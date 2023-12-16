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2024職場7大新趨勢︰手機開飛行模式才能休息　技能重於學歷

個人增值 10:00 2023/12/16

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2024職場7大新趨勢：居家辦公將常態化 手機開飛行模式 45+女性更受重視

2023已經踏入尾聲，疫情的影響逐漸淡去，但對工作模式的影響卻還在持續——不少企業開始思考，何種工作模式對企業未來的發展更有意義。

近日，全球人力資源管理公司Deel發表了2024年職場新趨勢報告，指出了明年的7個主要工作趨勢︰居家辦公將逐漸成為常態，企業將越來越看重員工能力，而非學歷。

1.開啟飛行模式 達到真正休息 

經過疫情洗禮，無論企業選擇什麽工作模式，也離不開電子通訊工具，一部手機也能隨時展開工作。雖然這些工具為工作帶來便利，但也讓員工無法停下來休息，甚至思考。 在 2024年，於工作和假期期間「開啟飛行模式」將會成為僱主及僱員的新趨勢。例如，企業Density為了讓員工能夠高度專注，僱主建議員工打開飛行模式100分鐘，利用這段時間閱讀、集思廣益或進行其他有助於員工集中注意力的活動。 

2.技能導向大於學歷導向

昔日，在求職時，僱主視擁有大學學位的求職者為稀有人才。然而，隨著科技迅速發展，全球不少企業表示，他們更看重員工是否擁有合適的技能，而非大學學位。 

3.僱員更願意踏出「舒適圈」尋找新的工作機會 

來年，我們預計隨著人才短缺，員工將會更勇於踏出「舒適圈」尋找新的工作機會，尤其面對現時工作不如意、僱主無理要求，以及缺乏晉升機會等情況。 員工將會更積極留意市場上的工作機會，主動出擊，以獲得更佳待遇。 

4.居家辦公將逐漸成為常態

2023年或許是各種工作模式的「試用期」，而 2024 年，企業將會重整其辦公室工作模式。 即使疫情後，不少企業要求員工重回辦公室工作，但Deel預計企業將會在審視日常營運成本和員工效率等問題後，打破五天辦公室工作的規例。更多企業將採用混合，甚至完全遙距工作模式，省卻員工來回辦公室的時間，提升工作效率。

5.企業需更重視45+女性 

近期，歐美國家興起一個新的人才類別「Queenagers」—形容早在20世紀80年代就開始職業生涯的女性，他們的年齡通常介乎45歲至65歲之間，收入相對較高，擁有較大經濟及生活自由度，但同時面對兼顧照顧長輩及孩子等挑戰。市場呼籲僱主重視這個年齡層的女性，提供工作彈性，讓他們在管理層發揮潛能，帶領及指導新一代年輕人。 

6.周末嘗試輕鬆且有趣味的副業 

為了彌補過去三年社交活動的空白期，一些白領員工開始於周末嘗試從事輕鬆具趣味的副業，提升社交互動，甚至作為日常工作情緒宣洩的方式。我們發現餐飲服務和調酒等工作特別常見。 

7.綫上辦公減少虛擬背景使用

市場愈來愈多聲音表示員工應減少使用虛擬背景和濾鏡，以鼓勵及擁抱真正的遙距工作文化，線上線下展現真正的自我。

撰文：涂宇佳

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