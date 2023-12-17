台灣高鐵攻略 國際旅客二人同行一人免費 兌票注意事項 精明消費 09:00 2023/12/17 分享： 分享： 台灣開放港澳人士自由行後，亦成為港人熱門旅遊地，當地推出多項活動吸引國際旅客，今集《理財最前線》就和大家介紹台灣高鐵海外旅客限定優惠，單程乘車券8折、兩人同行一人免費，以及兌票、取票方法。即用2分鐘睇片︰ 理財最前線 台灣高鐵攻略 國際旅客二人同行一人免費 兌票注意事項 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 【北上消費】教你解鎖優惠券「高級玩法」 3折歎美食（附退款方法） 2023/12/10 【北上消費】教你解鎖優惠券「高級玩法」 3折歎美食（附退款方法） 日本旅遊必備3個APP！自製明信片話咁易、Call車唔靠Uber 2023/12/03 日本旅遊必備3個APP！自製明信片話咁易、Call車唔靠Uber 銀行APP停截圖？教你一鍵儲存交易 毋需自行ScreenCap 2023/11/26 銀行APP停截圖？教你一鍵儲存交易 毋需自行ScreenCap 【Black Friday攻略】做齊4樣準備功夫 買勻全世界無煩惱 2023/11/19 【Black Friday攻略】做齊4樣準備功夫 買勻全世界無煩惱 唔用密碼最安全？WhatsApp、Google支援Passkeys 教你點用 2023/11/05 唔用密碼最安全？WhatsApp、Google支援Passkeys 教你點用 高雄 台南 台中 台北 消費資訊 旅遊熱話 旅遊行程 旅遊資訊 正能量 網絡熱話