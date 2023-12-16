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北上購物退稅「即買即退」攻略 ！金額有上限、設離境時限、需指定口岸、各市不同要求一文睇清

精明消費 09:25 2023/12/16

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内地購物退稅「即買即退」攻略！留意金額上限、離境時限、指定口岸 ，各市不同要求一文睇清。

在内地連續居住不超過183天的境外旅客，於退稅商店購物可申請增值稅退稅，扣除手續費後的實際退稅率為9%，深圳、廣州等多個城市已試點「即買即退」。各地對購物金額上限、離境時限、指定口岸有何不同要求？本文將詳細介紹。

5市已發「即買即退」通告  辦理流程一致

深圳廣州北京上海杭州均已發布「即買即退」通告，成都也曾在今年大運會期間試點，惟目前當地稅務局官網暫無具體政策公告，本網向12366稅務熱線工作人員查詢，對方表示暫未找到相關文件。

根據官方通告，各地「即買即退」流程一致，均為4個步驟。

點擊圖片放大

金額上限、離境時限、指定口岸 要求不同

需留意，各地對物品總金額設有不同上限，亦規定了不同離境時限，旅客還須在當地的指定口岸離境，方滿足「即買即退」條件。

各地「即買即退」政策要求比較表

試點城市退稅物品總金額（單位：人民幣）購物開單後離境時限指定離境口岸試點退稅商戶
深圳500~11萬17日内深圳寶安國際機場、蛇口郵輪母港按此
廣州500~5萬17日内廣州白雲國際機場按此
上海500~3萬17日内上海虹橋國際機場（T1）、上海浦東國際機場（T1、S1、T2、S2）、上海吳淞口國際郵輪港、上海港國際客運中心、鐵路上海站第1~3批第4批第5批，另新增設集中退付点：前灘太古里（東育路500弄1-9號）、港匯恆隆廣場（虹橋路1號）
北京500~5萬17日内北京首都國際機場、北京大興國際機場、鐵路北京西站按此
杭州500~5萬25日内杭州蕭山國際機場按此

具體步驟如下：

（1）購買指定金額的物品：同一境外旅客同一日在同一試點商戶購買500元以上的可退稅物品，對於金額上限，各地要求不同：深圳11萬，廣州、北京、杭州為5萬，上海為3萬。

（2）開退稅申請單領現金：提供本人有效身份證件、本人持有可操作預授權擔保的信用卡，向試點商戶索取《境外旅客購物離境退稅申請單》和增值稅普通發票，領取退稅等額人民幣現金。此外，還須承諾自開立退稅申請單後的規定時間内離境：杭州時限為25日内，深圳、廣州、北京、上海為17日内。

（3）海關驗核確認：在當地指定口岸離境時，持退稅物品、《境外旅客購物離境退稅申請單》、退稅物品銷售發票，向海關申請辦理退稅物品驗核手續。海關驗核無誤後，在申請單上簽章，並在離境退稅系統中驗放通過。

（4）離境退稅代理審核：海關驗核確認後，境外旅客依規定將資料提交至隔離區內離境退稅代理機構審核，審核通過後，離境退稅代理機構直接操作解除信用卡預授權；若未符合條件，則透過信用卡預授權擔保扣回先行支付資金。

撰文：葉雨

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