單身男教師高位買樓變「蟹貨」　想兩年後儲300萬移居英國可行嗎？

▲ 今次「你財策劃師」的主角Kinny，是一位43歲的中學教師，月入達7.9萬元。他原打算於兩年後能夠有足夠儲蓄之後便移居英國，到當地購買自住物業及生活；惟他在兩年半前以477萬元置業，現時物業估價跌至440萬元，令他的計劃受阻。

長久以來，港人愛買樓，認為是最保值的投資之選，不過近年樓市處於弱勢，過去數年入市的業主手持物業也變「蟹貨」。今次「你財策劃師」的主角Kinny，是一位43歲的中學教師，月入達7.9萬元。他原打算於兩年後能夠有足夠儲蓄之後便移居英國，到當地購買自住物業及生活；惟他在兩年半前以477萬元置業，現時物業估價跌至440萬元，令他的計劃受阻。這次他找我進行理財諮詢，想儲蓄一筆300萬元流動現金，用作將來購買海外物業自住，海外生活及準備財政上支持姪女未來到海外讀大學，可如何安排？

單身與父母同住 衝動買樓料貶值37萬元

問到Kinny買樓的原因時，他說是一個衝動決定。他表示，自己最初是計劃買英國樓的，但當時未能找到心儀單位，而同一時間有位朋友問他有否興趣一起在香港同一屋苑置業，他去參觀過示範單位後覺得不錯，所以最後下了決定，反而鼓勵他一起買樓的朋友卻未能在同一屋苑買到單位。Kinny又說當時有另一位朋友勸告過他不要買樓，亦有一位兩年前退休的朋友去年將自住物業賣出時亦問他為何要買樓。身邊朋友有不同意見，最後誰對誰錯難以知道，但從結果看，似乎這兩年半前做的決定今天評估是一個不理想的決策。

其實Kinny本來是和父母同住的，並沒有居住需要，所以他說是一個衝動決定，而且這決定亦影響他其他重要人生決定，他慨嘆如果不是購買了這個物業，可能已經去了英國生活。既然已發生了，後悔亦沒有意義，我提醒Kinny現時要釐清一件事，便是他不同的人生計劃的次序及重要性。Kinny的物業按揭仍有27年供款期，未完成供款前都需要有收入，換句話說便不能夠短期內可以過英國。

如果Kinny是很堅決地要去外國嘗試新生活的話，我認為他不要拖延太久，反而應該把握目前香港人才短缺的狀況下，可以先嘗試到英國生活及尋找自己的興趣和工作。假如各項事情都順利的話，便留下來發展。相反，如果發展未如人意，可以回流香港，相信到時都可以找到他專業的教職工作。他自己亦聽朋友說不論在香港或是英國，他所教的科學科目都有空缺，所以有信心移民英國亦可以重操故業。

6張保單 移民前如何處理？

Kinny提出假如真的移居英國，應如何處置現時持有的保險單。他目前持有6張不同的保險保單，包括人壽保障，附加醫療保險，儲蓄計劃，年金及危疾保障等，有些已經供滿或在未來一至兩年完成供款，他想了解這些保單應如何安排。他聽過有些人說因為移民原因，而將持有的香港保險計劃全部取消，而我建議Kinny不要做這樣衝動的決定，因為移民只是改變居住的地方及生活方式，但不代表沒有保險需要。

除此之外他手上持有的保險計劃有半數是以儲蓄為目標的。如果現時便取消，有機會得不償失。就算不會有損失，未來日子保單實際是開始有較理想收益的階段，但偏偏在目前便取消，令保單失去用途。再加上他自己根本未到過英國，仍未知道是否適應當地生活，貿貿然將所有香港保單都取消，到時如果要回流香港生活，可能又要重新開始，浪費了時間及金錢。

再繼續討論時，Kinny又再次慨嘆，他感覺之前做了錯的買樓決定，導致今天非常煩惱。我和他再強調，要清楚自己的人生目標的次序。假如移居英國過新生活是他最重要，亦希望能在短期發生的事情，他可能需要以市價賣出現時物業。雖然損失近40萬元及交易成本，但他可以因為不用供樓而每月節省18,780元，這額外金額能夠成為額外儲蓄，加快達到他期望金額的目標。

而且，雖然賣樓決定會導致他出現40萬元損失，但以他目前的儲蓄能力來說，這金額少於他一年的儲蓄金額，所以可以將這個決定理解為放棄一年的儲蓄金額來換取重新規劃人生。坦白說，花錢買的教訓並不會導致他有很嚴重的財政困難，所以不妨考慮，只要符合法例，不會導致增加稅務支出便可以。

滾存保單想供姪女赴英讀書

之後Kinny將話題轉到為姪女安排教育基金的話題上。姪女現時6歲，他預計18歲到英國升讀大學，原來Kinny想移居英國的其中一個原因，是考慮將來姪女18歲時可以到英國住在他的地方，由他照顧。Kinny問到如何準備教育基金。在英國讀大學費用多少，視乎他期望修讀的學科及在什麼地區，亦可算是豐儉由人。

以比較便宜的預算來說，學費加生活費，3年大學課程，有機會100萬元亦能夠完成，但有些地區及學科可能需要200萬元，甚至更多。雖然Kinny有想過姪女能夠住在他的地方，生活費可以進一步降低。但我提醒Kinny這個想法未必能夠如他所想像的順利。首先假設他真的移居英國，到時他居住的地方附近的大學是否有姪女心儀的學科呢？就算有，又是否有符合入學要求的成績呢？

他的想法就似一些家長說在英國買樓的原因，是為孩子將來讀書準備，但實際將來存在很多的變數，可能會出現落差，所以最好都不要將兩件事掛鈎了。而可以用作儲蓄教育基金的工具有多種，最常的安排方法便是透過定期儲蓄計劃，例如月供基金及月供儲蓄保單等。以200萬元預算來說，還有12年時間才要用，未計回報每月儲蓄金額大概1.4萬元，但這做法假設Kinny未來的12年都有工作入息及能夠儲起這筆金額，這其實和他是否移居英國有很大的關連性。

Kinny自己都偏向以儲蓄保單為工具，但我提醒他，目前才開始而期望未來12年便達到期望收益的安排，如果運用儲蓄保單可能時間上並未能夠讓保單的複式效應發揮最好，所以他可以考慮將現時已供滿的儲蓄保單繼續滾存到12年後，作為姪女的教育基金，而目前剛開始的儲蓄保單可以作為未來他退休時的退休基金安排。Kinny對這種安排亦感興趣，所以開始查詢目前已有的儲蓄保單是否能夠達到他心目中的教育基金的金額。

他目前的6份保單之中，有兩份是具備危疾保障，另外一份是年金，有兩份是和人壽保障有關。如果單純將所有保障額加起來，總金額約為160萬元。但Kinny所持有的危疾保障，包括了大概120萬元保障額，他不肯定是否純保障，還是有儲蓄成分，所以我建議他需要將所有保單認真檢視才能夠知道有多少資金，是否能夠作為教育基金的儲備。而我亦提出他所持有的危疾保障需要檢視是否能夠保障終生，因為年紀越大需要用到醫療有關的保障機會越高，如果保單未能保障到100歲，便有需要趁現時身體健康狀況良好及還算年青而作出調整。

我再三了解過他的保險計劃，他手上的年金及儲蓄單，預期未來一至兩年便完成供款，到時總額大概70多萬元，以12年儲蓄期，複式效應，及5%年收益計算，到時他有機會滾存大概120萬元，這金額應該可以應付姪女大部分的教育基金需要。除此之外，目前Kinny所有資產累積金額，扣除按揭貸款額後，大概有155萬，而他目標是有300萬作為在海外買樓及生活費。而他目前每月能夠有大概2.7萬元盈餘，所以一年能夠儲蓄近32萬元，不計回報下，如果要補足300萬元，即是需要額外儲蓄5年時間便能夠達到他的目標。這是他目前狀況下預算最長的時間才能達成移居英國的目標，他要考慮的是可否接受這個時間表，假如他希望能夠盡早達到移民目標的話，現時便需要作出取捨或管理期望。

【原文刊於《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生諮詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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