Mastercard：2024香港消費支出漲2%　中國出境消費更偏重體驗

▲ Mastercard：2024香港實質消費支出料漲2% 中國出境消費將進一步復甦

Mastercard經濟研究所（Mastercard Economics Institute）發布2024經濟展望報告，預計明年香港實質消費支出將上漲2%、通脹將上升1.3%；中國出境消費將進一步復甦，且更偏重體驗，惟國内消費者支出增長將走弱。

Mastercard經濟研究所預測，亞太區宏觀上將保持穩健增長，大致上與2023年水平相約。其中，新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、台灣和南韓預計呈現增長，而澳洲、中國內地、日本和紐西蘭則預期出現放緩，印度和印尼預計將大致維持在2023年的水平。

香港實質消費支出料漲2% 通脹漲1.3%

隨著疫情造成的經濟波動在2024年逐漸減弱，報告展望亞太區消費者能將更大部分的支出分配至旅遊和娛樂等非必需的消費開支上。Mastercard 經濟研究所預料2024年香港實質消費支出按年上升2%，消費者物價通脹將按年上升1.3%，實際GDP按年上升2.9%，利率將爲4.88%，失業率將為2.8%。

相反，2022至2023年期間，高通脹的出現導致食品雜貨和燃料等基本日常生活消費品（或必需品）佔據了家庭預算較大的比例，亞太消費者因而剩餘較少金錢投放在非必需消費品或額外的消費開支上。

在2023年9月，香港普通大衆在必需品上支出佔19%，比2019年同期上升2.87%，可自由支配支出佔81%，比2019年同期下降2.87%。香港富裕人士必需品支出佔15.4%，比2019年同期上升3.71%；可自由支配支出佔84.6%，比2019年同期下降3.71%。

亞太商品消費增長或重回疫前

另一個需求轉變是相比2023年，亞太區消費者預料將在2024年增加商品消費，標誌著一個新週期的開始，推動商品消費的增長率回升至疫情前的水平，並扭轉2022至2023年期間，隨著經濟在疫後重啟，消費者注重餐飲等關鍵「外出」消費服務，以及「報復式」旅遊的趨勢。

在2024年，家居用品和衣物等產品的需求上升有望重振對於全球經濟至關重要的亞太區製造業。服務業在2023年蓬勃發展，反之製造業則滯後，上述轉變將拉近製造業和服務業的表現差距。

Mastercard 亞太地區首席經濟學家 David Mann表示：「2024年勢必是消費者重新平衡財務狀況和重整旗鼓的一年。數據顯示，縱然不同市場之間的水平有所不同，人們依然渴望旅遊和外出用餐。

中國出境消費進一步復甦 更偏重體驗

報告指出，2024年的頭條大事將是中國出境旅遊進一步復甦。出境團隊旅遊一向比個人遊享有更寬鬆的簽證限制，而隨著中國批准恢復出團旅遊至更多國家，海外旅遊消費將繼續得到支持。

不同國度的復甦進度將視乎政府部門分配航班容量的優次。新加坡、馬來西亞、越南和泰國等東南亞國家率先在2023年表現出眾，Mastercard經濟研究所預期東北亞、北美洲和歐洲的旅遊目的地將於2024年追趕復甦步伐。

David Mann稱：「我們將繼續密切監察中國出境消費復甦情況。疫情前，中國內地旅客到國外旅遊時偏重購物，尤其奢侈品。疫情後，在率先出國旅遊的中國內地旅客中，娛樂和餐飲等體驗消費的復甦勢頭更為強勁。這個旅遊消費重心轉移說明全球旅遊部門和零售商或須調整策略，以持續吸引中國訪客。」

國内消費支出走弱

報告還預測，中國2024年消費者支出增長可能會比2023年走弱，因爲重新開放而被壓抑的消費需求將會減弱，而白領減薪可能會影響整體消費支出的動力。中國的固定資產投資增長不太可能大幅反彈。儘管内地通脹壓力很小，但2023年疫情後消費熱退潮速度快於預期，暴露出消費者情緒疲軟，不太可能支撐服務業投資。

撰文：葉雨

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