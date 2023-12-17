不用等財富自由　做喜歡的事比你想像中便宜︰建議嘗試月花7,000元

▲ 做喜歡的事比你想像中便宜，不用財自也能過過得寫意。極簡生活KOL建議：嘗試月花7,000元。

經常都聽到人說「到了退休後，就可以來做自己喜歡的事情，發展自己興趣」，或者「儲夠錢後，就可以把屋企裝修得更有間隔，不會像現在這樣凌亂」，有人也揚言「發達財自後，就可以不用返工，可以整天宅在家中睇戲、煲劇和打機」、「轉了份優差後，就能有更多錢和時間做Gym」等等。

但其實人們總是把類似的憧憬掛在口邊，到了真的荷包闊綽時，卻未必真的付諸實行去圓夢，或者發現那些根本不是自己真正的夢想。然而，很多時候只要一個人有心力、有意志和堅定鍾愛一項物事，不少這類願望根本不用多少錢也可以實現。歸根究底是心態問題。

人們把不能全情投入的緣由歸因於沒有足夠金錢，可能是未有搞清楚自己真喜歡的事情。金融業出身、後來成為YouTuber的台灣簡約生活達人KOL「布蘭達&維尼」撰文表示，很多人聲稱喜歡做的事情都未必需要花錢，很多人有錢也未必有自己志趣，她們建議以下改變生活的三步，或者有助人們不用財富自由也能過上有趣味的寫意生活。

第1步：反思「自己喜歡的事情到底是什麼？」

布蘭達&維尼稱，變得有錢但無法做自己喜歡的事情（按：例如高薪厚職但業務繁忙的領導層），或者是很有錢但每天無所事事（例如勞碌大半生剛退休的人士），這兩種處境也令人悶悶不樂。因為人生中擁有持之以恒的一項寄托，往往是幸福充實感覺的來源。

建議大家撫心自問：

我到底有何行動目標？

甚麼行動可以令我覺得充實和幸福？

自己喜歡的事情到底是？

簡單而言，二人認為應該先確認自己喜歡做什麼，再來談需要多少存款，這或者較為合理的次序。要是一味地追求高額的存款數字，卻沒有任何令你興奮的目標作推動力，生活仍會毫無樂趣。

很多興趣嗜好隨時少少錢、甚至不用錢便已足夠讓你盡情發展。她們舉例，好像執拾整理物品，看着喜歡的東西更能深入理解自己。此外，跟着YouTube影片學習健身、演奏樂器或練瑜珈，也能因着自己每日在身體上、技術上的進步而感到滿意，這些都是不用任何花費的興趣。

相關文章：【優雅地老去】95歲退休醫生的8個不妥協原則 每天做Gym玩IG 飲食絕不戒口

第2步：細想「到底要有幾多錢先叫有錢？」

布蘭達&維尼提到，人們念茲在茲的「等有錢之後」，代表人們都假設未來有某個時間會變成「有錢狀態」。然而，「有錢」的定義人言人殊，要是數千萬至1億才算「有錢」、才能發展興趣，那就要認真反問為何要那麼多錢才能開始做喜歡的事情。

何況生在尚算富裕的社會，普遍市民追求生活質素已稱得上是「平有平玩、貴有貴玩」。她們表示，實際問及很多人的理想生活樣貌，都反映希望能多花時間陪家人朋友、沖杯咖啡然後坐低靜心專注閱讀、學好一門樂器、每日親自下廚健康飲食、親親大自然同陽光海灘玩遊戲、成為一名YouTuber分享見解等等。

這些願望都有共通點：不用花太多錢。不說台灣，單單講香港，樂器、手提電腦和相機等在市面上均有大把減價貨、二手貨可選，「入坑」門檻實在不高。因此「發達/財自之後，先好講生活、講情趣」是一段充滿迷思的句子，總讓世人誤會賺很多錢才算是人生目標。

相關文章：你並非想像中那麼貧窮（或富有） 財務顧問：你睇人好、人睇你好 最緊要自己夠用

第3步：試試月花7,000元

布蘭達&維尼指出：

理想生活的「狀態」其實是一個「生活模式」，並不是一個靜態的目標點，而是「動態」。

自己煮飯仔、看電影、打書釘、跟朋友「飯聚」、執房、寫網誌文章... 這些都不用等到超級有錢才能做，而是「立地」可行。按月入去彈性調整程度，或者就是「動態」的重要體現。

實現自己理想生活的過程可以困難重重，但未必是由於賺錢、投資和理財方面受挫而難以實現，反而是很多非金錢的理由造成，好像三分鐘熱度、怕辛苦、嫌麻煩、拖延症等等心態問題和性格弱點。俗語有云「錢解決到嘅問題，就唔係問題」不無道理。

二人建議大家試算自己理想生活所需費用， 重新評估當下生活決策。以布蘭達&維尼自己為例，計及合租房間住、自行料理膳食、在家運動、拍片寫文、購買日用品等等，全部項目加總起來約需生活費3萬元新台幣（折合約7,500港元）。

她們任職到府整理師（上門執屋），每周工作五日足以應付，其他時間可用作內容創作的副業。但缺點可能是捉襟見肘難以儲蓄；再者，7,500港元在生活水平昂費的香港實在緊絀，要嘗試類似極簡節約生活的朋友，也許要把預算上調一兩成才較舒適。

她們強調，不要設定存款目標，而是要設定一個「理想生活的狀態」，例如每周運動的次數、每月讀多少本書等，才有助真正實現理想生活。

撰文：黃正軒

相關文章：

財務也需要治療 「金錢創傷」障礙你賺更多的錢！3個階段自我療癒

男子15個月內連中兩次7,800萬頭獎 發達後仍住舊樓、生活沒改變

世界愈來愈壞？哈佛教授︰是你手機看多了 只看30分鐘社交媒體 找回幸福

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App