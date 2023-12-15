揭秘蘋果CEO的一天︰每天4時起床　郵件、開會、能量棒

▲ 揭秘Tim Cook的一天：4點起床 郵件、開會、能量棒

經營全世界最大的公司需要很多精力，比如一個四點鐘起床的鬧鐘。

蘋果公司（美︰AAPL）CEO 庫克（Tim Cook）會在太陽升起前起床，在閲讀幾百封客戶郵件中開啓一天，之後他還要去體育場運動。一旦他在辦公室時，他便要長時間工作，並主持冗長的會議。

與Elon Musk這類社交平台「亢奮者」不同，Cook出了名地注意隱私，但這些年來，他也曾分享過自己的部分日程安排。

讓我們以時間順序，跟隨這位神秘CEO度過他的一天：

凌晨4-5點：起床

「我能更好地控制早上的時間，而非晚上或一整天」

Tim Cook表示自己一般在淩晨4點到5點之間起床，他在11月播出的一期「Dua Lipa：At Your Service」播客節目中說：「我起得很早，我是一隻早起的鳥。」

他說，在這個時間段，他可以自由支配自己的時間。「我能更好地控制早上的時間，而非晚上或一整天」，2021 年他對澳洲金融評論報說：「一天中發生的事情會讓你偏離原本的計劃。但早上是屬於你自己的，準確地說，清晨是屬於你自己的。」

起床後：花1個小時盡可能閲讀所有郵件

「我用我起床後的第一個小時來讀郵件，在這個過程裏我非常虔誠」

Tim Cook表示，「很多郵件來自客戶和員工，這些客戶告訴我它青睞我們哪裏，或是想要我們改變哪裏，員工則會給我靈感。這給我一種社群的感覺，我喜歡這種方式。」

2014年，Cook曾向ABC News透露，自己每天會收到七八百封電子郵件並閲讀「其中的大部分」，包括客戶的反饋意見。

「我不可能看完所有郵件，所以我也不能那樣説（都看了），」他對澳洲金融評論報說，「但我看的數量確實非常多，這讓我能時刻把握客戶的感受、想法和行為。」

Apple員工也曾經收到過Cook的清晨電郵。「Tim起床起得非常早，他有能力在太陽升起之前給你回信。」一位知情人士向Insider透露。

看完郵件 專心健身不看手機

「在那段時間裏，我不會去做任何工作，從不看手機，只是全神貫注地鍛煉。」

Tim Cook告訴Dua Lipa：「在健身房裏待的那一個小時裏，我通常是做力量訓練，有人會逼我做一些我不想做的事情。」華爾街日報曾在2014年報道，Tim Cook不在Apple的園區內健身，而是選擇了一個不太容易碰到員工的健身房。

Tim Cook在2018年告訴Axios，健身有助於減輕自己的壓力。

鍛煉和淋浴後 前往星巴克

2012年時代周刊的一篇報道稱，在星巴克，Tim Cook會在去辦公室之前閱讀更多的電子郵件。

目前還不清楚Tim Cook會不會吃早餐，但他在2017年接受紐約時報專欄作家Andrew Ross Sorkin採訪時表示自己會吃炒蛋白、無糖麥片、無糖杏仁牛奶和煙肉。

開始上班︰主持會議馬拉松

華爾街日報2014年的一篇報道稱，Tim Cook每周的業務會議可能會持續五六個小時，並且在會議上會不留情面地對員工提問。

華爾街日報寫道，Tim Cook一邊喝著激浪汽水一邊和員工說，「聊聊你的數據，把你的電子表格放上來。」

蘋果在線商店前主管Mike Janes曾向CNN Money講述了與Cook的一次下午會面。

Janes說：「我們中許多人都買了當晚大都會隊的球票，但過了幾個小時，他還在連珠炮一樣地問我們問題，我們就像上學的小孩一樣看著時鐘。我還記得Tim一邊説『好了下一頁』，一邊又打開一個能量棒的樣子。不用説，我們錯過了當晚的球賽。」

在得到合適的答案之前，他也會保持沉默。

據CNN Money報道，「在會議上，他總是以長時間的、令人不舒服的停頓而聞名，這時你聽到的只有他撕開他經常吃的能量棒包裝紙的聲音。」

因此，華爾街日報稱，員工們都學會了做好準備，把會議當成考試來補習。

午餐時間會在員工飯堂

據華爾街日報2014年報道，除了全天都在吃零食的能量棒外，他的午餐還堅持吃雞肉和米飯等正餐。

眾所周知，Tim Cook會和員工一起在食堂吃午餐，這和前任CEO Steve Jobs不同，Jobs通常會和設計主管Jonathan Ive一起吃飯。

他在 Dua Lipa 的播客中說：「我會把一天的時間分配給產品團隊、營銷團隊或執行團隊，我們要麼處理當天的問題，要麼希望我們的平衡點更多地是放在未來的工作上，思考下一步該怎麼做。」

當他還是COO時，他是辦公室裏最早到的人之一，也是最後離開的人之一。

下班後生活成謎

Tim Cook很少透露自己如何度過周末和晚上，不過他喜歡戶外活動，喜歡攀岩和騎自行車。

據華爾街日報報道，他最喜歡的度假地點包括優勝美地和錫安國家公園。

財富雜誌2012年對Tim Cook的介紹稱，他也曾在亞利桑那州的峽谷牧場度假村度假，那裏的客人發現他獨來獨往，經常獨自用餐，並用 iPad 閱讀。

撰文：涂宇佳

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