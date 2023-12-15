▲ 用團體醫保搶人才 如何平衡索賠率？考慮3大關鍵因素

現今各個企業也在搶人才、留人才，如何提升員工對公司的歸屬感以成功「留才」，及優化現有的薪酬和僱員福利以便「招才」，就成為了僱主一項重要的命題。除了提供具有競爭力的薪酬和僱員福利外，現在有更多的僱主會向員工及其家屬提供團體醫療保險以增加他們的福利感，期望可以提高僱員對企業的忠誠度和歸屬感。然而，在提供團體醫療保障的同時，僱主需要兼顧索賠率 (Claim Ratio)，因為在高索賠率的情況下，保險公司可能會在來年續保團體醫療保險時調整保費，有機會增加公司的營運成本。

因此，在選擇團體醫療保障計劃時，平衡索賠率是非常重要的。下面是一些僱主可以考慮的關鍵因素：

1. 保障範圍和福利：

可以根據員工的需求和公司預算，確立保障計劃的涵蓋範圍，包括住院、手術費用、門診醫療等。同時，亦可考慮會否提供附加福利，例如牙科保健、身體檢查等，適當的保障範圍可以確保員工在需要時能夠得到適切的醫療保障。

2. 自付額和共付比例：

-考慮自付額：自付額是員工需要支付的索賠金額，僱主可以根據預算和員工需求來設定適當的自付額。較高的自付額有助減少低價值索賠的次數，從而降低索賠率。

-共付比例：共付比例是保險公司和員工攤分索賠費用的比例。通常，較高的共付比例可以鼓勵員工謹慎使用保險，減少不必要的索賠。例如 : 共付比例為80%，則員工需要自付20%的索賠額。

3. 保險公司：

選擇保險公司時，僱主可以按保險公司的聲譽、穩定性和服務質量作評估，例如保險公司是否有Q嘜優質服務認證? 索償處理的服務承諾是什麼? 是否提供手機應用程式，方便僱主及員工查閱保障資料、使用電子醫療咭及申請電子理賠服務等。可靠的保險公司可以高效處理索賠過程及提供良好的客戶支援。另外，僱主亦應參考不同保險公司的保費報價，確保採用的保險計劃價格合理，公司有能力持續為員工提供適當保障。

把以上因素納入考量的話，僱主可以在團體醫療保障及合理的索賠率之間取得更好的平衡，既可提供適當的保障給員工，又可維持可持續的保險計劃。然而，最理想的方案還是應該根據公司的需求和預算作詳細評估，並與保險公司進行深入討論和協商後才作最終決策。

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