▲ 步入利率正常化新時代 固定收益投資人如何自處？

由2022年3月資本成本正常化開始至今，聯邦基金利率目標已被上調 525 個基點至5.5%，創下近23年來新高。而利率（或資本成本）正常化的影響將通過資產負債表、相關性、投資組合建構與管理帶來反響。

市場憧憬重回正常利率

我們認為目前的財政預算狀況是市場風險之一，圍繞政府資產負債表的不安情緒亦演得更烈。美國國債的發行量將越來越多，財政部計劃延長一部分新發行的國債期限，這意味著可能有更多的供應量進一步偏離曲線。再加上聯儲局採取量化緊縮政策、勞動力、石油及供應鏈問題所帶來的通脹壓力，都在推高資本成本，促使市場憧憬重回正常利率的新時代。

固定收益與股票料再呈負相關

隨著利率正常化，固定收益在投資組合建構中擔當的角色會受到影響。同時，我們可以合理地預期固定收益與股票表現將再呈負相關性，正如2003年低利率時代到來前的情況一樣。

持有債券帶來的實際收益使之在投資組合中所扮演的傳統角色變成「穩定器」，有助減輕投資組合的波動性。由於市場非由聯邦儲備系統操控，因此當局並不會依賴「聯準會賣權」提高債券價格，而是透過市場在利率正常化時自行作出修正。

因此，在資產類別間呈負相關性的條件下，現在配置固定收益於投資組合中或可減輕持有股票所帶來的波動。而考慮到聯儲局在當前通脹環境下可能採取「更長時間維持更高利率」的心態，負相關性將在可預見的未來中延續。

波動將加劇 有錯配風險

隨着央行不再以抑制資本成本來推動需求和刺激增長，我們預計市場波動將會加劇，市場錯配的風險也隨之而來，使投資者須以更靈活的方式管理固定收益投資組合和相關資產配置。

信貸利差擴大和恢復的速度在過去十年，特別是疫情期間顯著加快。聯儲局亦掌握到如何在危機中利用各種流動性措施、工具和發放消息來穩定金融市場，雖然這並不代表另一個零利率時代即將來臨，但更重要的是，央行在不確定的市場環境中能更有效地提供支持。

採防禦性策略 靈活彈性配置資產

這使我們更加深信，靈活的投資風格和具彈性的資產配置對取得投資成果尤為重要。從投資組合管理的角度來看，我們更傾向於在大部分市場周期中採取防禦性策略，以便在市場下跌時轉向更具吸引力的資產。

對投資者來說，我們認為步入收益新時代的影響主要在於固定收益在投資組合中的作用，以及如何在利率上升、波動性增加的環境中獲取最大回報。投資者須從收益、風險和資產關連性等角度重新評估固定收益資產類別的表現，而較高的利率和實際收益正讓固定收益在廣泛的投資組合中重新確立其「穩定器」的角色。

與此同時，市場愈波動愈有利於相對多元化的資產組合和能夠快速捕捉錯配機會的投資者。 而若配置資產時能保有一定靈活性，便能在應對下行風險和捕捉相關機會之時提高長期超額回報。

【關於作者】Jeff Klingelhofer是尚渤投資管理公司聯席投資總監兼董事總經理，負責推動公司的投資進程，還擔任公司多策略投資的組合經理人。Jeff持有加州大學爾灣分校經濟學學士學位，輔修商科及芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。他是一位特許金融分析師。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App