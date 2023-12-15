▲ 【理財個案】20歲已儲到20萬 因愛情而決心致富 如何用時間換更多財富？

經常有不少理財個案是起步較遲的，較少像今次這樣，僅20歲便已儲到20萬元，家境亦不算差。但他不滿足於現狀，反而有一夥堅決致富的心，想知增加收入的方法，看看龔成是如何回應。

讀者︰

老師你好，本人二十歲，還是一名學生，家中經濟其實不算差，但又未到好有錢，從細到大自己都有儲錢習慣，現時有大約二十萬左右資金，現時也沒有做兼職。

因為上一個女朋友的分開，讓我體會到現實的殘酷，以及無能為力的絕望！所以，現在自己有很大的決心，希望增加財富！同時要自己變得更優秀！

今年去了英國讀書，因時差問題，每次都只可以留意股市的後段。今年初入股市，一直都係以低買高賣策略#700以及買正反ETF，亦有少量投資虛擬貨幣。

現時開始看一些投資書籍，發覺自己有的是時間，可以利用時間賺取最大利潤，自己亦很想用時間為自己帶來收入，亦知道價值投資的重要性。

但是自己對於價值投資完全沒有方向，仍然不懂得分析一間企業嘅價值，自己亦在Youtube上學習如何閱讀financial statement ，但是效果並不大，

未來自己亦會在大學讀Business and Finance之類的科目，希望對自己有幫助。希望老師可以就價值投資以及我的情況提供一些寶貴的意見，謝謝。

個案重點︰

20歲

英國讀書

有儲蓄，初投資

重點目標︰

想自己累積財富

想自己進步

投資方法

龔成︰

你20歲，有這決心及動力，十分好！決心累積財富，決心要自己進步，記住，你要堅持！

你現時是累積財富的黃金時期，加上你現時有時間，可以盡力學投資，盡力學習一些累積財富的方法，只要你方向正確，你將來可以累積到相當的財富！

我記得我18歲，也是零財富零知識開始，正因為當時有決心累積財富，不斷學習投資方法，多年後成功累積目標財富，你要加油，你現時已擁有基本條件，只要保持這團火，以及學習正確投資知識就得！

你初學投資，可能會接觸到好多不同的投資方法，但你要想想，那一個方法最賺錢？我會建議你學習「全球最賺錢投資者的方法」，即是巴菲特的「價值投資法」！

價值投資法，就係找出一些有長線升值潛力的企業，再用一個合理，甚至便宜的價錢買入，並長線持有，讓其自然地慢慢升值，以達至財富增值目的。

所以，你其實唔需要好貼個即時情況，反而，你現時閱讀financial statement，去增加你分析股票長線投資價值的知識，會係更重要。

另外，你所講的時差，其實無影響，巴菲特從來不睇股價機，只分析企業，成日「睇住個市」只是散升思維，並不是有錢人思維。

你可以用現有儲蓄，你買入一些優質股，去累積財富和實戰經驗。當我地進行人生財富累積時，會運用「先增值，後現金流」方法，年輕人應著重於增值類資產，而較年長的，就應著重保守類別，因年輕人財富系統未成形，同時負擔較少，可以承受較高風險，所以應以增長為先。

例如初期投資較有潛力股票，令財富增值較快，到一定金額後，可轉較平穩增值的股票，最後有相當財富時，才換成收息股去為自已創造穏定現金流。

以你現時20歲去計，是財富增值的黃金時期，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」，作為增值平台。你現時投資騰訊 （00700） 和一些正向ETF（要無槓桿）都係可以。但反向ETF我就不太建議，因為我地投資唔係去估走勢，而係去找有長線成長力的企業，故反向ETF唔係咁適合。

你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2-3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。到你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3-5成，視乎你當時投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

現時大市只是合理區，你現有$20萬資金可以先投入$5-$10萬，用「分注」形式，慢慢買貨，餘下資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長線投資。到你將來有工作，開始每月有穏定儲蓄，你就要開始月供股票。每月用5成儲蓄做月供，其餘先儲起，同樣係等大跌市時，才去動用。

至於虛擬貨幣，以本質來說，這是人為創造出來的，並不是真「資產」，有沒有真正的價值，如何定義真正的價值，未知。這些人為創造的貨幣，因為關注度由很少變得大，價格會大升，但這背後是否有真正的支持，我不知道。

只能說，投資這些貨幣，投機味好重，可能大賺，亦可能蝕到一文不值，因為，當中有沒有價格，是十分難估的，但這不代表佢無價值，佢可能好勁，只是我自己不知佢好勁定好差。所以，你要小心分析這些虛擬貨幣的價值，以及小心控制好注碼，絕對不能大注投資。

你年輕，已有了成功的基本條件，只要你保持這團火，同時行正確的路，你一定能完成你心中的目標，加油！

【本文獲龔成授權轉載】

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