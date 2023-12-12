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IG年終報告︰98%Z世代厭倦打工　寧願自僱當老闆

個人增值 13:30 2023/12/12

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IG年終報告︰98%Z世代厭倦打工　寧願自僱當老闆

你對Z世代的印象如何？也許是叛逆、衝動、敢想敢做？然而，作為初入職場便遇上經濟蕭條的一代，Z世代承擔著這個時代獨有的壓力。Instagram年終報告調查2024年趨勢發現，三分之一的Z世代將「自主創業」作為積纍財富的最佳途徑，98%的人在職場生涯的開端就已經對工作倦怠。

該調查數據來自印度、巴西、韓國、英國和美國的5000名Z世代受訪者。

低薪高消費 Z世代不再相信「美國夢」

「美國夢」是曾經人們的理想生活狀態：你只需要穩定在一家公司埋頭苦幹，就能升職加薪買一棟豪華別墅。但這個論調已經和Z世代所處的環境相去甚遠了，年輕人越來越不相信這個夢想，因為與房地產市場的戰鬥如今可以説是艱苦卓絕，而加薪往往需要跳槽來實現。

初入職場的新人拿著初級工資，沒有財富積纍，經濟上非常脆弱。再加上過於昂貴的物價，許多新人因此在經濟上沒有安全感，或會為了維持生計而過度工作。Z世代覺得創業比做打工仔能獲得更多的回報，也許是因為工資也只能剛剛跟上通貨膨脹的步伐。

下行周期的教訓︰經濟遊戲規則已改變

Z世代也從那些生於下行周期的幾代人身上得到了啓示，安永美國客戶戰略負責人Marcie Merriman接受Fortune採訪時表示。

她說：「在他們看來，不出意外的話，企業將會降本裁員，採取各種措施以便在最短的時間內保持盈利能力⋯⋯他們已經在自己的父母、千禧一代身上看到相同的遭遇，而前幾年，不少Z世代也親身經歷了同樣的事情。」

經濟蕭條、學生貸款減免計劃受挫、持續的市場低迷⋯⋯Z世代對企業充滿了不信任。許多人認為經濟遊戲的規則已經與父輩時不同，並為自己的財務未來感到擔憂——畢竟，已經有專家指出，100萬美元已經不足給他們一個舒適的退休生活。

98%的年輕人厭倦工作 半數需要兼職維持開支

雖然Z世代還處在職業生涯的早期，但他們已經厭倦了這種體製。Cigna360的「2022年全球幸福調查」顯示，18～24歲的年輕人中，98%都對工作倦怠。他們同樣是最容易表示壓力大的人群，部分是因為，他們的工資無法負擔開支，這逼使他們開始兼職工作，但即便如此，他們也依然沒有多少可以自由支配的收入。德勤（Deloitte）的一項調查顯示，有將近一半的年輕人在主業之外還在兼職，甚至同時打兩份工。2023 Fiverr的一項調查顯示，大多數Z世代（70%）認為可以用自由職業替代朝九晚五的工作。

這些創業一代在社交媒體中發現商機，他們轉向TikTok和其他平台，試圖一鳴驚人——這像另一種披著機會平等外衣的美國夢。但一旦你真的成為網紅，名聲、金錢與靈活的生活方式都是給你的回報。

Merriman稱：「對X世代來説，搖滾樂隊或車庫樂隊是賺錢的夢想方式；但對這一代人來説，成為網紅、比別人有更多的粉絲才是夢想。」粉絲數不僅僅是社交貨幣，它們可以轉換成真金白銀，就像Emma Chamberlain那樣。

撰文：涂宇佳

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