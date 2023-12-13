▲ 2024專業人士薪酬水平︰轉工僅加薪5% 8成料漲幅低於6%

經濟低迷，就業市場同樣不算樂觀。近日，華德士 （Robert Walters） 發布2024年「全球薪酬調查」（後稱「調查」）顯示，2024年，香港的專業人士職位整體薪酬水平將維持不變，轉工的加薪幅度僅為5%-10%，較去年（15%-20%）下降一成。逾半數的受訪者表示，即便是想跳槽，也願意接受公司的Counteroffer。

【文末附2024年香港熱門職位表】

4成專業人士料明年不加薪 8成漲幅低於6%

華德士稱，2023年香港就業市場面臨巨大挑戰，而2024年雖有所改善，但復甦依然緩慢。

42%的專業人士認為明年不會加薪，而其中的近7成表示他們的行業或企業在當前經濟環境下嚴重受挫。僅半數受訪者對其工作機會感到樂觀，按年降13%。

大多數僱主同樣也不願意開出大幅漲薪，雖然超76%的受訪僱主打算在新一年給員工加薪，但其中81%的僱主表示加薪幅度將低於6%。這顯示公司內部評估傾向保守，亦優先考慮成本控製策略。

整體薪資水平停滯 某些行業將持續裁員

調查顯示，預計2024年香港專業人士的平均薪酬將保持相對滯脹。除建築、房產及工程的平均薪酬將升3%外，大多數均在1%左右。

從前打工仔都會通過跳槽來獲得大幅漲薪，但2024年轉工的加薪幅度亦有大幅降低，僅為5%-10%，而2023年為15%-20%。調查預計2024 年某些業務領域如投資銀行等將繼續裁員，以調整 2021 年至2022 年的過度招聘。

華德士香港董事總經理 John Mullally表示，雖然2024年香港的招聘市場將有所改善，但僱主及受訪者的信心仍然相當疲弱，招聘人數目前未有顯著的增加。

半數想跳槽但考慮Counteroffer

未來1年內仍有74%的僱員在積極尋找工作機會，晉升（37%）是轉工的主要原因。值得關注是，當被問到是否願意考慮現職僱主的反建議（Counteroffer），52%的受訪者表示即使在接受新工作後也會考慮。

然而，這種回流並不穩定。調查顯示，曾經有反建議的受訪者中，38%在6個月之內亦離開該公司。John Mullally 表示：「隨著薪酬預期下降，員工越來越重視工作穩定和事業發展機會。」「一旦決定辭職，然後重新考慮反建議，可能在日後會有更多問題，而實際上可能不會改變最初辭職的原因。」

調查中，2023年香港的招聘職位集中在中層，並出現用次級員工頂替上級職位缺口的現象，公司整體在用這種形式降低成本。而初級至助理級別的專業人士更大機會獲得6%至10%的加薪。

2024年香港熱門職位表

行業 崗位 會計與金融 金融業務夥伴、企業融資、商業分析師 建築、房地產與工程 持續發展項目總監、項目工程師、租賃經理 金融服務 信貸風險、內部審計、監管報告（資本管理） 人力資源 人力資源業務夥伴、薪酬及福利經理、人力資源資訊系統 （HRIS） 法律與合規 衍生商品律師、反洗黑錢調查專家、基金律師 銷售與營銷 數位營銷經理、營銷業績專家 供應鏈、採購與物流 客戶經理 科技與轉型 數據工程師、網路安全專家、全端開發科技人員 數據來源：華德士 （Robert Walters） 2024年「全球薪酬調查」

撰文：涂宇佳

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