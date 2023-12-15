網騙佔香港騙案總數75%　以生成式AI應對AI網絡威脅

▲ 網騙佔香港騙案總數七成半 以生成式AI應對AI網絡威脅

隨著AI興起和數碼領域的發展，網絡安全威脅日益嚴峻，香港各大小企業都面臨如何保障網絡安全的挑戰。據政府統計，香港的網絡詐騙事件佔2023年上半年的總詐騙案件數量超過七成半，總損失金額高達26.9億元，較去年同期增加28%。

即使企業有意加強網絡安全措施，但礙於AI網絡攻擊技術的興起和網絡安全人才短缺等原因，企業難以單靠現時的網絡安全方案做好保障措施。不過，AI同時帶來創新和更有效的網絡安全解決方案。為應對層出不窮及愈趨複雜的網絡安全挑戰，企業可選擇採用AI解決方案，極速偵測和防禦網絡攻擊，並填補網絡安全漏洞。

罪犯用AI提升攻擊

現時網絡犯罪分子利用AI對企業進行網絡攻擊，他們可創造出具說服力且難以察覺的不對等攻擊。AI正在收窄與網絡安全團隊之間的能力差距，因此沒有配備AI解決方案的企業將面臨網絡安全漏洞。

整體而言，每間企業平均使用多達80種網絡安全管理工具，網絡安全團隊需分析、整理及匯出排山倒海的網絡安全日誌，同時要應付警報及處理其他網絡安全工作。此外，專責網絡安全的人才正面臨短缺，企業團隊疲於奔命的工作可能會難導致網絡安全漏洞出現。與此同時，網絡犯罪分子已經開始使用AI改善網絡釣魚郵件，並透過合成圖像來提升影響效果，令企業員工更易受騙，蒙受損失。

AI網安解決方案 低成本、高效能

雖然AI創造了全新的網絡攻擊方式，但同時亦帶來新解決方案的契機。以Microsoft Security Copilot為例，它是業界首款生成式AI網絡安全產品，協助網絡安全團隊以低成本、高效能且全面的方式來應對現代網絡安全威脅。

Security Copilot結合先進的大型語言模型（LLM），並透過Microsoft獨有的全球威脅情報和每天超過65兆個訊號，採用生成式AI技術，識別未知的網絡安全威脅，提供端到端的網絡安全保護。它亦擁有自然語言界面和翻譯功能，讓網絡安全團隊自訂回應和簡化企業複雜的工作流程，從而提高團隊的工作效率，以及縮短應對和填補網絡安全漏洞的時間。

根據Microsoft的調查，企業透過 Microsoft Security Copilot來整合不同供應商方案，可以節省六成成本，並將洩露資料的可能性大幅降低72%，同時將在所有任務中的回應準確性提升44%，速度提升26%。另外，它能協助網絡安全團隊在調查回應、網絡威脅偵測和情報評估等基礎任務節省高達四成時間。近九成用戶表示Security Copilot能協助他們提升工作質素，而約八成用戶認同這個網絡安全方案能減輕其工作量，讓企業以更低的成本獲得更全面的網絡安全保護，提高成本效益。

數據處理三大承諾 保護私隱安全

Microsoft一直堅持以安全、可靠且道德的方式開發及提供AI網絡安全解決方案，以釋放AI的最大潛力，並提升企業在網絡安全領域使用AI的信心。Microsoft Security Copilot建構在 Azure 的龐大的基礎架構上，符合企業級網絡安全和私隱標準。

為了進一步保障用戶使用生成式AI解決方案的安全，Microsoft訂下三大處理數據的承諾，包括讓用戶完全擁有及掌控 Security Copilot數據，並自行決定如何使用，甚或用作商業用途；不會將用戶的數據用於訓練或擴充其他用戶的基礎AI 模型，任何第三方人士不會受益於由企業用戶的數據或業務流程訓練而成的AI；以及在每個步驟使用業內最全面的企業法規和安全控制措施保護用戶的數據和AI模型。

AI 時代為重視網絡安全的企業帶來新的挑戰和機遇，而網絡安全亦不再只是IT層面的問題，對企業各個方面均非常重要。在數碼年代，網絡安全不容忽視，保障網絡安全等同保護企業資產。若企業希望加強網絡安全，必須以現代化的組織能力、思維、方法和技術來應對不斷演變的網絡安全威脅，極速處理網絡安全事件、不斷改良的生成式AI方案正好是解決問題的良方。

【關於作者】李宇軒為Microsoft香港專業技術銷售總監，負責管理專業技術部門，協助企業客戶應用 Microsoft 在數據和人工智能、基礎架構、商業應用和現代工作環境範疇的解決方案，推動數碼轉型及業務增長。

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