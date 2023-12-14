▲ 致同：大灣區擁中國逾20%高淨值家庭 香港可成中東市場重要窗口

致同（香港）會計事務所發表「在資產和財富管理的新時代中競逐增長」報告（「報告」）稱，大灣區擁有全中國逾20%的高淨值家庭，香港在私人銀行與私人財富管理上依然頗具潛力。而亞洲首隻沙特ETF在港上市，也證明香港在中東市場的存在著龐大機會。

大灣區GDP總值超美國灣區、紐約大都會

報告顯示，當前大灣區人口約8,662萬人，2022年GDP總值達到19,435.4億美元，超過美國舊金山灣區（12,171.9億美元）與紐約大都會區（20,940.4億美元）。

中國內地客戶依然是私人銀行與私人財富管理業務（PB&PWM）的重要資產來源。2022年，PB&PWM的資金量按年降15%，但整體投資者的地區格局變化較小，依然是香港與中國內地的投資者佔絕大多數。2022年，PB&PWM業務有53%的資產來自非香港地區，其中16%來自中國內地。

同時，中國內地的PB&PWM相關持牌法團與員工數量都呈上升趨勢，按年分別升17%與12%，為大灣區之間的跨地域協作提供一定人才基礎。報告顯示，內地PB&PWM相關公司的資產在2022年錄得1320億元的資產凈流入。

根據FamilyOfficeHK，大中華地區有逾80,000個超高淨值家庭，其中17,000個位於大灣區（21.25%），香港有5,000個。

新加坡依然是香港在PB&PWM業務上的強力競爭對手，而隨著地緣政治緊張，中國內地經濟疲軟，恒指持續走低，香港的資金有一定量的流出。致同（香港）副管理合夥人夏其才表示，相比新加坡，香港擁有法律以及稅收上的優勢，成熟的配套與專業團隊，而港府也有意大力推動本地家辦的發展，在與新加坡的競爭中有著獨特優勢。

香港可成中東市場重要窗口 綠色金融具潛力

近日，全球最大、亞洲首隻沙特ETF在港上市，致同的報告同樣提到，香港可以作為聯係中東與亞太的樞紐，中東市場存在著龐大的機會。

報告稱，「一帶一路」計劃是重要的驅動因素。目前已經有150多個國家和32個國際組織與中國政府簽署了「一帶一路」協議，這些國家的國內生產總值約佔全球的40%，商品貿易量約佔全球的45%。

而其中，不少國家都有可持續發展與綠色融資的發展計劃。香港作為亞洲領先的綠色融資平台，在其中發揮著重要作用。去年，香港安排發行的綠色可持續債券規模超800億美元。其中包括美元、歐元、人民幣、港幣等多種幣種。

夏其才認為：「香港作為中國與世界之間資本流通的超級聯繫人和重要門戶，最具優勢聯通全球投資者，協助他們捕捉中東及其他『一帶一路』覆蓋國家的龐大投資機會。」

撰文：涂宇佳

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