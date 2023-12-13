賺錢就能任性！對沖基金550億元利潤回饋客戶　旗艦基金回報率達15%

▲ 共和黨大金主Kenneth Griffin創辦的Citadel旗艦基金取得了高達兩位數的回報率，計劃向投資者回饋約70億美元（約546.61億港元）的利潤。

美股今年屢創新高，不少對沖基金都賺得盤滿缽滿，更有對沖基金向客戶回饋高達550億元的利潤！據《華爾街日報》，共和黨大金主Kenneth Griffin創辦的Citadel旗艦基金取得了高達兩位數的回報率，計劃向投資者回饋約70億美元（約546.61億港元）的利潤。

旗艦基金回報率高達15%

報道引述知情人士指，Citadel旗艦基金Wellington在 2023 年前11個月的回報率接近15%。這隻基金為投資者提供股票、債券、大宗商品和其他資產類別的投資機會，總資產規模已達630億美元（約4919.21億港元），2022年的回報率為38%。

回饋客戶70億美元利潤

知情人士說，本次回饋給客戶的利潤總金額約為70億美元，將於12月和1月發放。在未來幾周回饋客戶後，預計在2024年開始時，Citadel的資產規模將達到580億美元左右。自2018年以來，Citadel 已向投資者回饋了約250億美元（約1952.07億港元）的利潤。

彭博社指，對沖基金經理人有時會將資金返還給投資者，以防止基金規模太大而無法在某些資產類別中進行有利可圖的投資。

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市場平均收益4.35% Citadel遠勝對手

《華爾街日報》指，其他許多對沖基金在這一年都陷入了困境，其中包括通脹和就業增長前景的變化、地區銀行業危機以及大型科技公司股價的上漲。

根據研究公司HFR編制的基金加權指數，截至11月的一年中，對沖基金的平均收益率為4.35%。標普500指數（S&P 500）在截至11月份的一年中包括股息在內上漲了20.8%。

根據 LCH Investments 的數據，Citadel 長期以來一直是業內表現最出色的公司之一，自成立以來為客户帶來的收益（扣除費用）超過了任何其他對沖基金。

創辦人為共和黨大金主

Citadel創辦人兼CEO Kenneth Griffin是美國共和黨最大金主之一，為2020年美國大選總共捐贈了6,600萬美元。2021年，他向佛州州長Ron DeSantis捐贈500萬美元，並一度支持後者出戰2024年總統大選，不過，上月他轉而表態看好前聯合國大使Nikki Haley參選。

撰文：葉雨

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