▲ 【儲蓄保險呃人 ？】社交媒體保險廣告勁吸睛 拆解儲蓄保險伏位

讀者日常有留意社交媒體，或會收到一些儲蓄保險廣告。個別儲蓄保險廣告以「吸睛」的回報數字去吸引讀者，聲稱年回報超過10％，又「保證」又「風險低」，遠比定期存款吸引，在香港股市及樓市低迷的環境下，儲蓄保險彷彿可以跑贏大市。然而，在討論區上，卻有不少網民議論儲蓄保險呃人，控訴回報不似預期，為什麼儲蓄保險甚具爭議，本文拆解儲蓄保險2大伏位，希望大家可以了解儲蓄保險的真相。

拆解社交媒體「吸晴」的儲蓄保險廣告

我們時常在社交媒體上看到儲蓄保險的廣告，其回報數字十分高，吸引讀者查詢及投保。不過，這些保險廣告有沒有誇張、言過其實呢？高回報背後是否伴隨著高風險？這些都值得深思。

個案1

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個案1中，廣告中的儲蓄保險透過保費融資，年回報高達19%。當讀者分析廣告時，首先要考慮回報屬於保證還是預期，從「高達」一字，我都可以知道這回報是預期的。接著，我們便要思考19%回報的真假，整個廣告沒有交代回報的計算方法，我們亦無法驗證。不過，保單融資的賺錢方式來自息差，當儲蓄保險所賺的利息高於保費融資的所付的利息，受保人才有利可圖；現時利率依然高企，無疑蠶食保費融資的利潤，要達到19%回報十分困難。同時，大家亦不能忽略，預期回報與潛在風險通常成正比，保費融資存在不少風險。

個案2

▲ 拆解儲蓄保險廣告！個案2︰把減免與折扣計入回報率

▲ 拆解儲蓄保險廣告！個案2︰把減免與折扣計入回報率

個案2中，廣告標榜扣稅年金零風險，保證年回報26%，看來十分吸引；但實際上這並不是回報，而是來自扣減稅務優惠（最高保費17%）及保費折扣（保費12%）而造就少交的保費，不能將兩者直接加起來就當作是保證回報率。



根據10Life的觀察，於截稿前，市場上儲蓄保險的年預期回報達7%已十分可觀，如果有人聲稱儲蓄保險有更高回報，讀者就可能要份外小心，弄清回報數字的真假，背後的假設是否合理，並注意潛在風險。

為何網民說儲蓄保險呃人？揭露儲蓄保險伏位

除了部份誇張的網上宣傳及銷售手法外，儲蓄保險本身的特性，亦導致人們認為儲蓄保險呃人。為了提升讀者對儲蓄保險的認知，做個精明消費者，10Life今天概括儲蓄保險常見的2大伏位﹕

早期退保易有損失

儲蓄保險往往長期性質，較顯著的回報發生在十年或以上，年期越長，回報越高。若投保人因突發事情而需於保單早期退保套現，所取回的現金價值可能低於所繳付的保費。故此，保單持有人宜預留應急錢旁身，不要將所有積蓄押注於儲蓄保險。

預期回報不似預期

儲蓄保險的回報分為保證及預期，保證回報是保險公司必須根據合約給予受保人的；而預期回報（或總回報）則計算了非保證的紅利，這受保險公司的投資表現、分紅政策及經濟環境等因素影響，最終實際金額未必能夠完全兌現。因為部分儲蓄保險的預期回報不似預期，紅利實現率強差人意，令人認為「儲蓄保險呃人」。因此，保監局發出《指引16》，要求保險公司公布紅利實現率，藉此提高分紅情況的透明度。

儲蓄保險是少數保證不會蝕錢的理財工具

縱然儲蓄保險有其爭議性，但仍有不少好處，尤其當股票市場一蹶不振，股民一手蟹貨，坐艇不知到何時回家鄉，就更能展現儲蓄保險的優勢，只要受保人願意用時間去滾存，儲蓄保險是少數保證不會蝕錢的理財工具；對於想追求穩定回報，又不懂投資的客戶，儲蓄保險無疑是懶人的理財工具。以下是儲蓄保險的優勢﹕

提供保證回報

與大眾經常接觸的金融產品（如投票或基金）不同，儲蓄保險提供保證回報，亦可以保本，只要受保人沒有於保單早期退保，讓資金有足夠的時間滾存，便可以獲得正回報。不少人將儲蓄保險用於長線投資，為將來退休或子女讀書作好準備。

養成儲蓄習慣

有調查指，每4個90後便有1個月光族（註1），由此可見，年輕人的儲蓄意識十分薄弱。在可負擔的情況下，月光族不妨將部分的收入放進儲蓄保險，定時供款，實踐理財規劃，減少過度消費，培養良好財政紀律，長遠可能有意外的收穫。

懶人理財妙法

投資股票、債券以及管理投資組合，均需要專門知識，並非人人擅長。然而，投保儲蓄保險，儲蓄便交給專業投資團隊管理，受保人無需理會每日市況，資金仍繼續滾存生息，所以儲蓄保險亦是懶人的理財工具。

對於「儲蓄保險」，有人推祟備至，有人卻避之即吉。說「儲蓄保險呃人」有其原因，但亦不能視儲蓄保險一文不值。因此，投保儲蓄保險前，大家宜先了解產品特性和風險，多作產品比較及查詢，方可選擇適合自己的保險產品。

註：

1.〈4個90後1個「月光族」〉， HKET網站。

2.本文最後更新日期： 2023年12月7日。

【文章來源：10Life；原題︰儲蓄保險呃人？社交媒體保險廣告勁吸睛 拆解儲蓄保險伏位】

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