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男子15個月內連中兩次7,800萬頭獎　發達後仍住舊樓、生活沒改變

個人增值 20:30 2023/12/12

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美國男子Wayne Murray在15個月內連中兩次7,800萬彩票頭獎，機率12萬億分之一，但他發達後仍住紐約布魯克林區舊樓，生活沒有改變。

中一次六合彩金多寶，足以改變一個人的命運，至少已保證其財富自由；如果連中兩次同級數的彩票頭獎，是何等福份？這卻是美國紐約居民Wayne Murray的真人真事，他在一年多內兩次贏得了1,000萬美元（約7,800萬港元）的彩票獎金。Murray的鄰居接受美國博彩傳媒Lottery Post訪問表示，Murray發達後卻仍住在原來的公寓中低調生活。

15個月內連中兩次頭獎

根據紐約彩票（New York Lottery）資料，Wayne Murray在2022年8月的Black Titanium刮刮樂遊戲中贏得了人生第一筆1,000萬美元獎金，然後又在今個月的200X刮刮樂遊戲中贏得最新大獎，獎金同樣為1,000萬美元，兩次中頭獎前後15個月。

在扣除規定的預扣稅款後，Murray從最近的中獎一次過收到了612.24萬美元（約4,779萬港元）獎金。

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500港元不到成本換來近億回報
機會12萬億分之一

Wayne Murray兩次都是在位於布魯克林H大道的H&A Gas & Convenience便利店購買彩票，每張30美元（約230港元），卻獲得推算近億港元的除稅後獎金。

在Murray購買兩張中獎彩票的便利店工作的Hassan Nabil，向Lottery Post表示不禁對結果感到懷疑：「連中兩次——幾率有多大？你甚至無法思考它。這是無法理解的。」

紐約彩票數據顯示，200X刮刮樂遊戲的中頭獎幾率約350萬分之一，贏得Black Titanium的幾率則約360萬分之一。連中該兩次頭獎的幾率約12萬億（12兆）分之一。

發達後仍住舊公寓低調生活

儘管這筆意外之財足以改變大多數人，Nabil表示Wayne Murray發達後並沒有大肆揮霍：「他本可以在第一次中獎後搬出社區，但他堅持自己的立場。金錢改變了很多人，但他不炫富或甚麼的。他保持真性情和誠實。」

Murray一名匿名鄰居所見略同，形容其人謙虛低調，中了一次頭獎，更不用說兩次，但仍然住在布魯克林East Flatbush的一套三層公寓中，為一棟半獨立的磚房，那是他已住了幾十年的居所。

「那是他的房子，即使第三次中彩票，也將永遠是他房子。他在那棟房中照顧他的母親和姨婆，直到他們去世。他關心的是家人、家庭和鄰居。他在這方面很特別。他是一個美麗、謙虛的人，並不浮華，只是喜歡​​盡其所能地幫助別人。如果人們需要幫助，他會不遺餘力地付出。」

Murray接受Lottery Post訪問時表示:「我們當中有些人就是喜歡謹慎。我只是想保持謹慎，僅此而已。」

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