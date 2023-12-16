財務也需要治療　「金錢創傷」障礙你賺更多的錢！3個階段自我療癒

▲ 你無法過理想的生活，可能和你的焦慮、恐懼、羞愧、創傷或源自童年與家庭的金錢經歷有關，這些「金錢創傷」阻礙你自己變得更有錢。

你以為自己不夠富有，是因為沒有含着金鎖匙出生嗎？看過那些一步步累積財富的案例，自己卻怎麼都無法賺那麼多錢，是因為不夠努力嗎？《允許自己變有錢》一書告訴你，你無法過理想的生活，可能和你的焦慮、恐懼、羞愧、創傷或源自童年與家庭的金錢經歷有關，這些「金錢創傷」阻礙你自己變得更有錢。

金錢是自我價值的訓練場

此書的作者是美國一名「財務治療師」Bari Tessler，沒錯，財務也需要治療。1998年當他取得身體心理學碩士學位時，許多人以為治療工作該集中在身體、性、食物、悲傷和死亡等主暊，不過他選擇「把我們與金錢的關係當作通往自我意識的門戶，以及同情、自信和自我價值的訓練場」

他指出，大多數人在兒童和青年時期，從未接受過必要的財務教育。錢似乎只會引來爭吵，種種的童年故事，令大家對錢感到困惑、羞愧，對金錢事務保持沉默。大家不知道如何與金錢建立關係，不了解在日常與金錢的互動。

錢不只是數字，他是關乎我們自己 ─ 以及我們與他人之間的關係。

階段一︰金錢療癒

在這個階段開始之前，大家必需要明白，金錢是非常個人、非常私密的東西，沒有任何人會和別人走出完全相同的路，你也要承認有些人生活在具有特權的社會，有些人生活的社會缺乏金錢，這些都決定了我們各自的生命成長經歷。

你的身體對金錢的反應是什麼？

為什麼你感到在意／

挖掘你的個人金錢故事

在第一個階段，我們要問自己許多問題，因為要重塑自己的金錢觀，回顧自己是如何形式這種價值觀念。做情緒的工作，但不要着急，真誠地與金錢建立實質關係，化解羞恥感、釋放罪惡感，發掘先前所忽視的珍貴天賦。

你有反抗過原生家庭的模式嗎？

閉上眼睛，你對金錢最早的記憶是如何的？你在金錢上的優勢與劣勢，其實都來自你獨特的環境、制約與個性，你從公母和血緣中繼承的信念與習慣，你採用了這些的方式，或者曾經反抗過這些方式，這都在大家最早的金錢記憶之中。

然後你會發現所有從原生家庭、血統和文化所繼承的模式，你可以帶着溫和的好奇心和同情心，去識別和排除那些不再適合自己的模式。

我們的過去不一定能定義我們的未來，尤其是涉及到金錢故事時。

階段二︰金錢練習

在這個階段，我們關注的是實際問題 ─ 處理數字、系統和習慣，以便大家與金錢建立一個持續、清晰、支持性的關係。建立個人的金錢練習，在全新的層面上與數字打交道。

27種方法打造屬於自己的金錢約會

建立私密的空間

處理財務待辦事項

升級記帳系統

重新思考消費類別

消滅「金錢漏洞」

檢查你的慷慨

檢查你的慷慨 表揚自己的優點

重新定義「錯誤」

找出你想改變的習慣

書中列出包括以上的27種打造屬於自己的金錢約會方法，尤其是重新「定義什麼是錯誤」。作者認為我們要以全新的眼光看待負債，很多負債實際上都是隱藏的資產。

了解自己的價值觀及它如何變化相當重要，對你來說，什麼東西比一年前更重要，以至於你願意在它上面多花錢？

階段三︰金錢地圖

當我們深入認識自己的期盼、夢想和目標後，該如何展開？如何利用金錢提供動力？在第三階段，我們要學習做正確的金錢決策，並使我們的選擇與個人價值觀保持一致。同時，接受有意識的消費，確定金錢能為生活提供最佳支撐，並探索自己想要留下的遺產。

打造願景

用金錢地圖轉化為預算

做出正確的金錢決策

探索你想留下的遺產

我們與金錢的互動主要在於5種方式︰收入、支出、儲蓄、債務與投資。大多數人不可能5方面都專注，而是要把某些方面放在次要位置，這沒問題，絕對正常，但我們要有意識地選擇優先次序。

收支計劃，不要讓人覺得苛刻也能奏效。對自己越有同情心，我們的系就越能持久。

這本書沒有像許多投資專家那樣，教你如何配置好自己的資產，如何利用錢去找更多的錢。不過，作者也恰如其分做好治療師的本份，讓大家從內在精神議題的角度去了解金錢，擁抱和處理痛點，這正是當前理財教育最缺乏的一環。

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