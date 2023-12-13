【美國議息】把握利率轉捩點　現金非「長勝法則」

▲ 隨著加息週期完結，只持有現金或貨幣市場基金並不一定是投資市場上的長勝法則。

美聯儲將於本週舉行今年最後一次議息會議，香港時間週四凌晨可謂受市場關注的時刻，其重要性不在於利率決議結果上，因為正如筆者早前提及，近日債息回落反映市場普遍預期利率週期已見頂，維持利率不變已是一個市場共識。今次議息的重要性在於官員對未來利率走勢及經濟預測，特別是從利率點陣圖中能否得到降息時點的信號。惟筆者相信即使利率點陣圖為投資者帶來降息的信號，美聯儲亦會釋出鷹派的姿態以管理市場的預期，以防當通脹不如預期般回落時留下再度重啟加息的空間。

美聯儲將留下重啟加息空間

市場關注降息的時點主要由於高利率確實對各種資產帶來不同影響。美聯儲自2022年開展加息週期，債息急升令2022年股債雙跌，現金成為了當年的「王」。隨著美國利率由0.25%上升至5.5%，現金回報率急升，資金流入與利率關係密切的環球貨幣市場基金，由2023年初至11月底資金淨流入高達1.28萬億美元，創近5年來最高。直到現在，市場預期各地央行加息已步入尾聲，導致美國10年期債息從今年10月高位5%下跌至4.1%附近，帶動環球股債急升，MSCI 環球股票指數今年11月已上升9%，是過去40年來11月回報中第二高，僅次於2020年疫情時受到大量財政及貨幣刺激政策推動股市的時候。

由此可見，隨著加息週期完結，只持有現金或貨幣市場基金並不一定是投資市場上的長勝法則，投資者需要平衡資產配置。

把握轉向 調整投資組合

大幅加息已對經濟造成滯後效應，不同領先經濟指標有所回落，同時不少央行及國際機構已下調2024年對全球經濟增長的預測。在經濟放慢的情況下，預期通脹將進一步朝向央行目標水平，相信2024年市場焦點將由加息轉向減息。根據歷史表現，當利率見頂橫行時，不同債券、股票及商品指數的表現均優於貨幣市場基金，故此明年宜以多元資產配置以平衡風險與捕捉機會。在減息情境下，預期推動現金及貨幣市場基金回報的最大因素已減退，相反屆時一些對利率敏感度較高的國債或高評級債券表現會因而造好。在年末年初之際，投資者也應該為自己的投資組合作調整以把握利率轉向的轉捩點。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。