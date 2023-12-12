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廣州「金融茶」崩盤　炒茶虧逾5億報警未立案　涉事茶廠︰有人誹謗、正在理賠

個人增值 12:52 2023/12/12

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廣州「金融茶」崩盤 茶商炒茶虧逾5億 報警未立案 涉事茶廠：有人誹謗、正在理賠

内地「金融茶」再次爆煲。内媒報道，廣州昌世茶茶業公司（簡稱昌世茶）被指以高價回收為名誘使茶商入局，炒高價格後卻突然停止回購，令茶葉單價從5萬元（人民幣，下同）暴跌至2000元，涉及總金額超過5億元。感到受騙的茶商上門維權、報警，但未獲立案；而昌世茶則稱相關詐騙指控是誹謗，並表示正在理賠經銷商。

茶葉成投資品

「金融茶」，又稱「理財茶」，即將茶葉（多爲普洱茶）作爲金融投資產品。一些人製造稀缺和高收藏價值的茶品假象，以高於入手價回收的承諾引誘茶商入局，令茶葉看起來具「升值空間」。據《紅星新聞》，該現象自2006年起出現，到2013年左右達到頂峰，之後曾一度降溫，近年又再次掀起熱潮。

單價5萬暴跌至2千 500多茶商虧逾5億

《經濟觀察報》報道，本次事件中，昌世茶先推出四款茶葉產品，以「無書面約定」的回收價吸引茶商購買，2個月内把單價從每提（茶葉交易單位，每片重量357g，每提7片）3萬元左右炒到最高7萬多元。之後，該公司再以高價推出第五款產品，吸收一撥資金後，突然停止回購。這些產品的單價從5萬多元跌至兩三千元，參與其中的茶商持有的幾十萬元甚至上百萬元的茶葉，一天內價格「崩塌」。而隨後，昌世茶的多名銷售人員失聯，疑似「跑路」。

據茶商初步統計，涉及此次糾紛的茶商有五百多名，涉事金額超過5億元，是芳村茶葉市場最大一起「金融茶」糾紛。

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報警未立案 證據不足

事後有數十名茶商前往昌世茶門店要求退款，也有茶商向公安報案，但未獲立案。警方認為，這是茶商自發性的市場行為，即「自己買茶買虧了，掉價了，現在不服氣，找廠家理論」。

有受訪茶商估計，這主要是因爲沒有實際的證據證明這是一起涉非法集資的詐騙。加盟商簽訂的合同、微信群組的聊天記錄，都無任何承諾回收的字眼。只有在面對面詢價交易時對方曾口頭承諾，但茶商當時也未錄音，無法指證。

昌世茶：有人誹謗 正在理賠

據中國商報，昌世茶曾於12月3日在微信公衆號發布聲明，稱其「受到惡意攻擊及無端誹謗造謠，已對公司生產經營造成惡劣影響，對此公司已採取相關措施與行動捍衛品牌聲譽，將對造謠者保留追究相關法律責任的權利。」不過目前該公衆號已刪除全部帖文。

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昌世茶第二大股東劉嘉豪向《每日經濟新聞》表示，已對經銷商進行理賠，正在達成和解協議，公司也在正常經營。惟目前的理賠方案暫只針對加盟商，至於加盟商與其他茶商間的糾紛處理，則要等後續公佈。

劉嘉豪强調，昌世茶不存在炒茶「坐莊」行為，從未對外承諾過回購茶葉，沒有強買強賣，也從未承諾會漲多少。他還指這次糾紛事件背後有人惡意攻擊、敲詐勒索，刪除公眾號資訊也與此有關，並表示公司已將造成價格不穩的證據提交警方調查。

交易隱蔽、缺監管機制

據《財新周刊》，芳村過去曾有多起「金融茶」糾紛，在昌世茶之前，還有天璞印象、大益茶「倉頡號」等炒茶爆雷事件。監管機構已注意到該現象，但監管難度極高。廣東省地方金融風險監測防控中心監管科技部總監助理劉天馳表示，雖能依據《價格法》等法律給行爲定性，但茶葉不屬於標準化合約標的，市場上也不像成熟金融交易一樣有一套完善的監管體系，炒茶以微信群為交易平台，通常透過個人帳戶轉帳，比較隱蔽。民間茶葉市場無法自發建立公開、透明、有序的交易規則，形成約束所有交易角色的交易制度和監管機制，操縱市場、內線交易、非法集資等非法金融活動屢禁不止。

若無受害者舉報或集體維權，相關部門難掌握交易細節，更難認定是否涉嫌違法犯罪。地方政府通常只能提示風險，難以提前介入。每逢芳村發生糾紛，地方政府或金融監管部門都會下發《倡議書》，呼籲茶商遠離金融茶。但茶商往往對這些提醒置若罔聞，過了一段時間後又開始炒茶。

撰文：葉雨

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