦儲備委員會數據，以下是2022年基於每個年齡層的平均退休儲蓄金額：

  • 35歲以下：49,130​美元（約38.3萬港元）
  • 從35歲至44歲：141,520美元（約110.4萬港元）
  • 從45歲至54歲：313,220美元（約244.3萬港元）
  • 從55歲到64歲：537,560美元（約419.2萬港元）
  • 從65歲到74歲：609,230美元（約475.1萬港元）
  • 75歲以上：462,410美元（約360.6萬港元）

根據數據，35歲以下的退休儲蓄幾乎是75歲及以上退休儲蓄的十分一；幾乎是35歲至44歲之間的三分之一。65歲至74歲之間的退休儲蓄者儲蓄最多，是35歲以下儲蓄的12倍以上。不過以上是美國的數據，這些退休儲蓄若是放在生活水平高昂的香港使用，都是頗為緊絀的數額。

相關文章：40歲前應該儲幾多錢？專家：目標是你年薪3倍　5大部署為退休鋪路

自我審視退休儲蓄狀況

錢幾時也不夠用，評估你目前的退休儲蓄是否足夠，是很多朝不保夕、生活捉襟見肘的打工仔不想面對的一個高難度挑戰。但醜婦終需見家翁，詳細的退休計劃包括您的每月預算、儲蓄目標和生活方式等因素，及早搞清楚這些背景，有助你找到方法去增加儲蓄。

例如你可以設下短期目標，決定在到達特定年齡時儲夠特定金額，例如到40歲時儲夠年薪的三倍。另一方面，也可以設定長期儲蓄目標，例如到 65 歲時儲蓄 300 萬美元。此外，也可以每年省下10%的工資，或者設定嚴格的每月預算，並盡可能多地投入各種資產。

2招助增加退休儲蓄

高收入人士在制定退休計畫時面臨不同私機會和挑戰。以下兩招，有助退休儲蓄走上正軌。如果你未稱得上高收入，也不妨參考，調節自身步伐：

  • 1. 擴充投資類型

開立投資經紀帳戶、購置房地產（但要慎選地區）或成為小企業的股東。這些方案可以幫助你實現投資組合多元化，並降低風險。但要小心注意，每項資產都有特定的稅務影響。

  • 2. 避免「生活型通脹」

這涉及有自覺的財務選擇，以防止「有錢便身痕」，生活開支隨着你收入增加而同步提高。先設定明確的短期和長期財務目標，讓自己有清晰的方向感。制定預算來追蹤你的收入和支出，區分基本需求和可自由支配的支出。以科技輔助，將儲蓄和投資自動化，以將部分收入用於實現財務目標。然後審查並調整預算，使之符合不斷變化的財務狀況和目標。

撰文︰黃正軒

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欄名 : 退休理財

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