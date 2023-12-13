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8成投資者料戰爭持續！地緣政治成2024年全球經濟最大威脅　調查︰7成憂美國大選拖累市場

個人增值 14:27 2023/12/13

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地緣政治風險成2024年全球經濟最大威脅！調查：逾7成機構憂美國大選拖累市場。

法國外貿銀行（Natixis SA）一項調查顯示，2024年地緣政治熱點將對全球經濟和市場構成最大威脅。該行對全球500間機構投資者進行民意調查發現，2024年最大的宏觀經濟風險是地緣政治劣行者（Bad actors），指出「他們的一項行動就可能顛覆全球經濟和市場假設」。49%受訪者表示對這項風險感憂慮，其排名高於消費者支出下降（48%）、央行政策失誤（42%）和中國經濟放緩（30%）等相關風險。

投資界高度戒備俄烏戰爭、以巴衝突
中美鬥爭等地緣風險

是次調查於10月至11月進行，即是在哈馬斯對以色列發動恐襲、以色列反擊報復期間。另外，俄烏的拉鋸戰亦將滿兩年。報告指出，以上種種火頭都反映投資者對地緣政治風險的憂慮上升到首位，並非無的放矢。投資者亦關注中國的野心，在包括美國總統大選的全球選舉年完結前，市場也將處於高度警戒狀態。

Dave Goodsell和Stephanie Giardina領導的法國外貿銀行投資者洞察中心團隊表示：

在看到俄羅斯入侵烏克蘭的早期階段如何導致2022年能源和食品價格大幅飆升後，機構有充份理由感到擔憂。進入2024年，地緣政治格局看起來不太穩定。

圍繞地緣政治風險各種潛在威脅，調查得出以下極其悲觀的結果：

  • 64%受訪者認為中國的地緣政治野心將把全球經濟分裂為兩個勢力範圍；
  • 73%機構指因着這種野心，認為中國的投資吸引力有所削弱
  • 逾七成（73%）受訪者認為金磚四國與西方國家之間將繼續分裂，擔心俄羅斯、北韓和伊朗的聯盟日益鞏固；
  • 當中，70%認為這將導致更大的經濟不穩定性，很少人預期緊張局勢會在2024年有所緩解，76%更表示俄羅斯大選結果不會改變現狀。
  • 很少機構覺得已持續兩年的俄烏戰爭即將結束，80%機構反而認為戰爭將於2024年持續

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美國大選為市場帶來巨大挑戰

機構投資者也認為，明年美國總統大選進一步為政治前景蒙上陰影，將帶給市場潛在巨大破壞。調查得出以下極其悲觀的結果：

  • 全球72%機構和北美79%機構認為，混亂的美國競選活動將導致市場波動加劇
  • 59%受訪者認為，對選舉結果的任何懷疑，也會對市場產生負面影響
  • 全球54%機構和北美64%機構認為，2024年美國大選與全球市場的相關性比往年更高；
  • 考慮到潛在結果，全球不到一半（45%）機構認為美國國會分裂將對市場有利；惟64%北美受訪者認為該局面是「市場的勝利」。
  • 52%機構認為選舉結果對市場而言只屬噪音；但美國國會的激烈黨爭令很多人擔憂。
  • 71%表示美國黨派分歧將對全球市場產生負面影響；54%機構表示，美國和其他地方的政治失靈讓他們日益擔心公共債務違約。

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逾半機構：經濟一定衰退、差在遲定早

報告表示，逾半受訪者認為明年經濟衰退的威脅迫在眉睫。調查得出以下悲觀結果：

  • 51%機構表示經濟衰退不可避免，尤以北美（62%）和英國（67%）的看淡情緒最為強烈；
  • 39%預計衰退將於2024年上半年發生；42%則指望下半年；20%預計衰退要到2025年或更後才出現。
  • 75%預計衰退的受訪者警告，經濟衰退將是痛苦或非常痛苦；25%則樂觀表示，經濟衰退的影響幾乎「不經不覺」。
  • 40%認為通脹仍處於較高水平；40%認為將於2024年回落。
  • 46%認為未來一年房地產價格將下降。
  • 全球62%機構和英國70%機構預計2024年失業率將攀升。

研究團隊指出，儘管逾半受訪者預期經濟將出現衰退，但機構情緒卻見複雜。60%機構預計軟著陸是最有可能的結果；預計不會衰退的機構數量也從上次調查的15%增加至37%。但即使愈來愈多機構擺脫對經濟衰退擔憂，64%預計2024年企業違約數量將會增加，反映經濟增長放緩也是問題。

僅8%機構報稱倉位有能力抵禦衰退
私人資產備受青睞

彭博經濟研究顯示，今年地緣衝突造成的經濟損失可能是二戰結束以來最高的。聯合國貿易和發展會議網站周一（11日）發表報告指出，2023年全球貿易額已較2022年的創紀錄水平下跌5%。Pictet Asset Management分析師Luca Paolini在上月給客戶的說明中更指出：

地緣政治風險不太可能以任何有意義的方式減少，佔全球GDP比重一半的國家將在未來一年舉行大選。2024年將是不那麼輝煌的一年，這也是我們堅持防禦傾向的原因。

但法國外貿銀行的研究顯示，大部份機構投資者都反映，沒有充足準備迎接政經動盪的2024年：

  • 市場不確定性普遍存在，59%預計股票波幅上升；
  • 39%預計債券波幅也會上升；
  • 47%預計貨幣波幅也會上升。
  • 54%看淡股票；46%看好；62%表示利率構成了最大的投資組合風險。
  • 很少機構（8%）認為其投資組合能夠抵禦經濟衰退
  • 固定收益投資策略是以長期更高利率為前題而作出，62%表示會延長該策略期限。
  • 另類投資中，私人資產繼續受到最多關注，45%機構表示他們將增加私募債權持有量；
  • 另外39%將增加私募股權投資。

逾六成半認為AI仍有得炒
惟近四成稱其為人類文明威脅

報告表示，科技股在2023年領升股市，因為經濟改善鼓勵投資者湧入該行業，挖掘人工智能（AI）繁榮帶來的成長潛力，擺脫2022年科企裁員潮的困境而獲利。52%受訪者對科技業2023年跑贏大市的情況予以認同，顯然很多人預計科技股的強勢將持續。

機構在AI的快速發展中發現好處及壞處：

  • 75%相信AI將釋放原本無法發現的投資機會
  • 38%擔心AI對人類所知的文明構成生存威脅
  • 81%擔心任何國家都很難有效監管AI。
  • 39%認為AI的風險超過了其帶來的機會；
  • 61%則認為機會大於風險；當中63%認為除了釋放投資機會外，AI還有助於發現隱藏的投資組合風險。
  • 54%認識到AI的分析能力，表示正增加使用AI；
  • 不到一半（47%）認為未能將AI嵌入投資流程的機構團隊會被淘汰。
  • 66%認為AI將於2024年推動科技成長；只有34%擔心AI泡沫。

撰文：黃正軒

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