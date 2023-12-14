▲ 刪除IG半年 女子人生變快樂：不再感空虛 時間更豐富

智能手機的普及讓許多人成了低頭族，大部分空閒都用來瀏覽Instagram、Tiktok等社交媒體，虛度了大把時間。一些人決心卸載軟件、戒除沉迷，成效如何呢？CNBC記者Gili Malinsky表示，她刪除IG 6個月之後，不再感到空虛，生活變得更豐富了。

刪除IG半年 人生變快樂

Malinsky自2013年起開始使用IG，與親友分享日常照片，同時也一度沉迷於上面的明星八卦。今年6月，她突然意識到自己把假期的大部分時間都花在了刷IG上，卻沒有在海灘上嬉戲，一下子感覺糟透了。於是她決定馬上停用IG，當場刪除了賬號。她表示：「從那以後，我的生活變得既緩慢又豐富。」

滑手機令人感空虛

Malinsky表示，與朋友聚會、觀看演出或製作新食譜都會讓她欣喜，但滑手機總是令她感到非常空虛。根據心理健康網站Psych Central的說法，這是因爲你在社交媒體上關注的賬號往往會展現一種看似完美但不切實際的生活方式。這可能會讓你比較自己，並不可避免地對自己的生活感到失望。

多項研究表明，社交媒體具有成癮性。《哈佛商業評論》指，社交媒體上的「讚」，會使人釋放出感覺良好的荷爾蒙多巴胺，這會令用戶不斷查看，但同時也會損害他們的心理健康。約翰霍普金斯大學2019年的一項研究發現，每天在社交媒體上花費超過3小時的青少年患焦慮和憂鬱的風險更高。

社交媒體=「時間陷阱」

Malinsky還覺得，瀏覽社交媒體耗盡了她的業餘時間：刷10分鐘IG，處理更重要活動的時間就少了10分鐘。為了更有意義地利用空閒時間，去年她就已刪除Twitter賬號，並停用約會軟件。

哈佛大學工商管理副教授Ashley Whillans認爲，「時間富裕」，即「有意義地擁有和利用時間的狀態」，可以改善幸福感。而「時間陷阱」則會讓人感覺時間匱乏，社交媒體就是一種時間陷阱。

訊息過載可致錯誤理財決策

根據美國心理學會，當人們接收的資訊的數量或強度超過個人的處理能力時，會出現信息過載，導致焦慮、決策失誤等不良後果。

St. James’s Place的《投資者》雜誌也指，頭條新聞、社交媒體充滿各種各樣的嘈雜消息，使人很容易遭受信息過載的困擾，不知如何分析資訊、難以保持冷靜，從而導致做出糟糕的財務決策。當人們面對海量資訊感到不知所措或焦慮，可能意味著是時候休息一下了，可以考慮在一段時間內停止瀏覽某些網站或刪除社交媒體App。

戒掉IG 時間更豐富

刪除IG半年以來，Malinsky很高興生活中少了一件拖累情緒的事，也覺得時間更豐富了：「沒有了Instagram的黑洞，晚上的時間確實感覺過得更慢了。」

她表示，雖然錯過了朋友們生活動態的即時更新，但她認為可以通過面對面見面增進聯絡，人們應該在生活而非科技中創造回憶。

使用IG時，Malinsky往往是爲了觀眾而拍照。但現在她重拾了幼時的習慣，開始製作實體的相簿，用相機拍下記錄生活、打印成相片，在整理相簿時重溫捕捉到的美好瞬間。

撰文：葉雨

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