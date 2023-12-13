8成投資者料戰爭持續！地緣政治成2024年全球經濟最大威脅　調查︰7成憂美國大選拖累市場

下一篇文章
賺錢就能任性！對沖基金550億元利潤回饋客戶 旗艦基金回報率達15%
法國外貿銀行（Natixis SA）一項調查顯示，2024年地緣政治熱點將對全球經濟和市場構成最大威脅。該行對全球500間機構投資者進行民意調查發現，2024年最大的宏觀經濟風險是地緣政治劣行者（Bad actors），指出「他們的一項行動就可能顛覆全球經濟和市場假設」。49%受訪者表示對這項風險感憂慮，其排名高於消費者支出下降（48%）、央行政策失誤（42%）和中國經濟放緩（30%）等相關風險。
投資界高度戒備俄烏戰爭、以巴衝突
中美鬥爭等地緣風險
是次調查於10月至11月進行，即是在哈馬斯對以色列發動恐襲、以色列反擊報復期間。另外，俄烏的拉鋸戰亦將滿兩年。報告指出，以上種種火頭都反映投資者對地緣政治風險的憂慮上升到首位，並非無的放矢。投資者亦關注中國的野心，在包括美國總統大選的全球選舉年完結前，市場也將處於高度警戒狀態。
由Dave Goodsell和Stephanie Giardina領導的法國外貿銀行投資者洞察中心團隊表示：
在看到俄羅斯入侵烏克蘭的早期階段如何導致2022年能源和食品價格大幅飆升後，機構有充份理由感到擔憂。進入2024年，地緣政治格局看起來不太穩定。
圍繞地緣政治風險各種潛在威脅，調查得出以下極其悲觀的結果：
相關文章：【投資策略】2023年給投資者的5大教訓 「不要與美國對賭」 中國需全新模式
美國大選為市場帶來巨大挑戰
機構投資者也認為，明年美國總統大選進一步為政治前景蒙上陰影，將帶給市場潛在巨大破壞。調查得出以下極其悲觀的結果：
相關文章：愈越富裕愈愛投資ESG 7成高净值投資者會因ESG未達標撤資
逾半機構：經濟一定衰退、差在遲定早
報告表示，逾半受訪者認為明年經濟衰退的威脅迫在眉睫。調查得出以下悲觀結果：
研究團隊指出，儘管逾半受訪者預期經濟將出現衰退，但機構情緒卻見複雜。60%機構預計軟著陸是最有可能的結果；預計不會衰退的機構數量也從上次調查的15%增加至37%。但即使愈來愈多機構擺脫對經濟衰退擔憂，64%預計2024年企業違約數量將會增加，反映經濟增長放緩也是問題。
僅8%機構報稱倉位有能力抵禦衰退
私人資產備受青睞
彭博經濟研究顯示，今年地緣衝突造成的經濟損失可能是二戰結束以來最高的。聯合國貿易和發展會議網站周一（11日）發表報告指出，2023年全球貿易額已較2022年的創紀錄水平下跌5%。Pictet Asset Management分析師Luca Paolini在上月給客戶的說明中更指出：
地緣政治風險不太可能以任何有意義的方式減少，佔全球GDP比重一半的國家將在未來一年舉行大選。2024年將是不那麼輝煌的一年，這也是我們堅持防禦傾向的原因。
但法國外貿銀行的研究顯示，大部份機構投資者都反映，沒有充足準備迎接政經動盪的2024年：
逾六成半認為AI仍有得炒
惟近四成稱其為人類文明威脅
報告表示，科技股在2023年領升股市，因為經濟改善鼓勵投資者湧入該行業，挖掘人工智能（AI）繁榮帶來的成長潛力，擺脫2022年科企裁員潮的困境而獲利。52%受訪者對科技業2023年跑贏大市的情況予以認同，顯然很多人預計科技股的強勢將持續。
機構在AI的快速發展中發現好處及壞處：
撰文：黃正軒
相關文章：
【投資策略】2023年股市大教訓︰避開5大投資陷阱 首先學會「不要關注美聯儲」
恒指又跌逾300點 專家分享3招應對熊市︰「遇見熊不要轉身逃跑」
＝＝＝＝＝
邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料
欄名 : 配置策略