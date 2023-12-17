揸車用邊張信用卡？隧道泊車繳費最高贈500元　入油享12%現金回贈

▲ 揸車用邊張信用卡？隧道泊車繳費最高返500元 入油享12%現金回贈

揸車一族，簽賬的場景多多。過隧道、泊車、入油、汽車美容通通都要花錢。不少銀行針對揸車一族推出了專門的信用卡，有些在入油上也給出優惠。本文歸納總結了一些有揸車相關優惠的信用卡，供各位對比選擇。

現金回贈對比

信用卡 年費 日常現金回贈 每月最低簽賬 每月回贈上限 迎新回贈 大新銀行 MyAuto 1800元（首兩年豁免） / / / 最高400元 CitiBank 八達通白金卡 1800元（可申請豁免） 本地公共交通回贈15% 名下所有citi信用卡及附屬卡簽賬＞3,000元 300元 最高900元 隧道、停車場、咪表回贈5% 名下所有citi信用卡及附屬卡簽賬＞10,000元 加本地交通最多500元 基本簽賬回贈0.5% / / 加Citi八達通入ApplePay（限量） / 100元 建行亞洲 八達通車生活銀聯鑽石信用卡 永久免年費 泊車使用卡内八達通 每次返5元 / 100元 最高800元 「易通行」每月首增值300返30元，後每300返10元 / 100元

積分對比

信用卡 年費 積分規則 每月最低簽賬 積分上限 積分兌換 大新銀行 MyAuto 1800元（首兩年豁免） 「易通行」隧道繳費 1元=20分 / 25,000 最高300元商超禮券 汽車相關服務 1元=8分 5000元 50,000 電車充電／入油 一般簽賬 1元=1分 / / 250分=1元禮券 Citi Bank 八達通白金卡 1800元（可申請豁免） / / / / / 建行亞洲 八達通車生活銀聯鑽石信用卡 永久免年費 一般簽賬 1元=1分 無 信用額12倍 250分=1元禮券/現金回贈

入油信用卡對比

信用卡 年費 入油優惠 中銀香港 Esso World萬事達卡 永久免年費 Esso合共基本汽油折扣優惠2元/L 東亞 i-titanium 600元（可申請豁免） 每月透過Apple Pay/Google Pay油站簽賬享12%現金回贈，100元封頂 恒生信用卡 視卡種而定 Esso指定消費入油滿500元最高贈120元油 滙豐EveryMile 2000元（可申請豁免） Esso埃索﹑Shell蜆殼﹑Caltex加德士﹑PetroChina中石油及Sinopec中石化入油時享無上限每2元＝1里

一、揸車信用卡

大新My Auto

▲ 揸車信用卡 大新MyAuto

大新的MyAuto信用卡是最近呼聲較高的一張，大新銀行也是打出「最高20倍積分」的宣傳口號，「易通行」隧道繳費積分20倍、車輛服務如泊車、入油也可以8倍積分，值得一提的是買車、車輛美容、電車充電也包括在内，同樣8倍積分。可以説My Auto的積分覆蓋面非常之廣。

但值得注意的是MyAuto的積分設置上限，且只能兌換商超如百佳、惠康的消費禮券，而非實打實的現金，獎賞的使用場景相當於是固定的。積分設置的上限讓它在揸車方面每月最多換300元的禮券。

在車輛上投入較多的、或者用電車的朋友，不妨考慮這張信用卡。

CitiBank 八達通白金卡

▲ 揸車信用卡 Citi八達通白金卡

Citi的這張八達通白金卡則是一張實打實的現金回贈卡。整合了Visa和八達通的功能，最低簽賬3000元可享本地公共交通15%現金回贈，最低簽賬一萬元享受隧道、停車場、咪表回贈5%，最高每個月有500元的現金回贈。

這張卡需要享受揸車相關回贈的門檻確實比較高，足足一萬元起步，但是簽賬金額計算持卡人名下所有citi信用卡及附屬卡，可以和家人一起積纍簽賬金額。基本簽賬的回贈也比較低，只有0.5%。

經常跨境、遠距離使用公共交通和揸車的，有多張Citi Bank副卡能和家人一起使用的，可以試試這張。

建行亞洲 八達通車生活銀聯鑽石信用卡

▲ 揸車信用卡 建行亞洲 八達通車生活銀聯鑽石信用卡

綜合看來，建行亞洲的這張信用卡也許是揸車一族比較穩妥的選擇。不似前兩張信用卡1800元的年費，建行亞洲這張八達通車生活銀聯鑽石信用卡永久免年費，泊車使用卡内八達通付款，每宗可享受5元現金回贈，「易通行」每次增值300元可享受10~30元的回贈，兩項加起來每月可享200元的現金回贈。主要是沒年費，回贈方式簡單門檻也不高。

此外，建行亞洲這張卡一般簽賬也可以積分，1元=1分，250分=1元禮券價值，積分同樣能換現金回贈，有20元和100元的選擇。

二、入油信用卡

除了中銀Esso World萬事達卡外，以下信用卡並非專門和油站合作的信用卡，但在入油方面都有優惠，所以在這裏一起分享給大家。

中銀香港 Esso World萬事達卡 & Esso

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中銀香港這張卡免年費，相當於是Esso Smiles會員卡與中銀香港的信用卡集合在一起，享受雙重優惠。憑卡於全港Esso或東方石油油站消費Synergy汽油，可享Esso Smiles的即時折扣+中銀香港的0.4元/L折扣，按照當下Esso Smiles的折扣來看可以優惠2元/L。

東亞 i-titanium

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東亞的這張信用卡的手機付款可享12%的現金回贈，範圍也包括油站。但是想要享受該優惠需要透過Apple Pay/Google Pay進行簽賬。每月纍計簽賬額2000元以上最多獲100元的現金回贈，由於有封頂，所以實際能賺的就是100元。

恒生信用卡 & Esso

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2023年10月1日至12月31日，憑恒生信用卡於全港任何一間Esso或東方石油油站簽賬入Synergy汽油可享優惠。憑Esso app內指定電子油券單一簽賬入Synergy Supreme+特級汽油淨額每滿500元（折扣後）享額外價值120元之汽油；單一簽賬入Synergy汽油淨額每滿HKD500 （折扣後）享額外價值 HKD100之汽油。兩種優惠不能同時使用，需要有Esso Smiles基本會員。

滙豐EveryMile

▲ 入油信用卡 滙豐EveryMile

滙豐的EveryMile則是給出入油的里數優惠，在Esso埃索﹑Shell蜆殼﹑Caltex加德士﹑PetroChina中石油及Sinopec中石化入油時享無上限每2元＝1里。

撰文：涂宇佳

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