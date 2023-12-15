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美息確認見頂　分析︰已開始減息前奏　港息料2024上半年橫行

個人增值 08:00 2023/12/15

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美息確認見頂，還看高利率多久，分析料已開始減息前奏，港息料2024上半年橫行。

美國聯儲局本周召開今年壓軸的議息會議，維持聯邦基金利率於5.25%至5.5%不變，符合市場預期。利率走勢預測方面，2024年減息幅度較9月時上修至個80點子，約等於三次25點子減息。這個反映明年減息三次的點陣圖，超乎市場預期。聯儲局主席鮑威爾「放鴿」表示，不太可能再加息，而且不需要等到經濟衰退才會減息，「這可能只是一個訊號，顯示經濟已正常化，而不再需要緊縮政策。」他又指，聯儲局在3個通脹核心區域尋求進展。

DWS：美息確認見頂　市場關注高利率維持多久

資產管理公司DWS美國經濟學家Christian Scherrmann指出，鮑威爾承認「政策現已深入緊縮領域」，即使仍口邊掛着「不排除進一步加息的可能」，但他同時提到在FOMC會議上確實討論了減息時間表，已釋放出較該行預期更加鴿派的訊號，顯示聯儲局對目前的通脹形勢信心十足。

然而，Scherrmann提醒，利率政策並未進入「自動駕駛」模式，何時開始減息仍取決於即將公佈的經濟數據特別是通脹，未來仍存在出現意外數據的風險。

他提到，聯儲局在今年最後一次會議上，只是告訴大家利率可能已經夠高，但並無表示高息要維持多久。鮑威爾坦言減息討論仍在初步階段，並無觸及關於量化寬鬆的政策轉向。因此在未來幾個月，「讓高息維持更久」中的「更久」部分，將成為廣泛討論的話題。

上商：已開始減息前奏

上海商業銀行研究部主管林俊泓財資研究主任李斯雅表示，鮑威爾一反長期以來步步為營的態度，強調經濟增長現已「大幅」放緩、「通脹在過去一年已舒緩」，甚至提及聯儲局成員正在會議上討論減息的時機。因此，他們將儲局的首肯解讀為一段將帶來後續的減息的前奏 ，並相信初夏將首次減息

不過，證券集團申萬宏源宏觀分析師王茂宇宏觀研究部負責人王勝指出，明年第四季前美通脹將迎來大幅回落，構成鮑威爾轉鴿主因，但最新數據仍不支持短期內開啟降息。

他們提到，在核心通脹貢獻結構中，耐用品貢獻小幅回升0.1個百分點（車輛通脹回升）。種種變化結構指向美國超級核心通脹仍然堅挺，短期可能並不支持聯儲局在明年3月即開始減息，更遑論全球油價在供需仍偏緊下有上行風險。

二人預計，在美國通脹下行、經濟景氣溫和回落的情況下，聯儲局減息最佳窗口期約於明年年中，減幅或介乎75至100點子。他們認為，目前市場預期明年3月減息、全年減150點子，或已對聯儲局形成了「搶跑」。

經絡：滙豐不加P或證港息已見頂　料2024上半年橫行

滙豐等發鈔行昨日均宣布，維持最優惠利率（P）不變。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次美國議息後，滙豐銀行宣布最優惠利率（P）維持不變，料美息見頂且來年預期減息下，理論上香港今輪加息周期已完，息口料已見頂，業主供樓負擔沒再增加，對復甦中之樓按市場相對正面。

對於美聯儲減息時機，曹德明參考2004年加息周期之歷史數據顯示，聯邦基金利率於2006年7月升至5.25厘後，橫行約14個月後才於2007年9月開始減息，當時香港亦跟隨減P。

他認為即使美國消費者物價指數（CPI）年內已大幅回落，但與目標2％仍有距離，而美國11月非農數字強過預期，失業率仍低，另外油價高企和房價上揚，再者俄烏及以巴等危機令通脹前景不確定，相信聯儲局將繼續盯緊市況及通脹走向，聯邦基金利率將於明年上半年維持高水平一段時間。香港拆息亦將繼續徘徊4厘以上高水平一段時間。如儲局明年下半年開始減息，料拆息亦跟隨回落。

中原：美國減息　港P料仍橫行　因加幅一直遠少

中原按揭董事總經理王美鳳則表示，儘管美國明年有機會掉頭減息，本港P息仍較大機會先橫行一段時間，未必可即時跟隨美息掉頭回落。主要由於是次加息周期港P累計加幅僅0.875厘，對比美息加幅達5.25厘，港P加息幅度少於美息達4.375厘；當美國減息，以港P現時水平未必有即時跟隨下調需要。

此外，現時港元拆息仍高於按息，基本上加息壓力尚未解除，故未有跟隨美息回落的條件。當明年美息回落港元拆息料亦可下跌，而未來何時減P亦視乎港元拆息回落幅度，相信需待拆息跌回至低於按息水平，銀行才有機會因應資金成本及業務取態考慮減P又或下調樓按息率。

她預期，2024年內本港之新造按息有機會回落至4厘以下水平

撰文：黃正軒

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