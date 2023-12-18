美聯儲預測僅10%成功？數據話你知「驚人地出錯」　6成官員曾錯估9月後繼續加息

▲ 投資管理公司Glenmede的一項調查顯示，美聯儲對利率的完美預測率僅為10%，就在今年9月，仍有6成官員錯估今年底前會繼續加息。

這兩天，金融市場依然在消化被稱為「大轉捩點」的消息——美聯儲似乎準備從2024年開始減息，當前加息周期已經完結。然而，當我們翻看美聯儲以往的議息會議資料會發現，也許美聯儲也和其他人一樣，對自己三個月後的實際行動一無所知︰投資管理公司Glenmede的一項調查顯示，美聯儲對利率的完美預測率僅為10%，就在今年9月，仍有6成官員錯估今年底前會繼續加息。

美聯儲真的能正確判斷減息的到來嗎？

美聯儲利率兩年展望完美預測率僅10%

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2012～2023年，美聯儲的利率預測只在預測相對較短的時間內的利率調整比較準確。這個結論來自於Glenmede投資管理公司，該司的投資組合經理Alex Atanasiu研究發現，美聯儲的利率預測「點陣圖」（Dot Plot），在預測下一年的利率走勢時準確率較低，而在展望兩年後的情況則「驚人地」出錯。

Alex Atanasiu將美聯儲9月發表的利率預測「點陣圖」作為起點，因為點陣圖反應了官員們認為未來幾年中，每年年底前適宜的利率水平。如圖所示，2012～2021年，美聯儲的10次預測，只有3次預測正確地處於當年的利率變動範圍内，而真正做到「完美預測」在當年利率均值綫上的，只有1次，概率僅為10%。

研究認為，美聯儲點陣圖只能準確預測同年12月的利率水平，因為政策制定者不太可能在這麼短的時間內做出重大改變。

6成官員錯估9月後繼續加息

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即便是對於本年度的利率預測，聯儲局也並不準確。

美聯儲的「點陣圖」中，直到12月的最後一次美聯儲議息會議上，所有官員才對2023年的利率水平達成共識，落在5.25～5.5厘的區間。

在2023年3月，有近3成的美聯儲官員認為今年的利率將超5.5厘至6厘；當時間到達9月份，有高達6成的官員認為央行將繼續加息到5.5～5.75厘，實際上9月後央行便不再加息。

此時，再將目光轉換到美聯儲3月至12月期間對2024年利率水平的判斷，點陣圖中基本沒有一個集中的趨勢，官員的預測上到6.25厘，下到3.25厘，差距巨大。直到12月，官員對2024年利率的預測才逐漸集中在4.25～5.0厘的範圍。

專家：沒人能裁定美息走向 市場與美聯儲都言之過早

美聯儲釋放的鴿派信號帶動了市場情緒。美國國債收益率連續兩天下降，對政策敏感的2年期國債和10年期國債收益率分別下跌10個基點以上。與此同時，美聯儲基金期貨交易者抓住了美聯儲的鴿派情緒並隨之上漲：他們現在的定價是，到明年12月，央行以5至7個四分之一點的遞增幅度來下調政策利率的可能性為88%，或將超過美聯儲預測中暗示的三次降息。

Glenmede投資策略副總裁Michael Reynolds表示：「我們仍然認為，市場預期的減息幅度與美聯儲告訴我們的減息幅度存在一定的差距⋯⋯美聯儲正在讓我們為『金髮姑娘（Goldilocks）』情景做好準備，這種情況下我們將無往不利，但未知因素往往會突然出現。」

他列舉了過去兩年中的各種「未知因素」，如美國爆發Covid-19後出現的供應鏈中斷以及俄烏戰爭。Reynolds表示，目前最大的懸而未決的風險是油價走勢，如果油價突然走高，投資者可能會「大吃一驚」。

Reynolds在接受Dow Jones採訪時表示：「時間會告訴我們利率究竟在什麼水平最合適，但市場和美聯儲可能有些言之過早了。沒有人能夠完美預測或裁定利率的走向，2024年的減息次數可能少於3次，也可能多於3次。人們傾向相信美聯儲的話，但不確定性太大了，美聯儲也無法肯定地預測這一點。」

另一種聲音：美聯儲有意放鬆金融市場情緒

彭博社報道，本周美聯儲出人意料的鴿派利率展望讓金融市場在美聯儲公告日創下了近15年來最佳跨資產表現。

Fort Pitt資本集團的的首席投資官Dan Eye表示：「過去幾個月裏，（美聯儲主席）鮑威爾有很多機會來阻止金融情況的放鬆，但他顯然沒有這樣做⋯⋯在過去的兩年裏，金融市場必須做大量且繁重的工作，通過500多個緊縮基點對資產進行重新定價。（美聯儲13日的會議）是一個對任務基本完成的確認。」

Eye表示，現在市場正在消化許多好的結果——軟著陸、美聯儲減息以及通脹率回歸到2%。

撰文：涂宇佳

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