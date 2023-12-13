▲ COP28 五大關注要點 貿易融資如何緩解氣候變遷？

最新一屆聯合國氣候變化大會（締約方會議第二十八屆會議，俗稱COP28）已在11月底於杜拜舉行，是次熱門議程包括熱浪對人類健康的影響，以及貿易如何有助我們緩解氣候變遷問題。

氣候問題引關注 可持續投資增長

2023年很有可能是有紀錄以來地球最炎熱的一年，各地惡劣天氣事件頻生，氣候話題也高度政治化，我們期望看到各國共商出更明確的氣候轉型策略。好消息是，業界在能源效益和氣候解決方案方面均有重大的技術進步，投資者放在可持續發展的資金也持續增長，同時，一些政府也推出了既全面又具針對性的氣候政策（例如美國的降通脹法案）。

很多評論表示，若我們社會要從化石燃料轉至可再生能源，政府將需提巨額補貼，消費者也需付出更高成本，但他們卻忽略了一個事實，就是其實化石燃料同樣如此。於2022年，各國政府對化石燃料成本的補貼高達到7萬億美元，相當於全球GDP的7.1%！而且化石燃料排放量佔全球溫室氣體排放量的75%以上，換言之，全球經濟既要為這些傳統能源提供資金援助，又需為其污染或碳排放買單。雖然我們預計全球在淘汰化石燃料這方面難有重大進展，但就喜見各項嶄新的脫碳或儲存技術及再生能源技術面世。

究竟COP28有何關注要點？筆者為讀者進行了一些整理，包括如下︰

1. 炎熱天氣與健康

COP28首次明確地討論氣候變化與人類健康之間的關係。數據顯示，經合組織國家平均將GDP的約10%用於醫療護理，但氣候暖化將廣泛地影響到人們的健康，對基層人士尤甚。

2. 貿易融資

氣候融資的一直是氣候大會的長青話題。今年歐盟推出「碳邊境調整機制」，規定進口商必須購買憑證作為進口產品碳排放量的繳交費用（亦即碳稅），此項新規將帶來新的法律挑戰，也令國際貿易局進一步緊張。各地氣候政策出現分歧，將使氣候融資議題更難以達成共識，但如果全球要實現淨零碳排放的話，氣候轉型融資實在相當重要。

3. 自然資本

近年外界日益關注生物多樣性，COP28或會把「生物多樣性信用」這項議題帶到國際舞台，例如討論全球該如何從「碳信用市場」中學習，並將當中的經驗套用到生物多樣性信用市場。

4. 糧食安全

由生物多樣性引伸而來的下一個焦點議題是糧食安全。在12月10日舉行的會議，主題是糧食、農業和水資源，而討論重點則集中在投資、融資機制、「耐水」糧食系統和再生農業等。世界銀行早前表示，由近年連串地緣政治事件、厄爾尼諾現象、到印度早前宣布禁止部分稻米出口，均加劇世界糧食安全問題。我們期待大會出謀獻策，使全球能公平地向可持續糧食系統轉型。

5. 公正轉型

以往的氣候會議曾討論過公正轉型（Just Transition）議題，簡單地說是以一種對每個人都公平的方式轉向可持續的經濟。面對氣候變化，我們固然須即刻採取行動，但也需兼顧到不同群體（包括勞工、消費者或個別行業）的利益，例如在逐步淘汰化石燃料行業時，相關勞工的適應情況及生計等。在本年大會中，各國會討論如何快速實現能源和工業價值鏈脫碳的機會。

【關於作者】蘇可奇為安聯投資駐香港的可持續發展策略師。她負責推動安聯投資在亞太區的可持續發展策略和可持續投資產品的開發，並且主導區內可持續發展領域的諮詢和宣傳工作。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App