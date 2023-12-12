高息環境新玩法　「私募信貸」成投資者寵兒

▲ 今年投資者紛紛湧向私募信貸市場，許多銀行和資產管理公司向這個快速成長的行業投入資金和資源。

高息環境持續，富裕投資者當然不會滿足定期存款。有調查顯示，一款另類資產正在崛起，並成為專業投資者的新寵兒。彭博引述另類資產管理公司Coller Capital的一項調查顯示，私募信貸市場近一半的投資者計劃增加對這個1.6萬億美元市場的目標配置。



該公司的全球私募股權晴雨表發現，44%的投資者計劃增加對私募信貸的投資，遠遠超過打算對基礎設施、房地產和私募股權等其他類別加大投資的受訪者比例。

傳統上，銀行是中小型公司的主要放款人，但2008年金融海嘯後，各國對銀行業監管趨緊，另類放款人乘機崛起，向一些難以從銀行取得貸款的企業放貸。

內房危機變成商機？2名前高盛交易員據報籌錢 轉借予內房大亨︰「他們難向銀行借款」



今年投資者紛紛湧向私募信貸市場，許多銀行和資產管理公司向這個快速成長的行業投入資金和資源。這要歸功於其在借款人資本結構中的位置相對高於股權。利率上升也推高了其浮動利率產品的殖利率，使得融資環境強於私募股權。



Coller Credit Secondaries的合夥人兼首席投資官Ed Goldstein表示，私募信貸較低的風險狀況可能證明對投資者具有吸引力，即使潛在回報率比私募股權低幾個百分點。



向私募信貸市場配置資金的趨勢在亞太地區尤為強勁，72%的投資者計劃增加配置。Goldstein將亞洲投資者的興趣部分歸因於去年投資組合重組、監管和資本管制的影響下資金部署速度放緩。



調查還發現45%的投資者認為當前的利率環境有利於私募信貸表現，而36%的投資者表示利率上升對私募信貸投資組合的影響尚未顯現。



Coller Capital全球私募股權晴雨表的調查對象為110位私募市場投資者，他們管理的資產規模總計2.2萬億美元。

相關報導︰

市場與美聯儲的分歧漸大 安聯首席顧問︰這只會推遲減息之路

地緣政治成最大風險 環球基金轉趨樂觀 現金水平重回5%以下 近8成相信加息已完