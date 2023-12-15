北上支付優惠 AlipayHK 88元券包、WeChatpay HK 30元獎賞

▲ 内地支付優惠 AlipayHK 88元券包 WeChatpay HK 30元獎賞

聖誕節、元旦臨近，香港電子支付平台相繼推出内地消費支付優惠，AlipayHK有88元禮券包，WeChatpay HK可領總值30元獎賞。另外，港人現已可用香港手機號注冊美圑及大眾點評，並以WeChat Pay HK港幣電子錢包付款。

AlipayHK

1. 新年暢遊内地88元禮券包

【活動時間】：2023年12月15日~2024年1月15日，每日0時開始發放

【優惠券有效期】：領取後14日内有效

【領取方法】：用戶可以在AlipayHK內地合作商戶張貼的宣傳單張掃描活動二維碼，或於AlipayHK的「Alipay+ Rewards」選擇中國內地專頁，領取禮券包，同一使用者最多領取1次。

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【禮券包内容】：AlipayHK中國内地消費優惠券共7張，總值港幣88元，具體如下：

優惠券 面值 數量 適用範圍 地鐵乘車券 滿2.1港元減2港元 2張 在深圳（深圳地鐵、深圳通 ）、佛山（廣佛通）、中山（中山通）乘坐地鐵 悅行國際小程式打車券 滿10港元減5港元 2張 使用AlipayHK内的悅行國際小程式打車付款 商戶通用券 滿15港元減6港元 1張 在中國内地線下商户付款 滿150港元減18港元 1張 滿400港元減50港元 1張

2. 指定商場掃碼 額外領19.8元券

另外，於12月23日至25日在金光華廣場和領展中心城，或12月30日至1月1日在領展中心城，尋找並掃描場內張貼的AlipayHK限定二維碼，即可額外獲港幣9.9元優惠券2張，總值港幣19.8元。於领取當日23:59前消費時有效，每日數量有限，先到先得。

澳門消費10筆隨機金額減免 最高減888元

澳門方面，於澳門金沙、銀河和新濠用AlipayHK指定商戶消費滿一定金額，可享折扣優惠或贈送精選餐飲。

即日起至12月31日，於AlipayHK 主頁搜索並進入「Alipay+ Rewards」，選擇「中國澳門」專頁，可領取港幣48元禮券包，在澳門逾2萬商戶消費時使用。同時可參與「消費慳」活動，領取後7日內於澳門消費可享最多10筆交易隨機金額減免，最高可減港幣888元。

線上旅遊平台預訂酒店高鐵票折扣

AlipayHK攜Agoda、KKday、Klook、Trip.com、永安旅遊和ePlay.hk多個旅遊平台，推出港幣超過1,000元折扣優惠。於AlipayHK品牌Channel搜尋相關品牌專頁，可了解優惠及領取折扣。

WeChatpay HK

1.深圳到店掃碼領10元禮包

【活動時間】：2023年11月17日至2024年1月1日

【優惠券有效期】：領取後7日内有效

【禮券包内容】：滿20港元減2港元、滿30港元減3港元、滿50港元減5港元券各1張，總價值10港元

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【領取方法】：在深圳精選商場掃碼訪問活動頁面，首先直接領取2元券，使用完2元券後方可領取3元券，使用完3元券後再領取5元券

【合作商場】：

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2.20元内地迎新獎賞

【活動時間】：2023年11月17日至2024年1月1日

【優惠券有效期】：領取後7日内有效

【禮券包内容】：滿50港元減5港元券2張、滿50港元減10港元券1張，總值20元

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【領取方法】：從未使用WeChat Pay HK在中國內地交易過的新客戶，可於WeChat Pay HK跨境遊頁面領取，或掃描線下推廣物料或海報上的二維碼領取。

美圑、大眾點評支持WeChat Pay HK

WeChat Pay HK宣布，支持香港用戶於美圑及大眾點評App以WeChat Pay HK港幣電子錢包付款。

-美圑付款教學：

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-大眾點評付款教學：

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撰文：葉雨

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