【MPF積金易平台】東亞等5間受託人率先轉移　成員將獲資訊包　全港HR免費培訓

▲ 【MPF積金易平台】東亞等5間受託人明年次季率先轉移。成員將陸續獲發資訊包，詳述帳戶搬遷時間及平台用法。

【MPF積金易平台】積金局主席劉麥嘉軒表示，用於一站式管理MPF帳戶的「積金易」平台將於2025年全面運作，屆年底完成目前近1,100萬個帳戶全數轉移。她預計，2024年第二季起將陸續把強積金計劃帳戶轉移至該平台，會率先由東亞銀行信託等5間資產管理規模較細、計劃成員及僱主數目較少的強積金計劃進行。僱主及計劃成員亦將獲發資訊包確認帳戶的轉移時間等細節，也將可以從資訊包或即將開設之積金易平台網站的教材，了解如何使用該平台去管理強積金。

5間「先行者」帳戶先行轉移 5項措施助順利過渡

劉麥嘉軒稱，由明年次季開始處理帳戶轉移，將由資產管理規模較小、計劃成員及僱主數目較少的強積金計劃將率先轉移至平台。其中，當局將首批協助5間「先行者」受託人包括東亞銀行信託、渣打信託香港、萬通信託、中人壽信託及交通銀行信託所管理的MPF帳戶轉移。

除了按盡量減少對成員影響的原則安排於周末長假、遠離供款日的日子進行轉移，亦有承辦商轉家在過程中即時處理技術問題外，局方會協助上述先行者進行全方位測試及資料核實，確保帳戶資料準確無誤。局方亦將到訪受託人工作地方作實地視察，既為監察督導，提供即時協助。

另有三項措拖則是由各先行者為其管理之MPF帳戶轉移所作的準備，以順利對接平台。受託人將負責解答客戶查詢，並舉辦研討會和講座，向客戶推介並講解積金易平台以及客戶必須了解的資訊，例如他們因應轉用新平台需要做的步驟等。最後，以上受託人也需要在各自網站提供相關資訊。

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發放資訊包予僱主及計劃成員 確認帳戶搬遷細節及學習平台用法

積金局將向所有強積金計劃成員和僱主發放資訊包。積金局行政總監鄭恩賜強調，發放過程並非即時向全港成員傳送，而是亦按部就班，根據各計劃的資產管理規模及持份者數目由細至大，分時段、分先後地推進。

他表示，資訊包內容包括計劃成員的帳戶正式由現時受託人系統搬遷至中央電子積金平台的確實轉移時間。為配合資訊包發放，平台公司亦將開設全新積金易平台網站，提供平台最新的必要資訊，以便僱主、成員、自僱人士或個人帳戶持有人參考。另外，積金局亦會透過該網站、資訊包本身、社交平台及宣傳物品提供教學短片，教導僱主和成員使用積金易平台去管理強積金。

為全港HR人員提供免費培訓 促進平台應用教學

除了為積金易平台增設客戶服務渠道包括熱線、聊天機械人、即時線上對話、各區服務中心及承辦商門市中的自助服務機外，鄭恩賜也提到局方將加強對MPF持份者的溝通和培訓，包括接觸各大組織包括工會、中小企商會、自僱人士組織、支援散工或基層組織，安排講座及外展隊介紹新平台，並提供使用教學。另外，局方也會開設免費課程，供予全港所有人力資源管理人員及強積金中介人報讀，以學習使用積金易平台。

啟用頭兩年料慳三成行政費

積金局預期，在平台運作首兩年，計劃成員須支付的行政費預計平均降低30%，十年內累計節省高達300億至400億港元的行政成本，相當於期內原來行政費的41%至55%。法例訂明，當強積金受託人由明年第二季起分階段過渡至積金易平台後，省下來的行政成本將會直接轉移，令行政費及基金整體收費相應下降。

撰文：黃正軒

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