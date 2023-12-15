對沖基金Citadel大賺逾550億　揭秘3大持倉　利潤回饋客戶

▲ 對沖基金Citadel返還550億盈利予客戶！盤點頭3大重倉，帶挈年內勁賺雙位數。

《華爾街日報》報導，億萬富豪Kenneth Griffin創辦的對沖基金Citadel的旗艦基金Wellington今年錄得兩位數回報，計劃向投資者回饋約70億美元（約546.61億港元）的利潤。此外據《路透》引述知情人士透露，Citadel已是第二年派錢予客戶，而且金額跟去年相若。自2018年以來，Citadel已向投資者累計返還約250億美元（約1952.07億港元）的利潤，可見業績彪炳。

詳見早前報導：賺錢就能任性！對沖基金550億元利潤回饋客戶 旗艦基金回報率達15%

諮詢服務公司The Motley Fool指出，Citadel擁有大量股票和交易所買賣基金（ETF）倉位。以下是該對沖基金截至9月30日的頭三大重倉。

第3位：SPDR S&P 500 ETF Trust（美：SPY）

Citadel在截至9月底止第三季的第三大倉位SPDR S&P 500 ETF Trust（若計及動視暴雪，它則是第四大）是一隻追蹤標準普爾500指數的指數ETF，擁有超過240萬股，價值略高於10億美元，佔該對沖基金投資組合1.12%。

SPY是全球最大的標指ETF，市值逾4,460億美元。正如其名所指，該ETF擁有構成標指的所有股票的倉位。

Citadel單單持有SPY不足以跑贏大市，但2023年無疑是該ETF的豐收年，其股價勁彈逾21%。該對沖基金還持有其他標指ETF，包括iShares Core S&P 500 ETF（美：IVV）和Vanguard S&P 500 ETF（美：VOO）。

第2位：波士頓科學（Boston Scientific，美：BSX）

Citadel多年來一直持有醫療技術公司波士頓科學的股票，是其第二大重倉（若計及動視暴雪，則是第三大），佔比1.21%。自2013年建倉起，該對沖基金買入該公司逾2,100萬股，股價累升約六倍，截至第三季末的價值為逾11億美元。單計2023年內，BSX也走高了兩成。

Kenneth Griffin及其團隊致力投資波士頓科學，可能是看好其行業前景。在人口老化的大趨勢下，波士頓科學所在的醫療保健市場的未來增長可望強勁；該公司在該領域的很多高增長市場中亦擁有大量業務。

Citadel的基金經理無疑也視波士頓科學的持續創新為一大優勢。該公司對研發的投資處於同業的高端水平，也以具創意的方式利用人工智能（AI）來改進醫療技術。今年以來，波士頓科學便推出約90種新產品，公司總收入約35%是由過去三年推出的產品所貢獻。

第1位：微軟（Microsoft，美：MSFT）

Citadel持有逾500萬股微軟，截至第三季末的價值約16億美元，佔比1.72%。這間科技巨頭是Citadel在2023年倉位中的大贏家，其股價飆升逾55%。

某程度上，Citadel持有的微軟資產比以上數字顯示的還要多。截至第三季末，該對沖基金的第二大倉位是電子遊戲巨頭動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI)，涉逾1,500萬股、價值逾14億美元，佔比1.52%。微軟掃除監管障礙後，十月以全現金交易收購了動視暴雪。

Citadel青睞微軟，是由於該巨頭走在很多最關鍵科技的前沿，包括遊戲，尤其是動視暴雪已經成為微軟一部份。微軟也是AI領域的頂尖企業，對OpenAI的大量投資持續獲利，在其整條產品線中整合OpenAI的ChatGPT-4大語言模型，此項舉措有助推動Azure雲端平台最近一季的成長。

撰文︰黃正軒

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