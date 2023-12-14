40歲前應該儲幾多錢？專家：目標是你年薪3倍　5大部署為退休鋪路

▲ 40歲前應該儲幾多錢？專家：目標是你年薪3倍，同場建議5大部署為退休鋪路。

人到40，你的人生經驗可能跟同輩拉開更大距離，部份人將達到買樓等里程碑，而部份則準備送子女到外地升學，或達到最高收入潛力。但無論你處於人生的哪個階段，幾乎所有40出頭的初步中年人士都有一個共同憂慮：我的退休儲蓄足夠嗎？美國《雅虎財經》與財務顧問等專家討論，「40代」的退休儲蓄應達到哪個水平才安全，以及協助提升儲蓄的一些策略和步驟。

年薪三倍為目標

財務顧問建議，年屆30的打工仔，其退休金儲蓄應要及得上自己的年薪。而到40歲時，儲蓄目標應該是年薪約三倍。根據美國勞工統計局2023年的數據，美國人平均年收入徘徊於62,000美元（約48.4萬港元），這意味着40歲的儲蓄目標應該約20萬美元（約156萬港元）。

若把目光放回香港，根據政府統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告 (2023年第2季)》，2023年第二季香港男性每月就業收入中位數較去年同期的20,500元（港元，下同）升至22,200元，女性每月就業收入中位數則由15,000元按年升至16,000元；港人整體每月就業收入中位數20,000元，較去年同期的18,000元增加2,000元。以港人整體月入中位數年化24萬元計算，香港打工仔在40歲時的退休儲蓄目標是120萬元。但考慮到香港生活成本高昂，這個數額實在不算充裕。

而且在這個年紀，不少人處於上有高堂、下有兒女的「夾心」階段，可能會面對很多優先事項，均要求你減少自身儲蓄，為應對「一老一幼」的需要而儲蓄。然而，美國註冊財務策劃師兼作家Lauryn Williams表示，打工仔應把退休計劃應該放在首位，為自己多作打算：

在你40多歲的時候，你的本能反應是為孩子的教育經費儲蓄，因為你不希望他們為學債苦苦掙扎。但你確實應該增加你的退休儲蓄。

相關文章：

【財富自由】30歲擁780萬想提早退休 點慳生活成本？外媒：賺多10年錢較安全

760萬才夠退休？港人預計儲蓄僅能用到78歲 低於平均壽命

大多數「40代」退休帳戶實際有幾多錢？

然而，大多數40歲美國人的平均退休帳戶餘額不超過六位數。雖然美國聯儲局2022年消費者財務調查顯示，美國家庭的平均淨資產剛超過 100萬美元；但Empower表示40至45歲年齡層的401(k)平均退休儲蓄只有90,774美元。

而在香港，強積金（MPF）制度規定僱員及僱主雙方須分別向帳戶作出月薪5%的供款，正常情況下到了65歲方可提取，從複息增長的角度看，較能收「細水長流」之效。然而，在近年高息環境加上投資市場低迷下，打工仔在揀選成份基金、制定投資組合配置策略上，尋求跑贏大市和正數回報成為一大挑戰。

可能部份人會因為得知自己並非唯一沒達到退休儲蓄目標而寬慰，但Facet註冊財務策劃師兼財務健康主管Brent Weiss表示，實現財務獨立才是真正的儲蓄目標：

你能做的最重要的事情，就是坐下來定義你想要的生活，以及對你來講最重要的事情，這樣你就可以更有自覺地花錢。

相關文章：

心態決定境界？僅10%人具備的4個理財特質 擁更高退休儲蓄

你並非想像中那麼貧窮（或富有） 財務顧問：你睇人好、人睇你好 最緊要自己夠用

40歲時優先考慮儲蓄的逐步指南

退休前盡量增加收入是可取的，特別是當進入40至50歲的年紀，往往是人一生中薪酬高峰階段。雖然你有機會在50多歲的時候收入大躍進，得以從後趕上；但到時距離退休只有十多年，未必有足夠的時間讓突然猛增的退休儲蓄發揮複息增長作用、滾存出規模。以下五步是年屆40的你可以考慮的部署。

第1步：開始退休規畫（如果還沒有的話）

如果你沒有退休財務規劃，是時候制定初稿。考慮自己期望的退休生活模式——想旅行、發展一直想追求的興趣、繼續兼職工作還是其他？及早與專業理財人士傾談，有助你確定具體細節，評估是否有足夠錢來應付晚年生活費用。

第2步：努力賺（更多的）錢

想搵多點是人之常情。人們通常都認為40尾至50出頭是收入高峰期，但升職加人工永遠不嫌早，也絕不嫌遲。建議檢查你的職業的工資中位數，並採取措施，盡量提高你賺取更高收入的能力。無論是在你的領域獲取額外專業認證、跳槽至薪酬待遇更高的公司，還是向上司提出加薪的理由等等，都不妨一試。

第3步：正視應急基金

如果你在30多歲時沒有開設緊急儲蓄帳戶，現在是開戶好時機。即使你在年近40時的收入和財務狀況可能更為穩定，但生活中仍有很多意外可能會影響你為退休儲蓄的財務能力。

一般而言，大多數理財專家建議將三至六個月生活費存入應急基金。例如，如果你每月的開支24,000元，你的最終目標是在應急基金中預留72,000元至14萬元。而且，也要將你的應急資金存放在安全且容易使用的地方，但與你經常花費的資金分開，免受引誘動用。

Brent Weiss也指出，應急基金是傍身錢，可以為退休儲蓄護航；但在建立應急基金前，先清還卡數等消費債務會較妥當：

你的首要問題應該是：我需要做甚麼才能達到我的儲蓄底線，並保持安全？之後的當務之急是先償還消費債務，然後設立應急基金，以便在緊急情況發生時讓你擺脫債務。然後你就可以專注於退休儲蓄。

相關文章：

【財富自由】53歲提早退休 靠股息生活 後悔20歲犯下3個理財錯誤

人活到54歲理財最精明 盤點20、30、40歲時容易犯下的財務錯誤

第4步：優先考慮退休儲蓄

無論是增加強積金供款、購買儲蓄保險或合資格延期年金保單（俗稱扣稅年金，QDAP），還是將錢投入投資工具如高息ETF、貨幣市場帳戶或定期存款帳戶，現在的首要任務是儲錢、儲錢、再儲更加多錢。最好多管齊下，分散投資。

第5步：不要為子女學費而縮短退休基金

儘管聽起來可能有爭議，但實際上不該這樣做。40歲的父母通常會努力兼顧退休儲蓄和子女升學的積蓄。但財務專家建議不要將子女的大學基金置於自己的退休老本之上。Brent Weiss以飛機事故作比喻：

你知道當你在飛機上氧氣罩掉下來時，他們（機組人員）總是提醒在幫助你的孩子之前，先戴上你自己的面罩嗎？這確實是我們在40多歲的時候需要考慮的財務問題。在你擔心大學之前，先戴上你自己的財務健康面罩。

撰文︰黃正軒

相關文章：

【退休理財】還有5年便退休？5大部署保晚年安心

49歲公務員月入4.5萬 僅30萬儲蓄如何為退休打算？

做到90歲的3名打工仔︰退休不容易 但返工也沒那麼難 「喜歡的事為何要停下來？」

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經